Sau hàng loạt thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Miu Lê, chiều 11/5, phía công ty quản lý của nữ ca sĩ đã chính thức phát thông báo phản hồi.

Cụ thể, công ty quản vừa đăng tải thông báo dài trên fanpage chính thức, đề cập trực tiếp đến những tin đồn xoay quanh nghệ sĩ Miu Lê đang gây xôn xao dư luận. Phía công ty cho biết trong những giờ qua đã ghi nhận các luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội và gửi lời xin lỗi vì những thông tin tiêu cực khiến khán giả hoang mang.

Đáng chú ý, công ty xác nhận hiện đang phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư vụ việc, đồng thời nhấn mạnh sẽ đưa ra phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.

Công ty quản lý của Miu Lê chính thức phát thông báo sau thông tin nữ ca sĩ bị điều tra

Nguyên văn từ thông báo của công ty quản lý Miu Lê:

"Kính gửi Quý khán giả, Quý đối tác và các cơ quan thông tấn báo chí,

Trong những giờ qua, KIM Entertainment đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nghệ sĩ Miu Lê. Chúng tôi chân thành cáo lỗi vì những thông tin tiêu cực này đã làm phiền lòng Quý vị.

Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất.

Công ty hiểu rằng Quý vị đang rất quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng.

Chúng tôi hiểu rằng việc trả lời thắc mắc của Quý vị là điều cấp bách và cần độ chính xác, chính thống. Rất mong Quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất.

Chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và đồng hành của Quý vị.

Trân trọng,

KIM Entertainment

Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên và là một trong những gương mặt nữ nghệ sĩ đa năng quen thuộc của Vbiz suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Cô sở hữu nhiều bản hit được khán giả trẻ yêu thích như Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Yêu Một Người Có Lẽ, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay,.. Giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách âm nhạc dễ nghe giúp Miu Lê duy trì sức hút riêng trên thị trường Vpop. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Miu Lê còn thường xuyên tham gia gameshow, chương trình thực tế và được yêu thích nhờ tính cách hài hước.

Song song với âm nhạc, Miu Lê là một diễn viên điện ảnh đáng gờm. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2015 khi cô thủ vai chính trong Em là bà nội của anh bộ phim từng lập kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam tại thời điểm đó. Tiếp nối thành công, cô tham gia hàng loạt phim như Bạn Gái Tôi Là Sếp, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Nắng 2 , Anh Thầy Ngôi Sao (2019) và Chiếm đoạt (2023). Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong phim Đại Tiệc Trăng Máu 8.