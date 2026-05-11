Thành công ở cả lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc, có vai diễn trăm tỷ để đời

Miu Lê sinh năm 1991 và đến với showbiz theo cách khá tình cờ. Khi còn là học sinh cấp ba, cô được mẹ đăng ký cho theo học lớp người mẫu để rèn sự tự tin. Chính tại đây, Miu Lê lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lê Hoàng và được trao cơ hội tham gia một dự án điện ảnh đầu tay. Đáng tiếc, bộ phim sau đó lại bị xếp kho, không có cơ hội ra rạp. Dù khởi đầu chưa suôn sẻ, cô nhanh chóng tiếp tục được giao vai chính trong Những Thiên Thần Áo Trắng, bộ phim học đường từng khá được chú ý vào thời điểm phát sóng. Tuy tác phẩm bị đánh giá có kịch bản đơn giản, đây vẫn là bước đệm giúp cái tên Miu Lê bắt đầu được khán giả biết đến.

Sau giai đoạn đầu đóng phim, Miu Lê lấn sân sang ca hát nhưng vẫn duy trì hoạt động diễn xuất song song. Giai đoạn 2011-2013, cô xuất hiện liên tục trong nhiều dự án như Thiên Sứ 99, Oan Gia Đại Chiến, Gia Đình Dấu Yêu, Tối Nay, 8 Giờ!... Dù chăm chỉ và có độ phủ sóng tốt, cô vẫn chưa được đánh giá cao về mặt diễn xuất khi phần lớn các dự án thời điểm đó thiên về màu sắc giải trí, chưa tạo dấu ấn rõ nét về chất lượng chuyên môn.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Miu Lê đến vào năm 2015 với Em Là Bà Nội Của Anh. Khi mới ngoài 20 tuổi, cô phải đảm nhận vai diễn khó: một cô gái trẻ mang linh hồn của người phụ nữ hơn 70 tuổi. Từ ánh mắt, dáng đi, cách nói chuyện cho đến thần thái, Miu Lê đều được khen thể hiện tự nhiên và giàu cảm xúc. Không chỉ gây ấn tượng về diễn xuất, cô còn chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu cảm xúc qua các ca khúc mang âm hưởng xưa cũ trong phim. Thành công vang dội của Em Là Bà Nội Của Anh với doanh thu hơn 100 tỷ đồng đã biến tác phẩm thành hiện tượng phòng vé, đồng thời góp phần mở ra thời kỳ bùng nổ của dòng phim remake tại Việt Nam.

Cho đến hiện tại, Em Là Bà Nội Của Anh vẫn được xem là dấu son lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Miu Lê. Vai diễn này không chỉ giúp cô thoát khỏi hình ảnh “hot girl đóng phim” mà còn được nhiều khán giả đánh giá là phiên bản remake nổi bật, thậm chí có sức hút riêng so với bản gốc Hàn Quốc và Thái Lan. Sau thành công ấy, nữ nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án lớn như Bạn Gái Tôi Là Sếp, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Nắng 2... cho thấy khả năng biến hóa với cả vai hài, tình cảm lẫn tâm lý nhẹ nhàng.

Ở tuổi ngoài 30, Miu Lê không còn hoạt động quá dày đặc nhưng vẫn giữ được sức hút riêng trong showbiz Việt nhờ tính cách thẳng thắn, hài hước và hình ảnh gần gũi. Năm ngoái, cô tiếp tục được chú ý khi tham gia Em Xinh Say Hi, cho thấy một phiên bản năng động, “lầy lội” và duyên dáng hơn trước khán giả trẻ. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, ngoại hình của Miu Lê cũng thường xuyên trở thành chủ đề trên mạng xã hội. Sau quá trình giảm cân và thay đổi phong cách, cô được nhận xét ngày càng trẻ trung, sắc sảo và cuốn hút hơn. Với chiều cao 1m70, vóc dáng săn chắc cùng gương mặt ngày càng hài hòa, Miu Lê luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện tại sự kiện hay trên các chương trình giải trí.

Trở lại diễn xuất sau nhiều năm vắng bóng nhưng flop thảm

Đợt dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, Miu Lê tái xuất điện ảnh với vai nữ chính phim Đại Tiệc Trắng Máu 8. Bộ phim là bản làm lại từ tác phẩm One Cut of the Dead (2017) của Nhật bản với sự thay đổi phù hợp với văn hóa Việt Nam. Phim xoay quanh một đoàn làm phim kinh dị đang ghi hình thì bất ngờ gặp phải xác sống. Sau nhiều biến cố kinh hoàng, chỉ còn duy nhất một người sống sót. Song, hóa ra tất cả chỉ là diễn biến một "bộ phim trong phim" được quay bằng định dạng one-shot (một cú máy duy nhất) mà thôi.

Miu Lê vào vai Chiin Chiin, một TikToker lấn sân điện ảnh, tham gia đóng phim zombie. Nhân vật của cô được xây dựng với hình ảnh một diễn viên tay ngang, thiếu kinh nghiệm, thường xuyên diễn xuất gượng gạo, ánh mắt thiếu tự tin, thoại vô hồn. Chính vì vậy, cái "đơ" mà khán giả nhìn thấy thực chất là dụng ý của kịch bản. Nói cách khác, Miu Lê phải diễn vai một người diễn dở để tạo ra tiếng cười châm biếm cho bộ phim.

Ngày 11/5, sau hơn 3 tuần công chiếu, Đại Tiệc Trắng Máu 8 chỉ mới thu về hơn 32 tỷ đồng, một con số kém ấn tượng so với dàn cast chất lượng gồm Vân Sơn, Lê Khánh, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê, Lâm Thanh Mỹ... Việc doanh thu của Đại Tiệc Trăng Máu 8 sụt giảm nhanh sau kỳ nghỉ lễ khiến không ít người bất ngờ. Trước đó, tác phẩm không đạt mức doanh thu bùng nổ nhưng vẫn được xem là có tín hiệu khả quan nhờ tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu khá ổn định, thậm chí từng nằm trong nhóm phim dẫn đầu lượng khán giả dịp 30/4. Nhiều ý kiến cho rằng việc phim không được phân bổ quá nhiều suất chiếu đã phần nào ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận người xem đại chúng.

Điểm được nhiều khán giả đánh giá cao nằm ở cấu trúc kể chuyện khá thông minh. Những chi tiết tưởng chừng vô thưởng vô phạt ở nửa đầu dần được kết nối ở phần sau, tạo cảm giác “lật bài” thú vị. Tác phẩm cũng ghi điểm nhờ màu sắc hài hước duyên dáng và tinh thần tự giễu ngành điện ảnh Việt khá táo bạo. Khi vượt qua phần nhập đề có phần hỗn loạn, bộ phim trở nên giàu nhịp điệu hơn với nhiều mảng miếng châm biếm thú vị.

Tuy nhiên, chính cách kể chuyện này cũng vô tình trở thành rào cản khiến Đại Tiệc Trăng Máu 8 khó bật lên ở phòng vé. Hơn 30 phút đầu phim bị nhận xét khá khó xem, nhiều tình tiết dồn dập và cố tình tạo cảm giác hỗn loạn khiến không ít khán giả đại chúng mất kiên nhẫn. Bên cạnh đó, việc cài cắm quá nhiều lớp nghĩa, nhân vật đông cùng loạt chi tiết mang tính “inside joke” về điện ảnh Việt khiến tác phẩm trở nên khá kén người xem. Đây có thể là lý do phim nhận phản hồi tích cực về chất lượng nhưng vẫn hụt hơi về mặt thương mại.