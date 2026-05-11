Ngày 11/5, công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) thông báo về việc bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Hình ảnh Miu Lê tại thời điểm bị bắt giữ cũng lan truyền trên các trang MXH khiến công chúng hoang mang. Có thể thấy, nữ nghệ sĩ có gương mặt mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ thiếu linh hoạt.

Hình ảnh gây hoang mang của Miu Lê, với thông tin nữ diễn viên gặp rắc rối liên quan đến pháp luật. Đến nay nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng

Lần xuất hiện gần nhất của Miu Lê là vào ngày 27/4 khi tham gia cinetour của phim điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8 . Trong những lần xuất hiện trước khán giả, nữ diễn viên cũng khiến khán giả tò mò khi thường xuyên bĩu môi, đôi mắt không có tiêu cự rõ ràng.

Ngoại hình nhiều thay đổi của Miu Lê cũng từng trở thành đề tài bàn luận khi cô tham gia các buổi quảng bá phim. Nữ ca sĩ, diễn viên sinh năm 1991 khiến công chúng không nhận ra vì đôi môi ngày càng sưng phồng. Nhiều khán giả đặt câu hỏi có phải cô đã động chạm vào gương mặt, khiến nhan sắc trở nên thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng do trong rạp ánh sáng không tốt cộng thêm cách trang điểm khiến Miu Lê "bị hại".

Miu Lê gây sốc khi rũ bỏ hình tượng cũ để theo đuổi phong cách Latin đầy nóng bỏng. Miu Lê hài hước chia sẻ: "Tôi có một lá gan khỏe mạnh", để đáp lại những bình luận da của cô quá vàng giống như đang mang bệnh.

Miu Lê từng nổi tiếng với bộ phim Những Thiên Thần Áo Trắng . Năm 2011, cô xuất hiện dày đặc trên màn ảnh với hàng loạt dự án như Thiên Sứ 99, Oan Gia Đại Chiến, Gia Đình Dấu Yêu và Tối Nay, 8 Giờ!.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Miu Lê là vai nữ chính trong phim Em Là Bà Nội Của Anh . Khi ấy mới 24 tuổi, nhưng cô lại phải hóa thân thành một cô gái mang linh hồn của người phụ nữ ngoài 70. Từ dáng đi, cử chỉ, ánh mắt cho đến cách nói chuyện đều được Miu Lê thể hiện một cách thuyết phục như một bà lão 70 tuổi thật sự, khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Em Là Bà Nội Của Anh cán mốc hơn 100 tỷ đồng doanh thu, trở thành hiện tượng phòng vé, đồng thời mở ra trào lưu remake phim ngoại trong nhiều năm sau.

Sau đó, Miu Lê liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh quy mô hơn như Bạn Gái Tôi Là Sếp, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua hay Nắng 2. .. và dần khẳng định khả năng biến hóa với nhiều dạng vai khác nhau.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Miu Lê sở hữu nhà riêng, xế hộp sang trọng và thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch, tập luyện thể thao hay chăm sóc bản thân trên mạng xã hội.

