Cảnh báo lũ đặc biệt lớn, 4 tỉnh sau hết sức lưu ý!

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay lũ trên sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam (Bắc Ninh) đang lên nhanh; trong khi đó, mực nước trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng đang có xu hướng tăng.

Một số xã phường tại 4 tỉnh sau có nguy cơ ngập lụt

Lúc 14h ngày 7/10, mực nước đo được trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt 28,87m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 2024 khoảng 0,06 m. Tại trạm Đáp Cầu, mực nước là 5,24 m, dưới báo động 2 khoảng 0,06 m. Trên sông Thương, trạm Cầu Sơn ghi nhận mực nước 16,40 m, vượt báo động 3 là 0,4 m; trong khi tại trạm Phủ Lạng Thương đạt 5,95 m, dưới báo động 3 khoảng 0,35 m. Trên sông Lục Nam, mực nước tại trạm Lục Nam là 5,29 m, ở mức dưới báo động 2. Trên sông Thái Bình (Hải Phòng), trạm Phả Lại ghi nhận 4,10 m, thấp hơn báo động 1 khoảng 0,10 m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu và trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3, thấp hơn lũ lịch sử khoảng 0,2 - 0,4 m. Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam có khả năng lên chậm, dao động trong khoảng giữa báo động 2 và báo động 3, sau đó giảm dần.

Chuyên gia khí tượng dự báo, từ chiều nay (7/10) đến ngày 9/10, lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục lên, có khả năng đạt đỉnh vào đêm 9/10, trong đó đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) ở mức báo động 2 - 3; trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) và thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) ở mức báo động 1 - 2, các sông khác quanh báo động 2.

Các địa phương cần đặc biệt cảnh giác trước nguy cơ ngập úng diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, cũng như ngập lụt tại vùng trũng ven sông, khu đô thị ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ngoài ra, nguy cơ sạt lở đất, sụt lún bờ sông và lũ quét trên các sông suối nhỏ, khu vực đồi dốc cũng rất cao, nhất là ở miền núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.