Rửa sườn lợn bằng nước lã thôi là chưa đủ: Cho thêm một nắm này vào, chất bẩn và máu bầm "tự động" chui ra hết, sạch thơm

Sườn lợn là nguyên liệu yêu thích của mọi nhà, từ món sườn xào chua ngọt đến canh sườn non hầm đu đủ. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ rửa sườn bằng nước lã rồi mang đi chần qua nước sôi, bạn đã vô tình "khóa chặt" những chất bẩn và máu bầm bên trong tủy xương. Hóa ra, chỉ cần thêm một nắm nguyên liệu "rẻ tiền" này vào lúc ngâm, sườn sẽ sạch bong, hết sạch mùi hôi và trắng trẻo đến bất ngờ.

Nhiều người thường thắc mắc tại sao nồi canh sườn của mình vẫn có mùi nồng hoặc nước dùng đục ngầu dù đã chần rất kỹ. Bí mật nằm ở khâu "làm sạch sâu" từ bên trong thớ thịt mà nước lã không thể làm được.

1. "Nắm nguyên liệu" bí mật là gì?

Thứ mà bạn cần thêm vào bát nước ngâm sườn chính là: Bột mì kết hợp với muối tinh.

Tại sao lại là bột mì? Bột mì có tính hấp thụ cực mạnh. Khi hòa vào nước, các hạt bột mịn sẽ len lỏi vào từng kẽ thịt, "hút" sạch các màng nhầy, bụi bẩn và đặc biệt là phần máu bầm còn sót lại trong tủy xương.

Tại sao lại là muối? Muối đóng vai trò sát khuẩn và làm săn chắc thớ thịt, giúp sườn không bị bở khi chế biến.

2. Quy trình "thải độc" cho sườn lợn trong 10 phút

Đừng vội cho sườn vào nồi nước sôi, hãy thực hiện 3 bước sau để thấy sự khác biệt:

Hòa tan hỗn hợp: Cho sườn vào chậu, thêm một thìa canh muối và hai thìa canh bột mì. Đổ nước xâm xấp mặt sườn.

Massage nhẹ nhàng: Dùng tay bóp nhẹ miếng sườn trong khoảng 2-3 phút. Bạn sẽ thấy nước ngâm từ trong suốt chuyển sang màu đục ngầu và nổi bọt li ti, đó chính là máu bầm và chất bẩn bị bột mì "lôi" ra ngoài.

Ngâm và rửa lại: Ngâm sườn trong hỗn hợp này khoảng 5-10 phút, sau đó xả lại dưới vòi nước lạnh 2 lần. Lúc này, miếng sườn sẽ trắng hồng, sạch sẽ và không còn cảm giác nhờn dính.

3. Tại sao không nên chần sườn ngay từ đầu?

Nhiều bà nội trợ có thói quen thả sườn vào nồi nước sôi ngay khi vừa mua về. Theo các chuyên gia ẩm thực, nhiệt độ cao đột ngột sẽ làm protein bề mặt co lại, vô tình "nhốt" toàn bộ máu thừa và chất cặn bã vào bên trong. Đây chính là nguyên nhân khiến miếng sườn có mùi hôi và nồi nước dùng bị vẩn đục.

Bằng cách dùng bột mì làm sạch trước, miếng sườn của bạn đã đạt độ sạch đến 99% ngay cả khi chưa cần bật bếp.

4. Mẹo nhỏ để món sườn thơm ngon tuyệt đối

Dùng nước vo gạo: Nếu không có bột mì, bạn có thể ngâm sườn bằng nước vo gạo đặc. Hiệu quả làm sạch cũng rất đáng kinh ngạc.

Thêm gừng nướng: Khi bắt đầu ninh sườn, hãy cho một mẩu gừng nướng đập dập. Tinh dầu từ gừng không chỉ khử mùi mà còn giúp nước dùng thanh vị hơn hẳn.

Làm sạch thực phẩm là bước quan trọng nhất để có một món ăn ngon và an toàn cho sức khỏe. Chỉ với một nắm bột mì và vài phút kiên nhẫn, bạn sẽ thấy kỹ năng nội trợ của mình bước lên một tầm cao mới. Đừng tin lời tôi, hãy thử ngay với mẻ sườn chiều nay và tự mình kiểm chứng kết quả nhé!