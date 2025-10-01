Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 07h ngày 30/9 đến 07h ngày 01/10), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã ghi nhận mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số điểm có lượng mưa đặc biệt lớn như: Chiềng Nơi (Sơn La) 119,2mm; Yên Thế (Lào Cai) 153mm; Cao Bồ (Tuyên Quang) 198,6mm; Hương Nhượng (Phú Thọ) 159,4mm; Đồng Quang (Thái Nguyên) 227mm; Tri Phương (Cao Bằng) 137,6mm; Quyết Thắng (Lạng Sơn) 73,9mm; Hiệp Hòa (Bắc Ninh) 143,4mm; Lương Ngoại (Thanh Hóa) 175,6mm; Tam Hợp (Nghệ An) 154,4mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa (trên 85%).









Mưa vẫn tiếp diễn trong vài giờ tới

Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, mưa tiếp tục xảy ra tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ với lượng phổ biến: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa từ 20 - 50mm, có nơi trên 100mm; Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Nghệ An từ 10 - 30mm, có nơi trên 60mm.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất diện rộng

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại nhiều xã, phường ở các tỉnh nêu trên. Nguy cơ này vẫn tiếp diễn trong 24 giờ tới. Người dân có thể theo dõi cảnh báo thời gian thực tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.





Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai

Cấp 1: các tỉnh chịu ảnh hưởng chung.

Cấp 2: Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Phú Thọ.

Cấp 3: Tuyên Quang.

Tác động dự báo

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún do mưa lớn có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân; làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng quá trình di chuyển; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại lớn cho sản xuất cũng như đời sống xã hội.