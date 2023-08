Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ra sao?

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Đây là 1 trong những kỳ nghỉ dài trong năm. Năm nay người lao động được nghỉ tối đa 4 ngày, chính vì vậy người dân sẽ có nhiều thời gian để thực hiện kế hoạch nghỉ ngơi cùng gia đình.

Vậy thời tiết trên cả nước những ngày dịp nghỉ lễ Quốc khánh ra sao?

Cả nước sắp bước vào kỷ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, tình hình thời tiết cả nước trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 khá thuận lợi thuận lợi cho các hoạt động nghỉ dưỡng và vui chơi ngoài trời.

Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ từ 1-4/9 như sau:

Khu vực Bắc Bộ:

Đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Trung Bộ:

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Chiều và tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ; ở Nam Bộ phổ biến 29-32 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 2 điểm vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Khu vực Hà Nội:

Đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ.

Khu vực TPHCM:

Trong kỳ nghỉ lễ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, nhiệt độ trong ngày dao động từ 25-32 độ.

Miền Bắc mưa lớn trước nghỉ lễ

Trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ, miền Bắc được dự báo sẽ đón 1 đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Ngày 28/8: có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm 28 và ngày 29/8: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày 29/8 có mưa vài nơi.

Từ đêm 29 - 31/8 mưa tăng dần và mở rộng ra nhiều khu vực trên toàn miền với mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Thời tiết các tỉnh miền Bắc khá thuận lợi vào dịp Quốc khánh để thực hiện các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Ngày 28/8: đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có nắng nóng. Đêm 28 và ngày 29/8: mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 29-31/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng Bắc Trung Bộ từ đêm 30/8 mưa giảm.

Khu vực từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Ngày 28/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Đêm 28/8 có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 29/8 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam trời nắng, có nơi nắng nóng.

Từ ngày 01 – 06/9 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và tối ngày 28/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 29/8 có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Từ ngày 1/9: khả năng có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.