Tuần lễ từ 25/5 đến 31/5 là quãng giao mùa, vừa khép lại tháng Năm vừa chuẩn bị bước sang tháng Sáu. Trong văn hóa phương Đông, đây là thời điểm khí vận chuyển mình, thích hợp để mỗi người ngồi lại, rút một quẻ Kinh Dịch xem Thần Tài đang nhắn nhủ điều gì. Mười hai con giáp, mười hai quẻ, mười hai cách đón nhận may mắn khác nhau. Có người được khuyên tiến tới mạnh dạn, có người lại được nhắc nên chậm rãi giữ của. Hãy cùng lắng nghe thông điệp dành riêng cho bản mệnh trong bảy ngày tới.





Tuổi Tý - Quẻ Thuần Càn: Rồng bay lên trời, vận mạnh đến đâu cũng thông

Đầu tuần, ngày 25/5, người tuổi Tý mở quẻ Thuần Càn, hào "phi long tại thiên". Đây là quẻ thuộc về sự khai mở, sức sáng tạo mạnh mẽ. Thông điệp Thần Tài gửi tới là đừng ngại đưa ra đề xuất mới ở chỗ làm, đừng chần chừ với ý tưởng đã ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên, Càn cũng cảnh báo "kháng long hữu hối", tức là bay cao quá thì hối hận. Khoảng 28/5 trở đi nên hãm bớt, không vay mượn để đầu tư, không hùn hạp với người mới quen.

Tuổi Sửu - Quẻ Khôn: Đất dày chứa muôn vật, càng nhẫn càng phát

Quẻ Khôn dành cho người tuổi Sửu cả tuần này. Khôn là đất, là sự bền bỉ, là kiểu tiền vào âm thầm mà chắc. Từ 26/5 đến 30/5, những khoản thu nhập phụ, hoa hồng, tiền lãi từ việc cũ có khả năng quay lại. Thông điệp Thần Tài nhắn nhủ là chớ vội bỏ mối làm ăn nhỏ để chạy theo cái lớn hơn. Đặc biệt cuối tuần, ngày 31/5, nên dọn dẹp ví tiền và bàn làm việc, vì tài khí của Khôn cần không gian sạch sẽ mới chịu tụ lại.

Tuổi Dần - Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng: Sấm động trên trời, khí thế nhưng dễ vấp

Người tuổi Dần rút phải quẻ Đại Tráng, nghe đã thấy hùng dũng. Tuần này khí thế lên cao, cơ hội thăng tiến rõ ràng, đặc biệt ngày 27/5 và 28/5 thích hợp đàm phán hợp đồng. Nhưng Đại Tráng có một câu rất đắt: "Tráng vu chỉ, chinh hung". Mạnh ở ngón chân mà đòi đi xa là không lành. Dịch ra ngôn ngữ thường ngày là đừng cậy có chút thế lực mà xử ép đối tác, đừng vì thắng một vụ mà huênh hoang. Giữ được khiêm tốn thì tiền mới ở lại lâu.

Tuổi Mão - Quẻ Phong Trạch Trung Phu: Lòng thành thì gió cũng mang lộc tới

Trung Phu là quẻ của sự chân thành. Tuổi Mão tuần này được lộc nhờ chữ tín. Một mối quan hệ tưởng nguội đi, khoảng giữa tuần (28/5) bất ngờ ấm lại, có thể là khách cũ quay về, có thể là bạn cũ giới thiệu việc. Thần Tài nhắc: Đừng tính toán quá chi li trong tuần này, một bữa cơm mời đúng người còn hơn mười lời chào hàng sai chỗ.

Tuổi Thìn - Quẻ Thủy Lôi Truân: Khởi đầu gian nan, qua được thì hanh thông

Truân là quẻ của mầm cây cố trồi lên khỏi mặt đất. Người tuổi Thìn tuần này có thể thấy mọi việc trục trặc trong hai ngày đầu (25 và 26/5), giấy tờ chậm, người hứa không giữ lời. Đừng vội nản. Đến 29/5, một cánh cửa khác mở ra, thường là từ hướng ít ngờ tới nhất. Thông điệp ở đây là đừng cố phá cái cũ, hãy đi vòng.

Tuổi Tỵ - Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu: Lửa trên trời, của cải sáng rỡ

Đại Hữu nghĩa đen là "có lớn". Tuổi Tỵ tuần này dễ gặp tin vui về tiền bạc, nhất là khoảng 28 đến 30/5. Có thể là tiền thưởng, có thể là khoản nợ cũ được trả. Nhưng quẻ này cũng dặn: Giàu mà không khoe mới là khôn. Tránh đăng ảnh tiền, tránh kể chuyện thu nhập trên mạng xã hội trong tuần.

Tuổi Ngọ - Quẻ Lôi Hỏa Phong: Sấm chớp giao nhau, thịnh nhưng phải biết điểm dừng

Phong là thịnh vượng cực điểm. Tuổi Ngọ giữa tuần (27 và 28/5) làm việc gì cũng thuận, nói gì cũng có người nghe. Tuy nhiên, ánh sáng giữa trưa rồi cũng phải xế. Cuối tuần nên rút bớt, không nhận thêm dự án mới, không cam kết điều mình chưa chắc làm được.

Tuổi Mùi - Quẻ Địa Sơn Khiêm: Núi nằm dưới đất, càng nhún càng được kính

Khiêm là quẻ đẹp hiếm hoi trong Kinh Dịch, sáu hào đều tốt. Tuổi Mùi tuần này càng nhường nhịn càng có lộc. Ngày 26/5 và 30/5 đặc biệt hợp để hòa giải một mâu thuẫn tiền nong cũ. Nhường một bước, tài lộc tiến hai bước.

Tuổi Thân - Quẻ Trạch Hỏa Cách: Đầm trên lửa, đến lúc thay đổi

Cách là biến cách, là cải tổ. Tuổi Thân tuần này nên xem lại cách quản lý tiền của mình. Ngày 29/5 thích hợp đóng tài khoản cũ ít dùng, hủy gói dịch vụ không cần thiết. Tiền tiết kiệm từ việc cắt bớt còn nhiều hơn tiền kiếm thêm.

Tuổi Dậu - Quẻ Sơn Thiên Đại Súc: Núi chứa trời, tích lũy lớn

Đại Súc là tích chứa. Tuổi Dậu tuần này không phải lúc tiêu, mà là lúc gom. Tránh mua sắm bốc đồng, đặc biệt ngày 27 và 31/5. Khoản tiền giữ lại được trong tuần sẽ là vốn cho cơ hội tháng Sáu.

Tuổi Tuất - Quẻ Thủy Phong Tỉnh: Giếng nước nuôi người, càng múc càng đầy

Tỉnh là cái giếng. Người tuổi Tuất tuần này có nguồn thu ổn định, lặng lẽ mà bền. Thông điệp Thần Tài là hãy chăm sóc cái "giếng" của mình, tức là nghề chính, khách hàng quen, kỹ năng đang có. Đừng mải đào giếng mới mà bỏ giếng cũ đang trong.

Tuổi Hợi - Quẻ Phong Lôi Ích: Gió sấm cùng động, có thêm thì có lợi

Khép lại tuần với quẻ Ích dành cho tuổi Hợi, mang nghĩa thêm vào, bồi đắp. Ngày 30 và 31/5 có thể xuất hiện một lời mời hợp tác mang tính bổ trợ, không lớn nhưng lâu dài. Nhận lấy với tâm thế học hỏi sẽ thấy lộc nở dần.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.