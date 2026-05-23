Ẩm thực Hà Nội từ lâu luôn có sức hút riêng với du khách phương Nam và giới nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Trong một tập thuộc series review “Siêu Thực Thành”, MC Trấn Thành đã rủ NSND Ngọc Giàu và NSND Hồng Vân tới quán phở này thưởng thức cùng mình. Anh hài hước chia sẻ: “Lùng quán này đâu phải dễ đâu, đây là một trong những hàng phở ngon nhất nhì Hà Nội mà giờ có mặt ở Sài Gòn rồi. Trấn Thành ra Hà Nội là phải ghé Phở Huy ăn. Lâu lâu thèm mà không biết ăn ở đâu là ra đây”.

Theo chia sẻ từ chủ quán, vợ chồng Hari Won - Trấn Thành đã ghé ăn từ thời quán còn nằm trên phố Phùng Hưng. “Hai vợ chồng ăn từ năm 2017, mỗi người đều ăn tới hai bát”, chị Dung chủ quán kể lại.

Trong video, Trấn Thành cũng cho biết anh từng “xúi” chủ quán mở chi nhánh trong TP.HCM vì quá thích hương vị nơi đây. Nam nghệ sĩ hài hước nói rằng ban đầu định “giấu quán”, nhưng rồi nghĩ lại “quán ngon thì phải khuyến khích bán nhiều để mình còn được ăn nhiều hơn”. Sau đó, Phở Huy đã mở thêm cơ sở tại TP.HCM và nhanh chóng thu hút đông đảo thực khách.

Không chỉ có vợ chồng Trấn Thành - Hari Won, nhiều nghệ sĩ Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Tóc Tiên hay Lệ Quyên cũng từng ghé quán mỗi khi có lịch diễn tại Hà Nội.

Tọa lạc tại số 6C phố Cửa Đông, giữa khu phố cổ nhộn nhịp, Phở Huy 67 gây chú ý với biển hiệu đỏ nổi bật mang đậm nét truyền thống. Không gian quán khá nhỏ, giản dị và mang đúng tinh thần của một quán phở Hà Nội lâu năm. Dù không quá rộng rãi hay cầu kỳ, sự gần gũi và cảm giác “phở phố cổ” lại chính là điều khiến nhiều thực khách yêu thích.

Theo nhiều đánh giá trên Google Maps, điểm được khen nhiều nhất tại Phở Huy 67 là phần nước dùng trong, thanh nhưng vẫn đậm vị xương bò. Nước phở thơm mùi hành gừng, không quá béo, hậu vị ngọt tự nhiên. Bánh phở mềm, mỏng và khá nhẹ sợi, ăn vừa miệng.

Các phần thịt bò như tái, nạm, gầu hay lõi rùa đều được nhận xét tươi và mềm. Riêng phần lõi thái vừa phải, giữ được độ giòn nhẹ đặc trưng, trong khi bò sốt vang mềm nhừ, đậm đà. Nhiều thực khách còn dành lời khen cho quẩy “trụ” của quán với lớp ngoài giòn, bên trong vẫn mềm xốp. Ngoài phở, món bò cháy tỏi cũng là món ăn được nhiều người gợi ý nên thử.

Một số thực khách cho biết bát phở tại đây được cho khá nhiều hành lá, hợp với người thích vị thơm đặc trưng kiểu Bắc. Tuy nhiên khẩu phần bánh phở hơi ít, nam giới hoặc người ăn khỏe thường phải gọi thêm bánh hoặc thêm quẩy mới đủ no.

Mức giá dao động khoảng 50.000 - 100.000 đồng tùy loại, với các món phổ biến như tái, tái nạm, tái gầu, lõi rùa hay sốt vang. Quẩy và trứng chần có giá khoảng 10.000 đồng. Nhiều người đánh giá mức giá này tương đối hợp lý so với vị trí trung tâm phố cổ và chất lượng món ăn.

Không ít thực khách tìm đến quán sau khi xem review của Trấn Thành và tiếp tục để lại phản hồi tích cực. Thậm chí, nhiều người nhận xét rằng bên cạnh những cái tên quen thuộc như Phở Thìn Bờ Hồ, Phở Sướng hay Phở Khôi Hói, Phở Huy 67 đã trở thành một trong những quán phở đáng thử mỗi lần ghé Hà Nội.

Không chỉ hút khách tại Hà Nội, Phở Huy 67 hiện cũng có chi nhánh tại TP.HCM và được nhiều thực khách tìm đến sau khi xem review của Trấn Thành. Tại đây, các món được gọi nhiều là phở lõi gầu khoảng 120.000 đồng hay phở sốt vang khoảng 80.000 đồng/tô.

Nhiều thực khách nhận xét quán là một trong số ít địa chỉ tại Sài Gòn giữ được hương vị phở Bắc khá rõ nét, đặc biệt ở phần nước dùng không nêm nhiều đường, vị đậm và thanh theo kiểu truyền thống Hà Nội. Một số người từng ăn tại cơ sở Hà Nội cho biết chất lượng giữa hai chi nhánh khá đồng đều, từ nước dùng, thịt bò đến cách chế biến các món tái lăn hay sốt vang.

Bên cạnh những lời khen về phần thịt đầy đặn, mềm và thấm vị, nhiều người cũng cho rằng mức giá tại đây tương đối cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, với những ai yêu thích hương vị phở Bắc hoặc muốn trải nghiệm món phở từng được nhiều nghệ sĩ Việt yêu thích, Phở Huy 67 vẫn là địa chỉ đáng để thử. Vào giờ cao điểm, quán thường khá đông khách, đặc biệt khu vực xung quanh tập trung nhiều văn phòng và công ty.

Giữa rất nhiều hàng phở lâu đời của Hà Nội, Phở Huy 67 vẫn giữ được sức hút riêng nhờ hương vị đậm chất Bắc, từ nước dùng thanh trong đến phần thịt bò tươi mềm đặc trưng. Không chỉ là quán phở được nhiều nghệ sĩ Việt yêu thích suốt nhiều năm, nơi đây còn trở thành địa chỉ quen thuộc của đông đảo thực khách mỗi khi muốn tìm lại một tô phở Hà Nội đúng nghĩa, dù ở phố cổ Thủ đô hay giữa lòng TP.HCM.