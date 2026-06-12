Nam diễn viên ly hôn vợ qua điện thoại còn coi đàng gái như người giúp việc, nay cưới vợ mới xinh như hoa

Nam ca sĩ kiêm diễn viên Eli (nhóm U-KISS) từng có cuộc hôn nhân ồn ào với nữ người mẫu xe hơi Ji Yeon Soo hơn 11 tuổi. Còn nhớ nam ngôi sao gây sốc khi đòi ly hôn vợ cũ qua điện thoại, thậm chí đã coi đàng gái như người giúp việc trong nhà mình.

Hậu ly hôn Ji Yeon Soo, tới nay Eli vừa bất ngờ tuyên bố kết hôn với vợ mới, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Trên trang cá nhân trong ngày 12/6, Eli đích thân xác nhận sắp tổ chức hôn lễ lần 2, đồng thời tung nóng bộ ảnh cưới bên vợ mới.

Trong tâm thư tuyên bố tái hôn, Eli bày tỏ: “5 năm qua là 1 trong những khoảng thời gian đầy thử thách và chứng kiến sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời tôi. Khoảng thời gian này chứa đựng những thăng trầm, nhiều bài học xương máu, sự trưởng thành của bản thân và cả những khoảnh khắc khiến tôi phải nhìn nhận lại cuộc sống từ 1 góc nhìn khác. Trên hành trình đó, tôi đã may mắn gặp được 1 người phụ nữ tuyệt vời, người đã mang lại sự thấu hiểu, hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống cho tôi. Sự kiên nhẫn và sự ủng hộ từ cô ấy đã giúp tôi vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Rất xúc động khi được thông báo với mọi người rằng tôi đã tìm thấy người mà mình muốn gắn bó trong suốt phần đời còn lại. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được bắt đầu chương tiếp theo của cuộc đời cùng cô ấy”.

Eli bất ngờ tuyên bố tái hôn, đồng thời tung luôn ảnh cưới. Ảnh: IGNV

Trước khi kết hôn với người vợ hiện tại, Eli đã trải qua cuộc hôn nhân sóng gió với nữ người mẫu xe hơi Ji Yeon Soo. Họ kết hôn hồi năm 2014, có con trai chung trong thời gian còn mặn nồng nhưng đã chính thức chia tay sau 6 năm làm đám cưới.

Sau khi ly hôn, Ji Yeon Soo đã lên chương trình We Got Divorce 2 bóc trần những góc khuất trong cuộc hôn nhân với Eli. Nữ người mẫu họ Ji cho biết Eli đã đột ngột yêu cầu ly hôn cô qua điện thoại. Khi ấy, cô vẫn còn tình cảm với thành viên nhóm U-KISS nên đã cố gắng níu kéo nam ca sĩ kém 11 tuổi nhưng bất thành. Cuối cùng, họ vẫn chọn cho nhau lối đi riêng.

Ngay trên chương trình We Got Divorce 2, Ji Yeon Soo tố phía gia đình Eli đã xem cô như người giúp việc. Đồng thời, nữ người mẫu họ Ji bức xúc bày tỏ: “Tôi bị xem như cái máy ATM cho gia đình anh ta (Eli) và trở thành ‘thùng rác’ phải hứng chịu mọi cảm xúc từ phía các thành viên trong gia đình anh ta. Tôi là 1 người máy và bị xem như người giúp việc nhưng không được trả tiền công. Với tôi, anh ta còn tệ hơn 1 kẻ lừa đảo”.

Cuộc hôn nhân ồn ào của Eli và nữ người mẫu Ji Yeon Soo từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Nate

Eli sinh năm 1991 là người Mỹ gốc Hàn. Vì Eli từng mất tự tin do là nạn nhân bị phân biệt chủng tộc trong thời gian sống ở Mỹ nên người nhà đã khuyên anh đi du học Trung Quốc vào năm 15 tuổi. Tại Trung Quốc, anh bắt đầu tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và bày tỏ sự hứng thú với các hoạt động trong làng giải trí.

Nam diễn viên kim ca sĩ chính thức ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên nhóm nhạc U-KISS đình đám khi vừa tròn 17 tuổi. Không chỉ gặt hái được nhiều thành công cùng các thành viên U-KISS trên mặt trận âm nhạc, Eli còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim ở cả Hàn Quốc lẫn Trung Quốc bao gồm Autumn’s Destiny, Real School, Ngôi Nhà Hạnh Phúc bản Trung,...

Vào năm 2019, sau khi hết hạn hợp đồng với công ty quản lý tại Hàn Quốc NH EMG và công ty quản lý tại Nhật Bản Avex, Eli đã chính thức rời U-KISS. Tuy nhiên, đến năm 2023, anh lại tái hợp cùng các thành viên U-KISS qua album kỷ niệm 15 năm ra mắt của nhóm.