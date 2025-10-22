Thử ăn món tào phớ thuần tự nhiên: Bất ngờ vì ngon và tinh tế đến vậy!

Không phải món ăn cầu kỳ hay đắt đỏ, tào phớ (hay tàu hủ) vẫn luôn có chỗ đứng riêng trong ký ức ẩm thực của người Việt. Giữa thời đại trà sữa, bánh mousse, hay kem Ý lên ngôi, ít ai ngờ một thương hiệu Việt lại “hồi sinh” tào phớ bằng cách hoàn toàn mới: Giữ nguyên sự thanh thuần từ đậu nành, nhưng tinh chỉnh cách làm để món ăn nhẹ này trở nên “lifestyle” hơn, tiện lợi hơn và… bắt mắt hơn bao giờ hết. Thử một cốc tào phớ Gánh Tàu Hủ, tôi hiểu vì sao mạng xã hội đang dành nhiều lời khen, đây là sự kết hợp tinh tế giữa vị xưa và trải nghiệm hiện đại.

Một “chiếc tào phớ” đúng kiểu hiện đại

Tôi chọn vị lá dứa, vì màu xanh dịu mát nhìn đã thấy muốn ăn ngay. Mở nắp ra, lớp phớ mềm mịn như nhung, mùi lá dứa dịu nhẹ hòa quyện cùng hương đậu non thoang thoảng. Dùng thìa múc thử, miếng phớ tan ngay trong miệng đúng kiểu “một chạm là tan”, không bị cứng như loại đóng hộp công nghiệp.

Điều thú vị là Gánh Tàu Hủ không dùng bột hay gelatin mà tạo đông bằng rong biển, hoàn toàn thuần chay và tự nhiên. Chính vì vậy, tào phớ có độ “đàn hồi” nhẹ nhưng vẫn mềm tan, ăn lạnh thì mát rượi mà ăn ấm lại ngọt thơm như gừng nấu đường.

Thành phần 100% hữu cơ: Đậu nành chọn lọc, không chất bảo quản, không phụ gia tạo màu. Mỗi hũ được đóng gói trong hộp giấy nhỏ xinh, thân thiện môi trường, cầm gọn trong tay. Đây không chỉ là món ăn vặt, mà còn là “năng lượng nhẹ” giữa ngày bận rộn.

Hai hương vị, hai cảm xúc khác nhau

Gánh Tàu Hủ hiện có hai vị, nhưng phổ biến nhất vẫn là tào phớ truyền thống và lá dứa.

Vị truyền thống (trắng ngà): Mùi gừng nấu dịu, ngọt nhẹ, không gắt, ăn vào là thấy ngay “hơi ấm tuổi thơ”. Vị này giữ nguyên vị thơm đặc trưng của đậu non, ít ngọt nhất trong ba loại, phù hợp cho người thích vị thanh nhạt, ăn kiêng hoặc thuần chay. Cảm giác như những ngày xưa ngồi bên gánh hàng rong đầu phố, húp muỗng phớ thơm khói bốc nghi ngút.

Vị lá dứa (xanh nhạt): Thanh, mát, nhẹ, rất hợp để ăn lạnh cùng topping trân châu mật ong. Khi ăn cùng trân châu, độ giòn nhẹ của hạt ngọc tương phản với độ mềm tan của phớ tạo nên cảm giác thú vị.

Nếu bạn không quen đồ ngọt, tào phớ Gánh Tàu Hủ có thể hơi “đậm” hơn mức trung bình, nhưng so với các loại tào phớ đóng chai hoặc chế biến sẵn trên thị trường, độ ngọt của Gánh vẫn rất dễ chịu, hậu vị không gắt.

Đi kèm tào phớ thì không có topping nhưng nếu bạn muốn tô điểm thêm cho món ăn chơi này có thể mua hoặc nấu thêm phần trân châu mật ong vàng óng, dẻo nhẹ, thơm dịu, không bị dính răng. Khi chan topping vào, lớp trân châu tạo hiệu ứng lấp lánh, vừa đẹp mắt vừa khiến món ăn trở nên trẻ trung, gần gũi hơn với giới trẻ.

Nhiều bạn còn sáng tạo hơn: Thêm đá bào hoặc sữa hạt lạnh, rắc ít mè rang hoặc đậu phộng nghiền. Cách này vừa giúp giảm độ ngọt, vừa tạo cảm giác “ăn như dessert” kiểu mới.

Cảm nhận sau khi thử: Vị cũ mà trải nghiệm mới

Tôi vốn nghĩ tào phớ thì chỗ nào chẳng giống nhau nhưng Gánh Tàu Hủ khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Cái khác ở đây là cảm giác tinh khiết. Không hề có mùi đậu nành sống hay vị chua sau khi để tủ lạnh. Ăn xong, vị ngọt thanh vẫn còn lại rất nhẹ nơi đầu lưỡi.

So với các món tráng miệng phương Tây, tào phớ thuần chay này khiến tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Một cốc nhỏ khoảng 100-120 calo, đủ làm dịu dạ dày mà không lo tăng cân. Trên thực tế, rất nhiều bạn theo lối sống xanh hoặc ăn healthy đã chọn Gánh Tàu Hủ như “điểm sáng” giữa vô vàn món ăn nhanh.

Gánh Tàu Hủ có lẽ thành công không chỉ ở công thức, mà ở tinh thần giữ hồn Việt trong cách ăn hiện đại. Thay vì biến tào phớ thành món công nghiệp, họ vẫn giữ nguyên “gánh hàng rong” làm biểu tượng thương hiệu gợi nhớ về hình ảnh bà, mẹ, những buổi trưa hè đạp xe dọc phố bán tào phớ bằng tiếng rao thân thương.

Nay, món ăn ấy được phục dựng trong một hình hài mới: Đẹp, sạch, tiện lợi, hợp xu hướng “xanh” và “chậm lại để thưởng thức”. Cầm trên tay cốc phớ Gánh, tôi như thấy cả ký ức cũ và hiện tại cùng hòa làm một.

Nếu bạn là người yêu món Việt truyền thống, đang tìm một món ăn nhẹ, mát lành, thuần chay và tiện lợi, Gánh Tàu Hủ hoàn toàn đáng thử. Mức giá hợp lý (chỉ khoảng 15.000 đồng/hũ), bao bì đẹp, hương vị ổn định và “ăn ảnh” cực kỳ, đủ khiến món này “chiếm sóng” các story Instagram và TikTok của giới trẻ.

Điều tôi thích nhất không chỉ là vị ngọt dịu tan nơi đầu lưỡi, mà là cảm giác an tâm khi biết mình đang ăn một món “có tâm”: Nguyên liệu thật, quy trình sạch, hương vị Việt, và cả một chút kỷ niệm tuổi thơ trong đó.

Từ một món ăn dân dã gắn liền với ký ức tuổi thơ, Gánh Tàu Hủ đã thổi làn gió mới vào tào phớ truyền thống, "nâng cấp" thành phiên bản thuần chay hiện đại, mềm mịn và tinh tế đến bất ngờ. Ngay khi vừa ra mắt, món ăn này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, khiến dân tình thi nhau đặt mua để "thử liền cho biết". Sau khi trực tiếp thưởng thức, tôi hiểu vì sao nó lại tạo nên sức hút đến vậy. Đặc biệt, Gánh tiết lộ trong thời gian tới sẽ còn ra mắt thêm nhiều phiên bản mang dấu ấn vùng miền như tào phớ vị cốm, mè đen cho Hà Nội hứa hẹn khiến món quen thêm phần thú vị và gần gũi hơn với khẩu vị từng địa phương.