"Tiêu chuẩn kép" của Brooklyn Beckham: Chê bố mẹ "giả tạo" khi chúc sinh nhật trên MXH, nhưng khoe lời chúc công khai của vợ xuất thân nhà tỷ phú

Câu chuyện căng thẳng trong gia đình Beckham mới đây tiếp tục gây bàn tán khi Brooklyn Beckham được cho là không hài lòng với bài đăng chúc mừng sinh nhật từ bố mẹ, nhưng lại vui vẻ tương tác với lời chúc công khai của vợ trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người cho rằng cậu cả nhà Beckham đang rơi vào tình huống khá… “tiêu chuẩn kép”.

Chê bài đăng của bố mẹ là “mang tính biểu diễn”

Trong ngày sinh nhật tuổi 27 của Brooklyn, bố mẹ anh là David Beckham và Victoria Beckham đều đăng ảnh cũ cùng những lời chúc đầy tình cảm dành cho con trai.

David Beckham gọi Brooklyn bằng biệt danh thân mật “Buster” và viết: “Hôm nay con 27 tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật Bust. Bố mẹ yêu con". Victoria Beckham cũng chia sẻ lại bức ảnh thời thơ ấu của con trai và nhắn nhủ: “Chúc mừng sinh nhật Brooklyn. Chúng ta yêu con rất nhiều".

Hai em trai của Brooklyn là Romeo Beckham và Cruz Beckham cũng đăng bài chúc mừng anh trai. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Daily Mail, Brooklyn không hài lòng với việc bố mẹ công khai đăng bài, thậm chí xem đó là những hành động “mang tính biểu diễn” trên mạng xã hội - điều anh từng chỉ trích trước đây.

Đáng chú ý, Brooklyn không phản hồi công khai bất kỳ bài đăng nào từ gia đình.

Nhưng lại vui vẻ khoe lời chúc từ vợ

Trái ngược hoàn toàn, khi vợ anh là Nicola Peltz - nữ diễn viên xuất thân từ gia đình tỷ phú - đăng lời chúc sinh nhật dài đầy cảm xúc trên Instagram, Brooklyn lại nhanh chóng đáp lại.

Nicola viết: "Chúc mừng sinh nhật anh yêu… Em hy vọng mọi giấc mơ của anh đều thành hiện thực. Anh thắp sáng mọi nơi anh bước vào và em hạnh phúc khi được làm vợ anh".

Ngay sau đó, Brooklyn bình luận ngọt ngào: “Anh yêu em baby girl.”

Không chỉ vậy, anh còn chia sẻ lại khoảnh khắc sinh nhật riêng tư bên vợ, từ cảnh thổi nến đến hộp bánh doughnut được trang trí dòng chữ “Happy Birthday Brooklyn”.

“Tiêu chuẩn kép” của cậu ấm

Sự tương phản rõ ràng này khiến nhiều người đặt câu hỏi: vì sao Brooklyn chỉ trích việc chúc mừng công khai của bố mẹ nhưng lại thoải mái hưởng ứng lời chúc công khai từ vợ?

Một số ý kiến cho rằng điều này khiến cậu cả nhà Beckham rơi vào tình huống khá khó xử, khi hành động của anh dường như mâu thuẫn với chính những gì anh từng phàn nàn về gia đình.

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham vẫn được cho là căng thẳng, mọi động thái của anh trên mạng xã hội đều bị soi kỹ.

Và lần này, chính sự khác biệt trong cách phản ứng với lời chúc từ bố mẹ và vợ đã khiến Brooklyn tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận của dư luận.

Ảnh: IGNV