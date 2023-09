Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn tại miền Bắc, miền Trung

Mưa mở rộng ra miền Bắc, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng Thuỷ văn, vào sáng 26/9 sau khi đổ bộ Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và di chuyển sang khu vực Nam Lào.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ngày 26/9, ở khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, miền Tây Nam Bộ đã có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 26/9 có nơi trên 100mm như: Cống Lân (Thái Bình) 111.4mm, Yên Mỹ (Thanh Hóa) 118.6mm, Thác Muối (Nghệ An) 138.4mm, Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) 179.6mm, Tân Mỹ (Quảng Bình) 110.4mm, Vĩnh Thuận (Kiên Giang) 115.6mm,...

Mưa lớn trong đêm 25 rạng sáng ngày 26/9 đã khiến nhiều nhà dân Quảng Bình bị ngập lụt.

Cơ quan khí tượng dự báo, mưa lớn tại Trung Bộ sẽ tiếp tục trong những ngày tới và phạm vi mưa mở rộng ra nhiều khu vực miền Bắc.

Từ nay đến đêm 27/9, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ đêm 28-29/9 và từ 02-03/10, mưa quay trở lại, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Hà Nội: Ngày 27/9, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa mở rộng ra nhiều khu vực phía Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Trong khi đó, từ nay đến 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên từ ngày 27/9, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to với 30-70mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ ngập lụt tại nhiều địa phương miền Trung trong đợt mưa lớn đang diễn ra.

Thời tiết dịp lễ Trung thu ra sao?

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Tết Trung thu, nhiều địa phương sẽ tổ chức hoạt động vui chơi giải trí vào dịp này. Tết Trung thu năm nay rơi vào thứ Sáu ngày 29/9 dương lịch. Tuy nhiên hiện tại nhiều khu vực trên cả nước đang trải qua đợt mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới cùng không khí lạnh.

Vậy thời tiết cả nước vào ngày lễ Trung thu như thế nào?

Dự báo từ đêm 27/9, mưa lớn giảm nhanh ở khu vực Đông Bắc Bộ, Hòa Bình và Quảng Bình, riêng Thanh Hóa - Hà Tĩnh mưa lớn kéo dài đến ngày 28/9.

Tuy nhiên, tại Bắc Bộ từ đêm 28-29/9 sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và tối).

Nhìn chung thời tiết dịp lễ Trung thu nhiều vùng trên cả nước không quá thuận lợi khi có khả năng sẽ có mưa.