Sáng 5/3, thông tin ca sĩ Kasim Hoàng Vũ ra đi ngày 1/3 tại nhà riêng ở Houston, Texas (Mỹ) khiến nhiều người tiếc thương. Những ngày cuối đời, sức khỏe của Kasim Hoàng Vũ suy kiệt nghiêm trọng. Anh đã có gần 3 năm lạc quan để chống chọi với bệnh tật.

Hình ảnh cuối cùng nam ca sĩ đăng trên trang cá nhân là tấm ảnh mỉm cười bên mẹ dịp Giáng sinh năm 2025.

Hình ảnh cuối cùng Kasim Hoàng Vũ đăng tải vào tháng 12/2025.

Trên trang cá nhân, bầu show Tony - người bạn thân thiết của Kasim Hoàng Vũ cũng chia sẻ lại những hình ảnh cuối đời của nam ca sĩ. Anh cũng cho biết Kasim Hoàng Vũ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản ngay trước mặt mẹ.

Trong đoạn video, Kasim Hoàng Vũ miệt mài chơi nhạc cụ. Thời điểm này, giọng ca sinh năm 1980 vẫn đang điều trị bệnh, ngoại hình tiều tụy song anh vẫn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ, hết mình với âm nhạc.

Những khoảng khắc cuối đời của Kasim Hoàng Vũ.

Sinh thời, Kasim Hoàng Vũ có thời gian dài chữa trị bệnh. Nam ca sĩ từng cho biết mặt và cổ sưng to, khuôn mặt biến dạng sau khi nhổ răng khôn. Đến giữa năm 2023, ca sĩ Kasim Hoàng Vũ nhập viện cấp cứu, được chẩn đoán bị u xương hàm. Từ đây, anh phải trải qua những đợt phẫu thuật để điều trị.

Tháng 8/2024, anh tiếp tục lên bàn mổ lần thứ hai. Đầu năm 2025, nam ca sĩ tiếp tục trải qua ca phẫu thuật. Sau đó, anh dần trở lại công việc, mở lại nhà hàng bán bún bò. Thời điểm đó, còn đau đớn, không nói chuyện được, anh vẫn cố gắng đứng bếp, tự nấu nướng, buôn bán, trang trải cuộc sống.

Trong gần 3 năm qua, Kasim Hoàng Vũ tạm dừng hết các hoạt động ca hát vì sức khoẻ xuống dốc, giọng bị ảnh hưởng do bệnh và khuôn mặt biến dạng do phẫu thuật. Đồng thời, Kasim Hoàng Vũ cũng gặp hạn chế trong việc ăn uống, chỉ ăn được thức ăn loãng và uống sữa. Chính vì lý do này, Kasim Hoàng Vũ đã sụt 15kg kể từ ngày phát hiện bệnh.

Những tháng cuối đời, bạn bè, đồng nghiệp đều biết rõ hoàn cảnh của Kasim Hoàng Vũ nên thường tổ chức đêm nhạc kêu gọi quyên góp chi phí cho anh chữa bệnh.

Hình ảnh Kasim Hoàng Vũ trong đêm nhạc quyên góp vào năm 2024.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Anh được công chúng biết đến khi giành giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Nam ca sĩ sở hữu ngoại hình phong trần cùng chất giọng khỏe, phong cách rock giàu năng lượng.

Hơn 10 năm trước, anh khép lại sự nghiệp tại Việt Nam để sang Mỹ sinh sống, mưu sinh bằng kinh doanh nhà hàng.

Về đời tư, Kasim Hoàng Vũ rất kín tiếng. Năm 2018, anh tiết lộ đã có 2 con trai với vợ Việt kiều.