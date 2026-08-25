“Sự cố hú vía” trên sân khấu và bóng ma bệnh tật trở lại

Trương Tiểu Hàm ở tuổi 44 tẻ trung và tỏa sáng trên sân khấu

Tại buổi hòa nhạc ngày 23/8/2026 ở Thành Đô (Trung Quốc), nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi danh xứ Đài Trương Thiều Hàm (Angela Zhang) khiến hàng nghìn khán giả bàng hoàng. Ngay khi chương trình mới bắt đầu, trong lúc đang thể hiện ca khúc Không sao đâu, Trương Thiều Hàm đã lên tiếng chia sẻ mình "cảm thấy nóng" và liên tục dùng tay kéo cổ áo để hạ nhiệt. Đến đoạn thay trang phục, nữ ca sĩ đột ngột cảm thấy tim khó chịu.

Lập tức, đội ngũ y tế túc trực đã lên sân khấu kiểm tra huyết áp, xoa bóp hạ nhiệt và hỗ trợ cho cô thở oxy. Trên màn hình lớn hiện dòng chữ: "Tôi xin lỗi, xin hãy cho tôi 3 phút".

Sự cố sức khỏe của "Công chúa tiểu muội" được cho là liên quan tới căn bệnh tim bẩm sinh của dô, dù đã được phẫu thuật

Sau khoảng 3 phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trương Thiều Hàm trở lại sân khấu tiếp tục hát nhảy. Cô nghẹn ngào xin lỗi khán giả và giải thích: "Tôi cảm thấy tim mình không chịu nổi sau khi thay bộ trang phục đó, có lẽ là do thời tiết nóng bức hoặc do quần áo quá nặng. Mọi người đừng lo lắng, nếu cảm thấy mình không thể làm được, tôi sẽ dừng lại".

Sau sự cố, nữ ca sĩ trấn an người hâm mộ và tiếp tục "cháy hết mình" trên sân khấu

Sau concert, cô đăng bài trấn an người hâm mộ rằng sức khỏe hiện tại đã ổn định sau khi được kiểm tra toàn diện. Tuy nhiên, sự cố một lần nữa hé lộ cuộc chiến dai dẳng của cô với căn bệnh tim di truyền suốt 18 năm qua. Đồng thời, khiến nhiều người không khỏi xót xa khi nhớ lại những gì "Công chúa tiểu muội" phải trải qua trước đây khi cần chi phí chữa bệnh này và bị chính mẹ ruột "quay lưng".

Bi kịch 18 năm trước: Bị mẹ ruột chiếm đoạt 82 tỷ, từ chối tiền chữa bệnh

Căn bệnh mà Trương Thiều Hàm mắc phải là sa van hai lá do di truyền từ cha. Năm 2008, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao rực rỡ, bệnh tình của cô bất ngờ chuyển nặng, các bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật gấp tại Canada. Tuy nhiên, thời điểm đó toàn bộ thu nhập từ nghệ thuật của Trương Thiều Hàm đều do mẹ ruột là bà Khương Nhu Y nắm giữ.

Khi cô ngỏ lời xin 1 triệu Tệ (khoảng 3,8 tỷ VNĐ) để trả phí điều trị, mẹ ruột đã phũ phàng từ chối với lý do "không có tiền" và bỏ mặc cô tự xoay xở. Trương Thiều Hàm phải vay mượn bạn bè khắp nơi để có đủ chi phí làm phẫu thuật.

Cay đắng hơn, sau khi ca mổ thành công trở về Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), nữ diễn viên mới bàng hoàng phát hiện toàn bộ tài sản tích góp nhiều năm trị giá hơn 100 triệu Đài tệ (gần 82 tỷ VNĐ) đã bị mẹ âm thầm chuyển sạch sang tên bà, nhà cửa bị niêm phong khiến cô trắng tay chỉ sau một đêm. Không dừng lại ở đó, gia đình còn hùa nhau tố cáo cô bất hiếu, tung ảnh cô gầy gò ốm yếu lúc dưỡng bệnh để phao tin đồn cô "nghiện ngập".

Trương Tiểu Hàm vào thời diểm phát hiệnh bệnh sa van hai lá còn rất trẻ

Biến cố dồn dập khiến sự nghiệp của ngôi sao Chuyện Tình Biển Xanh lao dốc không phanh, buộc cô phải mở họp báo tung kết quả xét nghiệm máu để minh thanh danh và tuyên bố cắt đứt quan hệ với cha mẹ. Thời gian trôi qua, cô vẫn hoạt động nghệ thuật, xuất hiện với hình ảnh tươi vui, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi khiến nhiều người tạm quên mất căn bệnh quái ác về tim của Trương Thiều Hàm. Cho đến sự cố tại concert gần đây, một lần nữa, căn bệnh và quá khứ đau lòng của "Công chúa tiểu muội" khi đã ở tuổi 44 lại khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Sa van hai lá di truyền: Căn bệnh thầm lặng nhưng cực kỳ nguy hiểm

Theo tài liệu từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), sa van hai lá (Mitral Valve Prolapse) là dị tật cấu trúc khi các lá van tim bị phồng lên và không thể đóng kín hoàn toàn khi tim co bóp, khiến máu bị rò rỉ ngược lại.

Giải thích rõ hơn về cơ chế nguy hiểm của căn bệnh này, bác sĩ Chuyên khoa Tim mạch James Beckerman (Giám đốc Y khoa Chương trình Tim mạch tại Viện Tim Providence St. Vincent, Mỹ) từng cho biết: "Sa van hai lá xảy ra khi các mô của van tim bị biến dạng mềm yếu. Yếu tố di truyền đóng vai trò rất lớn trong căn bệnh này. Hầu hết người bệnh có thể sống bình thường, nhưng khi van không đóng kín, tim buộc phải làm việc vất vả hơn. Trong những tình huống cơ thể bị căng thẳng, thiếu nước hoặc kiệt sức, áp lực lên tim tăng vọt sẽ lập tức bùng phát biến cố".

Khi cơ thể gặp các yếu tố kích phát như lo lắng, kiệt sức, áp lực lớn hay làm việc dưới thời tiết ngột ngạt, bệnh sẽ bộc lộ qua các dấu hiệu điển hình:

- Đau tức ngực, khó thở đột ngột và có cảm giác ngạt khí.

- Tim đập nhanh, hồi hộp, rối loạn nhịp tim.

- Tụt huyết áp, mệt mỏi kiệt sức nhanh chóng và dễ ngất xỉu.

Sa van hai lá di truyền là căn bệnh thầm lặng nhưng cực kỳ nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, thuốc điều trị sa van hai lá chỉ có tác dụng kiểm soát triệu chứng và giảm áp lực cho tim chứ không thể chữa khỏi triệt để. Khi bệnh tiến triển nặng hoặc gây hở van nghiêm trọng, phẫu thuật (sửa van hoặc thay van tim) là chỉ định bắt buộc để bảo vệ tính mạng bệnh nhân. Tuy nhiên, dù đã can thiệp phẫu thuật như Trương Thiều Hàm, người bệnh vẫn cần theo dõi suốt đời qua siêu âm tim định kỳ. Những thói quen bào mòn thể lực như thiếu ngủ kéo dài (nữ ca sĩ từng chỉ ngủ dưới 5 tiếng một ngày khi quay phim, cân nặng sụt còn 36kg) hay làm việc quá sức chính là "mồi lửa" kích phát biến cố suy tim cấp vô cùng nguy hiểm.

Để bảo vệ trái tim, người bệnh cần tuân thủ chỉ định dùng thuốc, thăm khám định kỳ và tuyệt đối tránh vận động gắng sức. Sự cố của Trương Thiều Hàm là lời nhắc nhở đắt giá: Lắng nghe cơ thể và không bao giờ được chủ quan trước những tín hiệu cảnh báo từ trái tim.