Tuần mới (25/5 - 31/5): 12 con giáp diện màu gì để hút lộc, gọi may, công việc trôi chảy bất ngờ?

Từ ngày 25/5 đến 31/5, dòng năng lượng ngũ hành dịch chuyển khá rõ, khiến mỗi con giáp có một gam màu hợp vía riêng. Không cần sắm sửa cầu kỳ, chỉ cần chọn đúng sắc áo, đúng phụ kiện cho từng ngày, bạn đã có thể tạo ra một lớp "trợ lực mềm" cho công việc, tài chính và các mối quan hệ. Bài viết dưới đây gợi ý màu sắc cụ thể cho 12 con giáp trong cả tuần, kèm vài mẹo phối nhỏ để vừa hợp mệnh, vừa không lệch tông với phong cách thường ngày.

Vì sao màu sắc trang phục lại ảnh hưởng đến vận khí trong tuần?

Theo quan niệm phương Đông, mỗi ngày trong tuần ứng với một hành chủ đạo, và mỗi con giáp lại mang sẵn một bản mệnh riêng. Khi bạn mặc màu tương sinh với bản mệnh hoặc tương hợp với hành của ngày, năng lượng cá nhân sẽ được nâng đỡ một cách tự nhiên.

Cảm giác đầu tiên thường là tự tin hơn khi bước vào cuộc họp, dễ mở lời hơn khi gặp đối tác, và bình tĩnh hơn khi xử lý những tình huống ngoài kế hoạch. Tuần 25/5 đến 31/5 rơi vào giai đoạn chuyển giao cuối xuân sang đầu hè theo lịch tiết khí, nên những gam màu mang tính cân bằng, dịu mắt sẽ phát huy tác dụng tốt hơn các tông quá rực hoặc quá tối.

Gợi ý màu sắc theo từng ngày trong tuần cho 12 con giáp

Thứ Hai 25/5 là ngày khởi động, năng lượng còn hơi uể oải sau cuối tuần. Tuổi Tý, Hợi nên chọn xanh navy hoặc xanh rêu để giữ sự điềm tĩnh, tránh nóng vội ký kết. Tuổi Sửu, Thìn hợp với be sáng và nâu sữa, giúp công việc hành chính trôi chảy. Tuổi Dần, Mão khoác xanh lá non sẽ thấy đầu óc tỉnh táo bất ngờ. Tuổi Tỵ, Ngọ chọn đỏ đô trầm thay vì đỏ tươi để giữ vận mà không gây áp lực thị giác cho người đối diện. Tuổi Mùi, Thân hợp vàng kem, còn tuổi Dậu, Tuất nên thử xám khói để tạo ấn tượng chững chạc.

Thứ Ba 26/5 là ngày dễ nảy sinh tranh luận nhỏ. Cả 12 con giáp đều được khuyên hạ tông một bậc so với thường ngày. Nhóm Tý, Sửu, Dần, Mão ưu tiên trắng ngà, kem nhạt hoặc xanh pastel. Nhóm Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi nên chọn hồng đất hoặc cam đào nhạt để mềm hóa lời nói. Nhóm Thân, Dậu, Tuất, Hợi hợp với xanh mint hoặc xanh dương nhạt, giúp giữ cái đầu lạnh khi đồng nghiệp đang nóng.

Thứ Tư 27/5 là ngày của giao tiếp và tiền bạc nhỏ. Tuổi Tý, Hợi chọn đen ánh xanh để giữ tài. Tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Tuất khoác vàng nghệ hoặc nâu cánh gián sẽ thấy có người chủ động trả nợ cũ, hoàn tiền hoặc gửi hoa hồng. Tuổi Dần, Mão diện xanh ngọc bích để mở luồng cơ hội mới. Tuổi Tỵ, Ngọ hợp tím nho. Tuổi Thân, Dậu ưu tiên bạc, ghi sáng hoặc trắng kim loại để thu hút lời mời hợp tác.

Thứ Năm 28/5 thiên về ngoại giao. Đây là ngày đẹp để 12 con giáp dùng tông màu ấm. Hồng phấn, hồng cam, cam đất, vàng mơ là bốn gam đáng thử nhất, bất kể bản mệnh. Riêng tuổi Tý và Hợi nên thêm một phụ kiện màu xanh đậm để cân bằng, tránh bị cuốn theo lời mời mọc thiếu thực tế.

Thứ Sáu 29/5 rất hợp để chốt hợp đồng, thanh toán hoặc nhận lương thưởng. Tuổi Sửu, Thìn, Mùi, Tuất diện vàng đồng, vàng champagne sẽ thấy chuyện tiền nong gọn gàng. Tuổi Dần, Mão hợp xanh olive. Tuổi Tỵ, Ngọ nên chọn đỏ rượu vang. Tuổi Thân, Dậu khoác trắng tinh hoặc ghi sáng. Tuổi Tý, Hợi diện xanh than đậm để giữ được phần lộc đã về tay, tránh tiêu vung tay quá trán cuối tuần.

Thứ Bảy 30/5 và Chủ nhật 31/5 dành cho nghỉ ngơi và mở rộng quan hệ. Toàn bộ 12 con giáp được khuyên mặc gam tự nhiên: be, kem, xanh lá nhạt, xanh biển nhạt, nâu gỗ. Đây là hai ngày không nên mặc đen tuyền hoặc đỏ chói nguyên cây, vì dễ thu hút những cuộc trò chuyện tiêu hao năng lượng. Một chiếc áo linen sáng màu, một đôi giày nâu, vài món phụ kiện gỗ hoặc đá tự nhiên là đủ để tuần mới khép lại nhẹ nhàng.

Đừng cố mặc đúng màu nếu nó khiến bạn thấy lạc lõng trong môi trường công sở. Có thể đưa màu hợp vía vào những chi tiết nhỏ như khăn lụa, dây đồng hồ, ốp điện thoại, sổ tay hoặc lớp áo trong cùng. Tránh phối quá ba màu mạnh cùng lúc trong một ngày, vì năng lượng dễ bị nhiễu. Khi cảm thấy mệt mỏi, gam trung tính như be, ghi, trắng ngà luôn là phương án an toàn nhất cho mọi con giáp.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.