Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, Kasim Hoàng Vũ qua đời ngày 1/3 tại bang Texas (Mỹ), khép lại hành trình nghệ thuật của một giọng ca cá tính từng được yêu mến trong làng nhạc Việt.

Theo cáo phó do gia đình công bố, tang lễ của anh được tổ chức tại Winford Funeral Home – Nhà quàn Vĩnh Phước , Houston, Texas (Mỹ). Lễ thăm viếng dành cho người thân, bạn bè và khán giả sẽ diễn ra trong hai ngày 13/3 và 14/3/2026. Lễ hỏa táng được tổ chức vào lúc 15h ngày 15/3, cũng tại Winford Funeral Home - Nhà quàn Vĩnh Phước ở Houston.

Thông tin tang lễ của Kasim Hoàng Vũ ở Mỹ

Thông tin về tang lễ được công bố trong bối cảnh nhiều bạn bè nghệ sĩ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của nam ca sĩ. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh xúc động chia sẻ trên trang cá nhân rằng suốt nhiều giờ sau khi nghe tin dữ, chị vẫn hy vọng đó chỉ là một tin đồn.

Nữ ca sĩ viết: "Từ hôm qua đến giờ, mình vẫn cứ chờ… Chờ một lời lên tiếng từ chị Bích Phương, mẹ của Kasim, để nói rằng tin em ấy ra đi chỉ là một tin đồn. Chị vẫn hy vọng đâu đó sẽ có ai nói rằng: "Không phải đâu, Kasim vẫn còn đây". Nhưng hôm nay khi nhận được cáo phó này, chị mới biết… điều mình không muốn tin nhất cuối cùng vẫn là sự thật".

Cô nghẹn ngào bày tỏ thêm: "Chị muốn viết rất nhiều điều cho em. Muốn nói rất nhiều điều với mẹ của em. Nhưng lúc này tâm trí chị như tê liệt… Không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết nói gì cho đủ. Chỉ biết cầu mong em an nghỉ, Kasim nhé. Ở một nơi nào đó bình yên hơn, em sẽ không còn phải chịu đựng những đau đớn nữa. Thương em… và thương mẹ của em thật nhiều".

Kasim Hoàng Vũ phải đối mặt với bệnh tật những năm cuối đời

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, là con trai của ca sĩ rock Bích Phương. Anh được biết đến rộng rãi sau cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004 , gây ấn tượng bởi chất giọng mạnh mẽ và phong cách biểu diễn đầy năng lượng. Nam ca sĩ từng ghi dấu với các ca khúc như Vì yêu, Đôi mắt Pleiku, Giấc mơ Chapi … Những năm gần đây, anh phải đối mặt với bệnh u xương hàm và trải qua nhiều ca phẫu thuật, khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.