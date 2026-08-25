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Thống kê gây sốc: Mỗi ngày tại Việt Nam có hơn 500 người bị đột quỵ

Anh Nhàn - Huế Xuân,
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TPO - Đột quỵ đang trở thành mối đe dọa sức khỏe cộng đồng khi tại Việt Nam mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 ca mắc mới, tương đương hơn 500 ca đột quỵ mỗi ngày. Đáng chú ý, bệnh nhân trẻ dưới 45 tuổi chiếm hơn 7%.

Theo Tiền Phong Copy link 25/08/2026 08:44 (GMT +7)
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