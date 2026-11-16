Thông tin mới nhất vụ 22 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Trước đó, từ ngày 3 đến 7/11, 3 bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 22 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại 4 điểm bán, gồm: bánh mì que Ông Bảy, bánh mì bà Đô (xã Tịnh Khê) và bánh mì bà Thu, bánh mì bà Hà (xã Đông Sơn).

Theo khai báo, các bệnh nhân đã ăn bánh mì có nhân trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 4/11. Sau đó, họ xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt và phải đến bệnh viện điều trị.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, lấy 13 mẫu thực phẩm và 3 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm.

Kết quả, 2/3 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Đáng chú ý, trong các mẫu thực phẩm, chả bò, bơ, nước chan, chà bông và nước xốt đều phát hiện loại vi khuẩn này.

Ngoài ra, mẫu bánh mì xíu và mẫu bơ còn phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus, đồng thời có chủng sinh nội độc tố Staphylococcal enterotoxin. Một số mẫu khác ghi nhận vi khuẩn Bacillus cereus và Escherichia coli.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện khu vực chế biến thực phẩm tại điểm bán bánh mì que Ông Bảy chưa được tách biệt với nhà vệ sinh. Một số điểm bán khác chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức an toàn thực phẩm và sức khỏe của người trực tiếp chế biến.

Các cơ sở liên quan đã được yêu cầu tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị UBND xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố nhằm phòng ngừa những vụ việc tương tự.

(t/h theo Lao Động, Tuổi Trẻ)