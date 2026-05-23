Bánh canh cua trộn khô. Không có tô nước lèo nóng hổi ngập topping như kiểu truyền thống, các món tại đây tập trung vào phần sốt cua đậm vị được trộn trực tiếp cùng sợi bánh canh, hủ tiếu hay sủi cảo.

Tò mò trước những lời khen trên mạng xã hội về hương vị ăn một lần là ghiền, Có như lời đồn quyết định ghé thử quán Bánh canh cua gánh Thuý để kiểm chứng.

Chia sẻ về ý tưởng mở quán, chị Thúy chủ quán cho biết mình muốn tạo ra một phiên bản mới lạ hơn trong bối cảnh thực khách đã quá quen thuộc với bánh canh cua nước truyền thống.

Không gian nhỏ, khó đậu xe nhưng khách vẫn ra vào liên tục

Nằm tại con hẻm nhỏ đường Hoa Sứ - Phú Nhuận, quán có diện tích khá nhỏ với số lượng bàn ghế hạn chế. Không gian đủ để khách ngồi ăn nhanh thay vì kiểu tụ tập trò chuyện lâu. Vì vậy, đây sẽ không phải lựa chọn quá phù hợp cho những nhóm đông người muốn tìm một nơi rộng rãi, thoải mái.

Điểm trừ lớn nhất của quán có lẽ nằm ở khu vực giữ xe khá chật. Vào giờ cao điểm, lượng khách ra vào liên tục khiến việc dựng xe đôi lúc hơi bất tiện. Tuy nhiên, đổi lại, quán vẫn giữ được lượng khách ổn định nhờ món ăn lên nhanh và hương vị đủ tạo khác biệt.

Ngay từ lúc ngồi vào bàn, Có như lời đồn đã dễ dàng cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của sốt cua lan khắp không gian nhỏ. Các phần ăn được mang ra khá đầy đặn, topping phủ kín mặt tô tạo cảm giác hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thực đơn trộn khô đa dạng, sốt cua là điểm nhấn chính

Để trải nghiệm rõ nhất hương vị của quán, Có như lời đồn đã thử 3 món được nhiều khách gọi nhất gồm: Bánh canh trộn đặc biệt khô, Hủ tiếu sốt cua và Sủi cảo phô mai sốt cua khô. Các món có mức giá dao động từ 50.000 – 58.000 đồng/phần, tương đối hợp lý so với mặt bằng ăn uống tại khu vực Phú Nhuận.

Bánh canh trộn đặc biệt khô

Đây được xem là món signature làm nên tên tuổi của quán. Sợi bánh canh gạo bản to có độ dai mềm vừa phải, không bị bở dù được trộn cùng khá nhiều sốt. Phần sốt cua là điểm gây ấn tượng nhất khi có độ sánh đậm, vị thiên mặn ngọt kiểu Sài Gòn và bám đều quanh từng sợi bánh.

Một phần ăn đầy đủ gồm thịt bằm, thịt cắt lát và cua, topping tuy không quá cầu kỳ nhưng được cho khá hào phóng, giúp tô bánh canh nhìn bắt mắt và tạo cảm giác no nê.

Điểm khiến món ăn không bị ngấy nằm ở chén súp ăn kèm. Nước súp có độ sệt nhẹ, vị ngọt thanh từ hải sản với nấm rơm, chả trứng, thịt viên và một con tôm tươi bên trong. Khi ăn xen kẽ giữa phần bánh canh khô và nước súp nóng, tổng thể món trở nên cân bằng hơn thay vì chỉ đậm vị liên tục.

Theo cảm nhận cá nhân, món này hợp với những ai thích kiểu ăn đậm đà, nhiều sốt. Nếu ăn lần đầu, thực khách nên thêm một ít tắc hoặc chấm cùng muối ớt xanh để vị món ăn trở nên hài hòa hơn.

Hủ tiếu sốt cua

Nếu bánh canh mang cảm giác dai mềm thì hủ tiếu sốt cua lại dễ ăn hơn nhờ sợi nhỏ và thấm sốt nhanh. Chủ quán cho khá nhiều sốt nên phần hủ tiếu không bị khô, ngược lại còn tạo cảm giác béo nhẹ và đậm vị hơn khi trộn đều.

Bên trong gồm thịt bằm và phần thịt chân cua có độ ngọt tự nhiên. So với bánh canh, món này có cảm giác nịnh miệng hơn và phù hợp với những ai không thích sợi bánh quá to. Điểm cộng là dù phần sốt khá đậm nhưng món vẫn không bị gắt vị. Khi ăn nóng, mùi thơm từ sốt cua và hành phi nổi lên khá rõ, tạo cảm giác rất cuốn.

Sủi cảo phô mai sốt cua khô

Đây là món mang màu sắc mới lạ nhất trong menu. Viên sủi cảo có kích thước lớn, lớp vỏ mềm vừa phải, bên trong là phần nhân thịt cua kết hợp cùng phô mai béo ngậy.

Khi cắn vào, lớp phô mai tan nhẹ hòa cùng sốt cua bên ngoài tạo nên vị béo mặn khá rõ. Món này dễ gây ấn tượng ở những miếng đầu tiên nhờ hương vị lạ miệng, tuy nhiên nếu ăn nhiều có thể hơi nhanh ngấy với người không quen đồ béo.

Ngoài phiên bản phô mai, quán còn có sủi cảo sốt tôm khô và sủi cảo chiên, cũng là những món được nhiều khách gọi thêm để ăn kèm.

Bánh canh cua gánh Thuý là địa chỉ phù hợp cho những ai muốn đổi vị khỏi kiểu bánh canh cua nước truyền thống quen thuộc. Dù không gian nhỏ và việc đậu xe còn bất tiện, quán vẫn ghi điểm nhờ phần sốt cua đậm đà, topping đầy đặn và menu trộn khô mang màu sắc riêng.

Với những thực khách thích các món ăn thiên vị đậm, nhiều sốt và cảm giác no nê kiểu ẩm thực Sài Gòn, đây vẫn là một lựa chọn đáng để trải nghiệm nếu có dịp ghé qua khu vực Phú Nhuận.