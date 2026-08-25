Thống kê gây sốc: Mỗi ngày tại Việt Nam có hơn 500 người bị đột quỵ Anh Nhàn - Huế Xuân, 15:50 25/08/2026 Chia sẻ TPO - Đột quỵ đang trở thành mối đe dọa sức khỏe cộng đồng khi tại Việt Nam mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 ca mắc mới, tương đương hơn 500 ca đột quỵ mỗi ngày. Đáng chú ý, bệnh nhân trẻ dưới 45 tuổi chiếm hơn 7%. Căn bệnh của "Công chúa tiểu muội" Trương Thiều Hàm: Nguyên nhân suýt dừng concert, bị mẹ ruột quay lưng Muốn sống khỏe khi về già, đừng chỉ chăm chăm đi bộ và ngủ nhiều: 2 thói quen nhỏ này cần làm nhiều hơn mỗi ngày Đột nhập phòng khám biến tướng: Hành nghề 'chui', chữa yếu sinh lý Chủ quan với đau khớp chân, thanh niên 20 tuổi ngỡ ngàng khi phát hiện mắc gout Theo Tiền Phong Copy link 25/08/2026 08:44 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/thong-ke-gay-soc-moi-ngay-tai-viet-nam-co-hon-500-nguoi-bi-dot-quy-post1870654.tpo Căn bệnh của "Công chúa tiểu muội" Trương Thiều Hàm: Nguyên nhân suýt dừng concert, bị mẹ ruột quay lưng Chia sẻ đột quỵ