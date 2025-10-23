Trưa 23/10, Trung tâm khí thượng thuỷ văn thông tin, trong 24 giờ qua (từ 9 giờ ngày 22/10 đến 9 giờ ngày 23/10), khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Kỳ Thượng 105mm (Hà Tĩnh); Đập thủy điện La Tó 147,6mm (Quảng Trị); Vườn Quốc gia Bạch Mã 227mm (Huế); Suối Lương 150,4mm (Đà Nẵng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế từ 20-50mm, có nơi trên 900mm; TP. Đà Nẵng từ 10-30mm, có nơi trên 70mm dẫn tới nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường, danh sách cụ thể như sau:

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệthại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽndòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới, khả năng mạnh thành bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 12 (bão Fengshen) vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì Biển Đông tiếp tục xuất thêm áp thấp nhiệt đới mới.

Vào lúc 7h ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo chiều nay, áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Chia sẻ với tờ Thanh Niên, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do tác động của không khí lạnh, áp thấp nhiệt đới này sẽ khó có khả năng mạnh lên thành bão số 13.

Không khí lạnh sẽ chặn và đẩy áp thấp nhiệt đới này di chuyển xuống phía nam, suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên Biển Đông, không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động mạnh.