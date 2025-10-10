Sáng 10/10, Cục khí tượng thuỷ văn cho biết, mực nước sông Cầu đã đạt đỉnh ở mức 10,16m lúc 23h ngày 9/10, sông Cà Lồ đạt đỉnh ở mức 9,75m và đang biến đổi chậm.

Đến 6h ngày 10/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,12m (trên BĐ3: 2,12m). Mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,74m (trên BĐ3: 1,74m).

Lũ lên nhanh khiến nhiều làng ở xã Đa Phúc ngập sâu trong biển nước. Khuya 9/10, UBND xã này ban hành thông báo khẩn cấp về việc tiếp tục di dời khẩn cấp nhân dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm do lũ lụt. (Ảnh: VOV).



Dự báo, trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ xuống chậm và dao động ở mức trên BĐ3 từ 1,3 - 1,8m.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức rất cao, gây ngập vùng trũng thấp, bãi giữa và ven sông. Thời gian ngập có thể kéo dài 2 đến 4 ngày, một số nơi ngập lâu hơn.

Lũ đặc biệt lớn còn uy hiếp an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại nhiều xã ven sông, như: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.