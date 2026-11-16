Người đàn ông đột ngột liệt nửa người khi vừa thức giấc, bác sĩ cảnh báo thói quen nguy hiểm

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân là anh T.M.H. (trú tại xã Cố Đô, Tp.Hà Nội).

Dù mới 38 tuổi, đang trong độ tuổi lao động, anh H. bất ngờ đau đầu dữ dội, đồng thời xuất hiện méo miệng, nói khó, liệt nửa người trái. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não xác định người bệnh bị xuất huyết não vùng cầu não. Đáng chú ý, người bệnh có tiền sử tăng huyết áp 5 năm nhưng không duy trì điều trị thuốc đều đặn.

Theo thông tin từ gia đình, tối 2/11, người bệnh đi ngủ trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Chỉ khoảng hơn 1 giờ sau, khi thức dậy đi vệ sinh, người bệnh đột ngột thấy choáng váng kèm đau đầu dữ dội, đồng thời xuất hiện méo miệng, nói khó, yếu nửa người bên trái, không thể tự đi lại. Người bệnh nhanh chóng được gia đình đưa đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Qua thăm khám, người bệnh tỉnh, Glasgow 15 điểm nhưng có biểu hiện liệt dây thần kinh VII trung ương bên trái, nói khó và liệt nửa người trái, cơ lực chỉ đạt 1/5. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não phát hiện tổn thương xuất huyết não vùng cầu não lệch phải.

Theo bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng – Khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh – Đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, tổn thương cầu não, đặc biệt là xuất huyết cầu não, là một thể đột quỵ vô cùng nặng nề với nguy cơ tử vong rất cao. Nếu không được cấp cứu và can thiệp kịp thời trong thời gian vàng, người bệnh dễ phải đối mặt với các di chứng nặng nề suốt đời như tàn phế vĩnh viễn, mất khả năng vận động, thậm chí tử vong.

Tại Trung tâm Đột quỵ, người bệnh được điều trị theo phác đồ, tập trung kiểm soát huyết áp, xử trí phù não và hỗ trợ tuần hoàn não, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thần kinh.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Sau 4 ngày điều trị, tình trạng người bệnh có những chuyển biến tích cực. Ý thức duy trì tỉnh táo, triệu chứng nói khó giảm, cơ lực tay và chân bên trái cải thiện từ 1/5 lên 3/5. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị, phục hồi chức năng.

Điều đáng chú ý trong trường hợp này là người bệnh mới 38 tuổi nhưng đã có tiền sử tăng huyết áp khoảng 5 năm. Và đáng lo ngại hơn là người bệnh không duy trì việc uống thuốc đều đặn theo hướng dẫn từ bác sĩ.

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quỵ não. Khi huyết áp tăng cao kéo dài, thành mạch máu có thể bị tổn thương, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch và tai biến mạch máu não, trong đó có xuất huyết não.

Tuy nhiên, tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng. Người mắc bệnh có thể vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường nên dễ bỏ qua việc kiểm tra huyết áp và điều trị. Việc tự ý ngừng thuốc, uống thuốc không đều hoặc chỉ điều trị khi thấy huyết áp tăng có thể khiến huyết áp không được kiểm soát, làm gia tăng nguy cơ biến chứng.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng khuyến cáo, người trẻ tuổi khi được chẩn đoán tăng huyết áp tuyệt đối không được chủ quan. Cần khám sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp, tuân thủ phác đồ điều trị và không tự ý ngừng hoặc thay đổi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Bên cạnh đó, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, yếu hoặc liệt tay chân đột ngột, đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất thăng bằng… người dân cần nghĩ ngay đến nguy cơ đột quỵ và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ. Tuyệt đối không tự điều trị tại nhà hoặc chờ triệu chứng tự thuyên giảm.