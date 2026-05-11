Ca sĩ Miu Lê bị điều tra liên quan ma túy ở Hải Phòng

Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra nhóm khách du lịch sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển Tùng Thu.

Ca sĩ Miu Lê đang bị Công an đặc khu Cát Hải điều tra liên quan ma túy.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải nhận được tin báo của người dân về việc một số người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Hải, đặc khu Cát Hải.

Công an Đặc khu Cát Hải tổ chức kiểm tra, phát hiện 6 người đang có hành vi sử dụng ma túy.

Những người này gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, ca sĩ Miu Lê , ở TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1991, ở Hà Nội); Vũ Tài Nam (SN 2002, ở Bắc Ninh); Trần Minh Trang (SN 1996, ở TP Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, ở TP Hải Phòng) và Vũ Khương An (SN 1995, ở TP.HCM).

Sau đó, cơ quan công an đã dẫn giải những người trên về trụ sở để xác minh làm rõ.

Quá trình làm việc, những người này thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nước tiểu của Trần Đức Phong, Vũ Tài Nam, Vũ Khương An, Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy Methamphetamine và Ketamine, MDMA.

Đoàn Thị Thúy An cho kết quả dương tính với chất ma túy Methamphetamine và Ketamine, Trần Minh Trang cho kết quả dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Công an đặc khu Cát Hải đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng và Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 – Hải Phòng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.