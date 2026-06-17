ThS.BS. Nguyễn Giang Nam và những nụ cười trong phòng khám

Một buổi sáng tại Khoa Điều trị ban ngày, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, giữa không khí căng thẳng của phòng khám, tiếng cười bất ngờ vang lên. "Cô mà tiếp tục giấu tôi chuyện ăn chè buổi tối thì lần sau máy xét nghiệm cũng không cứu được đâu nhé". Người vừa nói là bác sĩ ThS.BS. Nguyễn Giang Nam. Bệnh nhân đối diện, một phụ nữ ngoài 60 tuổi, bật cười ngượng ngùng: "Tôi tưởng bác sĩ không biết".

ThS.BS. Nguyễn Giang Nam trò chuyện cùng bệnh nhân trong giờ khám, tạo không khí gần gũi và giúp người bệnh giảm bớt căng thẳng.

"Đường huyết tăng thế này thì hoặc là ăn chè, hoặc là chè ăn cô", ThS.BS. Nguyễn Giang Nam đáp vui. Chỉ vài câu nói ngắn gọn, bầu không khí lo lắng của buổi khám bệnh dường như được xoa dịu.

Những người thường xuyên đến tái khám tại khoa cho biết hình ảnh ThS.BS. Nguyễn Giang Nam trò chuyện vui vẻ với bệnh nhân đã trở nên quen thuộc. Trong khi nhiều người bước vào phòng khám với tâm trạng nặng nề vì bệnh tật, họ thường bước ra với cảm giác nhẹ nhõm hơn.

"Bệnh nhân nhớ lời dặn khi được nói bằng nụ cười"

Theo đồng nghiệp, ngoài thuốc men và các chỉ số xét nghiệm, bác sĩ Nam luôn quan tâm đến tâm lý người bệnh. Một lần, anh tiếp nhận một phụ nữ vừa phát hiện mắc đái tháo đường. Người bệnh liên tục khóc vì nghĩ cuộc sống sẽ thay đổi hoàn toàn.

Thay vì vội vàng kê đơn, ThS.BS. Nguyễn Giang Nam lấy giấy vẽ một đường thẳng rồi nói: "Đây là cuộc đời mình. Bệnh tiểu đường chỉ là một dấu chấm nhỏ trên đường này thôi. Đừng để dấu chấm quyết định cả cuộc đời".

ThS.BS. Nguyễn Giang Nam luôn dành thời gian lắng nghe, tư vấn kỹ lưỡng để bệnh nhân hiểu rõ tình trạng sức khỏe và yên tâm điều trị.

Người phụ nữ bật cười và bình tĩnh hơn để lắng nghe hướng dẫn điều trị. Theo ThS.BS. Nguyễn Giang Nam, người bệnh thường nhớ lâu những điều được truyền tải bằng cảm xúc hơn là những lời khuyên khô khan.

Với các bệnh lý mạn tính như đái tháo đường hay rối loạn chuyển hóa, quá trình điều trị có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí suốt đời. Vì vậy, bên cạnh việc kiểm soát chỉ số bệnh, người bác sĩ còn cần giúp bệnh nhân duy trì tinh thần tích cực.

Người bác sĩ nhớ cả những điều ngoài bệnh án

Trong một lần tái khám, vừa thấy bệnh nhân bước vào phòng, anh hỏi: "Cháu nội năm nay vào lớp 1 chưa bác?". Người đàn ông ngạc nhiên vì câu chuyện ấy đã được nhắc từ hai năm trước.

Một điều dưỡng cho biết bác sĩ Nam có thói quen nhớ những chi tiết nhỏ về cuộc sống của bệnh nhân thay vì chỉ nhớ bệnh án. "Anh ấy luôn coi bệnh nhân là những con người với cuộc sống và hoàn cảnh riêng", nữ điều dưỡng chia sẻ.

Chính sự quan tâm ấy khiến nhiều người bệnh cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng. Không ít bệnh nhân lớn tuổi cho biết họ xem mỗi lần tái khám không chỉ là một cuộc hẹn y tế mà còn là dịp gặp lại một người quen.

Có người kể về mùa vụ vừa thu hoạch, có người chia sẻ chuyện con cháu học hành hay công việc gia đình. Những câu chuyện đời thường ấy đôi khi chỉ kéo dài vài phút nhưng giúp khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân trở nên gần gũi hơn.

Không chỉ với bệnh nhân, bác sĩ Nam cũng được đồng nghiệp yêu quý bởi sự vui vẻ và dễ gần. Một bác sĩ trẻ nhớ lại ca trực đầu tiên khi liên tục kiểm tra hồ sơ vì quá căng thẳng. Thấy vậy, ThS.BS. Nguyễn Giang Nam cười: "Cẩn thận là tốt, nhưng em kiểm tra thêm lần nữa chắc bệnh nhân xuất viện mất rồi". Câu nói khiến cả phòng trực bật cười, giúp không khí bớt áp lực.

Những khoảnh khắc trao đổi cởi mở, hài hước giữa ThS.BS. Nguyễn Giang Nam và đồng nghiệp giúp giảm bớt áp lực công việc, tạo không khí tích cực trong môi trường bệnh viện.

Theo nhiều đồng nghiệp, trong những ngày bệnh viện quá tải, khi mọi người phải làm việc liên tục nhiều giờ, những câu nói hài hước hay sự động viên đúng lúc của anh thường giúp tập thể giảm bớt căng thẳng. Đó không phải điều gì lớn lao, nhưng góp phần tạo nên môi trường làm việc tích cực hơn.

Sau gần hai thập kỷ làm nghề, điều khiến nhiều người nhớ đến ThS.BS. Nguyễn Giang Nam không chỉ là chuyên môn mà còn là sự gần gũi và tinh thần lạc quan anh mang đến cho bệnh nhân và đồng nghiệp.