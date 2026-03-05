Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ vừa qua đời ở tuổi 46 sau thời gian dài chống chọi với bệnh u xương hàm hiếm gặp. Thông tin khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, tiếc thương cho một giọng ca cá tính của làng nhạc Việt.

Những năm gần đây, nam ca sĩ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và điều trị tại Mỹ. Dù sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan và nhận được sự quan tâm, động viên từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.

Nếu như sự nghiệp âm nhạc từng khá rực rỡ với dấu ấn từ chương trình Sao Mai điểm hẹn cùng nhiều ca khúc được yêu thích, thì đời tư của Kasim Hoàng Vũ lại khá kín tiếng. Trong suốt quá trình hoạt động showbiz, Kasim Hoàng Vũ chỉ có vài lần chia sẻ về vợ con.

Cụ thể, vào năm 2014, Kasim Hoàng Vũ từng đăng tải hình ảnh vợ lên trang cá nhân nhưng sau đó nhanh chóng xóa đi chỉ sau vài giờ, khiến không ít người hiểu lầm anh cố tình tạo sự chú ý.

Kasim Hoàng Vũ giữ kín cuộc sống riêng tư.

Đến năm 2017, nam ca sĩ gây chú ý khi lần đầu công khai về người bạn gái đã gắn bó với mình trong nhiều năm. Trên Facebook cá nhân, anh viết:

“Đây là Natalie của tôi. Đây là người phụ nữ khiến tôi yêu đến từng nốt nhạc, là người làm cho sự đam mê âm nhạc của tôi đến tột đỉnh. Tôi đã giấu kín cô ấy gần cả 8 năm trời, cô ấy chưa hề trách tôi bất cứ điều gì hay hỏi tôi rằng đến lúc nào cô ấy sẽ được làm cô dâu.

Cô ấy chỉ mong rằng sẽ là người cho tôi những cảm hứng để sáng tác trong âm nhạc và quan trọng là cô ấy sẽ là mẹ của các con tôi. Trong đời tôi ngoài Sim ba đã rời xa tôi để vào cõi tạm, thì Sim mẹ và cô ấy là hạnh phúc lớn nhất và tuyệt đối của cuộc đời thằng Sim…”.

Năm 2018, Kasim Hoàng Vũ tiếp tục chia sẻ niềm hạnh phúc khi lên chức bố trên mạng xã hội, đồng thời dành nhiều lời ca ngợi cho người phụ nữ đã gắn bó với anh suốt 11 năm. Anh cho biết dù chưa tổ chức đám cưới nhưng xem bạn gái như vợ và được gia đình hai bên công nhận.

Nam ca sĩ từng chia sẻ trên tờ Vnexpress : “Chỉ thiếu đám cưới thôi chứ thật ra tôi xem người yêu như vợ, còn mẹ tôi đã xem cô ấy như dâu con trong nhà. Nếu mẹ mua cho tôi cái áo, cô ấy cũng sẽ được mẹ mua cho cái quần”.

Theo một số thông tin hiếm hoi mà Kasim Hoàng Vũ từng tiết lộ, vợ anh là Việt kiều và đang làm chủ một số tiệm nail, chăm sóc sắc đẹp tại Mỹ.

Đến năm 2020, khi tham gia với vai trò giám khảo khách mời chương trình Hãy nghe tôi hát nhí , nam ca sĩ tiếp tục hé lộ về cuộc sống riêng. Anh cho biết mình có hai con trai, trong đó một bé 3 tuổi và một bé 9 tuổi. Trong suốt thời gian, Kasim bị bệnh vợ và con anh cũng kín tiếng chưa từng lộ diện.