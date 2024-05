Thời tiết mùa hè nóng “như đổ lửa”, ăn canh gì cho mát?

Nguyên liệu

- Tôm tươi

- Rau dền

- Hạt nêm, muối, hành

Canh rau dền nấu tôm vừa thơm ngon, vừa dễ chế biến. Ảnh minh họa

- Nhặt sạch rau dền, loại bỏ lá sâu rồi rửa sạch và để ráo. Tôm lột vỏ, rửa sạch, sau đó giã dập cùng đầu hành.

- Đặt nồi lên bếp, phi thơm hành rồi cho tôm vào xào xơ. Tiếp đó, nêm nếm hạt nêm và muối, rồi cho nước vào đun sôi.

- Thấy nồi nước dùng sôi, tôm chín thì cho rau dền vào rồi tắt bếp. Lưu ý, không đậy nắp nồi để tránh rau bị thâm đen.

Canh cua rau đay mồng tơi

Nguyên liệu

- Rau đay

- Mồng tơi

- Cua xay sẵn

- Gia vị, hành tím

- Rửa sạch rau đay, mồng tơi, để ráo rồi thái vừa ăn

- Cho phần cua xay sẵn vào bát nước, khuấy đều rồi lọc lấy phần nước, bỏ phần xác cua.

- Cho phần nước cua vừa lọc vào nồi đun sôi, cần chú ý điều chỉnh ngọn lửa để không bị trào ra ngoài nồi.

- Khi nước cua sôi, phần thịt cua đã tạo thành mảng lớn, cho hành tím và nêm gia vị vừa miệng.

- Múc thịt cua ra bát con, rồi cho rau đay và mồng tơi đã sơ chế trước đó vào.

- Đợi rau chín thì múc canh ra bát, đổ phần thịt cua vừa lấy ra lên trên.

Nguyên liệu

- Thịt băm

- Cà chua, sấu

- Rau rút

- Hành hoa, hành khô

- Dầu ăn, bột nêm, mì chính, bột canh

Cách làm

- Bắcchảo lên bếp, thêm ít dầu ăn rồi cho hành khô băm nhỏ vào phi thơm. Tiếp đó, cho thịt băm vào xào săn, nêm nếm chút bột canh.

- Cà chua rửa sạch bổ múi cau, sấu gọt vỏ rửa sạch, sau đó cho vào chảo thịt băm vừa xào. Rau rút nhặt và rửa sạch.

- Cho phần thịt vừa xào vào nồi, đổ 1 bát tô nước đun sôi, rồi nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn.

- Cho rau rút vào đun thêm 2 phút hoặc đến khi thấy rau rút chín.

- Cho hành hoa cắt khúc vào nồi, thêm chút mì chính rồi tắt bếp và múc canh thịt băm nấu chua ra bát.

Canh chua mực

Nguyên liệu

- Mực ống

- Dọc mùng

- Quả dứa

- Giá đỗ

- Đậu bắp

- Cà chua, me, rau ngổ, mùi tàu

- Tỏi, ớt, gia vị

Món canh chua mực cực thích hợp cho những ngày thời tiết nắng nóng. Ảnh minh họa

- Dọc mùng tước vỏ, thái lát, bóp sơ với chút muối, rửa sạch và để ráo. Dứa gọt vỏ, bỏ mắt rồi thái miếng.

- Đậu bắp cắt đầu, đuôi, sau đó thái lát xéo làm hai. Cà chua rửa sạch, bổ múi. Rau ngổ và mùi tàu bỏ rễ, gốc, rửa sạch. Giá đỗ cũng đem đi rửa sạch.

- Me ngâm với nước sôi khoảng 5 phút cho mềm, rồi cho qua rây lọc lấy phần thịt me. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi bằm nhỏ. Ớt rửa sạch và cắt lát.

- Mực làm sạch, rửa qua chút rượu trắng cho khỏi tanh, sau đó để ráo và thái khoanh tròn.

- Bắc chảo lên bếp, phi thơm tỏi, đến khi tỏi vàng thì xúc bớt một nửa ra đĩa để riêng. Sau đó, cho mực và chút nước mắm vào xào đến khi chín thì cho ra đĩa để riêng.

- Bắc một nồi nước, đợi nước sôi thì cho muối, thịt me, đường vào nêm nếm cho vừa ăn. Tiếp đó, cho lần các nguyên liệu gồm dứa, cà chua, bạc hà, đậu bắp, giá vào nồi.

- Khi các nguyên liệu này chín, cho phần mực đã xào ở trên vào, thêm thìa nước mắm và nêm lại.

- Tắt bếp, múc canh ra bát, rắc chút rau ngổ và mùi tàu thái nhỏ lên trên, thêm vài lát ớt và tỏi phi.

Canh hoa thiên lý nấu cua

Nguyên liệu

- Hoa thiên lý

- Cua xay sẵn bán ngoài chợ

- Gia vị

Cách làm

- Cho cua vào bát nước, sau đó dùng đũa khuấy đều và lọc lấy phần nước, bỏ phần xác cua.

- Hoa thiên lý nhặt sạch, rửa rồi ngâm với nước muối loãng.

- Cho nước cua vừa lọc vào nồi rồi đun sôi. Chú ý, không dùng đũa khuấy để thịt cua kết thành mảng, như vậy sẽ trông ngon mắt hơn.

- Đợi thịt cua chín thì bỏphần hoa thiên lý vào, rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

- Múc canh ra bát và thưởng thức, có thể ăn chung với cà muối, thịt rang cháy cạnh.

Nguyên liệu

- Rau muống

- Tôm tươi

- Hành lá, hành tím

- Rau mùi

- Dầu ăn, gia vị

Cách làm

- Nhặt lấy cọng rau muống non, ngâm với nước muối pha loãng trong 7-10 phút, sau đó rửa lại vài lần với nước sạch và để ráo.

- Bỏ đầu tôm, lột vỏ và rút bỏ sợ chỉ đen trên lưng. Rửa sơ tôm đã sơ chế với nước sạch, để ráo.

- Cho 1/3 số tôm vào cối, dùng cối giã nhuyễn. Số tôm còn lại dùng dao đập dập.

- Hành lá, ngò rí bỏ rễ, rửa sạch, để ráo rồi cắt khúc vừa ăn. Hành tím lột vỏ, rửa sơ với nước cho sạch, rồi để ráo và băm nhuyễn.

- Bắc nồi lên bếp, thêm 1/2 muỗng canh dầu ăn đun với lửa vừa. Khi dầu lăn tăn sôi thì cho hành tím băm vào phi thơm.

- Cho số tôm đã giã nhuyễn và đập dập vào, xào 2 - 3 phút. Khi tôm chuyển sang màu cam gạch tức đã chín thì thêm 500ml nước vào, tăng lên lửa lớn nấu trong 10 phút.

- Thấy nước sôi thì lần lượt nêm 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng cà phê đường, sau đó đảo đều để gia vị được hòa tan.

- Tiếp tục thêm rau muống vào, ấn nhẹ nhàng để rau muống được ngập trong phần nước dùng, rồi nấu thêm 3 phút.

- Khi canh sôi trở lại, nêm nếm gia vị vừa ăn, cho phần hành lá, mùi cắt khúc vào, đảo đều lần nữa rồi tắt bếp, múc canh ra bát và thưởng thức.

Nguyên liệu

- Cua đồng

- Cà chua

- Đậu phụ

- Giò sống

- Me, hành khô, hành hoa, rau răm

- Gia vị

- Rau sống ăn kèm

Cách làm

- Cua đồng rửa sạch, tách mai khều lấy gạch. Sau đó, cho cua vào máy xay hoặc cối, thêm chút muối hạt giã nhuyễn lọc lấy nước cua. Chú ý gạn lại 2-3 lần để nước cua không bị sạn.

- Cà chua, hành và mùi đem đi rửa sạch. Cà chua bổ múi cau, hành khô bóc vỏ thái mỏng rồi phi giòn để riêng. Đậu phụ cắt miếng vừa ăn, chiên vàng các mặt rồi xếp ra đĩa.

- Cho 2 quả me vào nồi, thêm 1 bát con nước và đun sôi đến khi me mềm thì chắt phần nước cốt me để riêng.

- Đặt nồi nước cua lên bếp, thêm 1 thìa bột canh, khuấy nhẹ và đun nhỏ lửa. Thấy gạch cua đóng tảng và sôi (nên để nồi nước cua sôi nhỏ lửa để tránh vị gạch vỡ) thì đun sôi khoảng 3-4 phút cho nước cua chín hẳn, sau đó vớt gạch cua ra bát để riêng.

- Phi thơm hành băm với dầu ăn rồi cho cà chua vào xào sơ, nêm 1/2 thìa bột canh, tiếp đó thêm phần gạch cua vào xào cùng.

- Thêm cà chua, nước me vào đun. Viên từng viên giò sống và thả vào nồi nước riêu, khi giò chín thì thêm đậu rán vào đun tiếp khoảng 2-3 phút, nêm nếm gia vị cho vừa miệng.

- Thêm ít hành răm thái nhỏ, rồi múc canh riêu cua ra bát, rắc thêm một chút hành phi giòn, sau đó ăn kèm với rau sống, bún hoặc cơm.

Canh gà lá giang

Nguyên liệu

- Đùi gà tỏi

- Chân gà

- Lá giang

- Tỏi

- Gia vị, dầu ăn

Bát canh gà lá giang bổ dưỡng, thơm ngon khó cưỡng. Ảnh minh họa

Cách làm

- Chặt nhỏ đùi và chân gà, rồi rửa sạch. Đập dập, bóc vỏ và băm nhuyễn 3 tép tỏi.

- Đặt một chiếc nồi lớn lên bếp, cho dầu ăn và tỏi băm vào, mở lửa vừa. Đợi đến khi tỏi thơm thì thả đùi và chân gà vào xào sơ.

- Khi thịt gà săn lại, đổ 1 lít nước vào, hầm gà trong khoảng 30 phút.

- Nhặt rồi rửa sạch lá giang. Nêm nước gà với 30g muối, 40g bột nêm và 40g đường rồi khuấy đều. Dùng tay vò nhẹ lá giang cho nát, sau đó thả vào nồi, đảo nhẹ rồi tắt bếp.

- Múc canh gà lá giang ra bát, dùng chung với cơm.

Lưu ý, trong lúc hầm canh gà lá giang cần vớt bọt để nước canh được trong.

Canh ngao nấu sấu

Nguyên liệu

- Con ngao

- Quả sấu xanh

- Cà chua, hành tím, hành hoa

- Rau răm, thì là

- Gia vị

- Ngâm ngao với nước muối loãng cho sạch cát và nhớt.

- Đun sôi nồi nước rồi cho ngao vào luộc chín, đợi khi ngao há miệng thì vớt ra và tách lấy thịt.

- Nước ngao để lắng, tiếp đỏ gạn lấy nước dùng trong. Lấy ruột ngao ra đĩa cho ráo nước.

- Hành khô bóc vỏ, thái lát, băm nhỏ, còn rau răm, hành hoa nhặt rửa sạch, thái nhỏ, sấu cạo vỏ, cà chua rửa sạch và bổ múi cau.

- Đun nóng dầu ăn trong nồi, cho hành khô vào phi thơm, tiếp đó cho cà chua vào xào mềm, nêm gia vị.

- Cho tiếp ngao và một chút nước mắm vào nồi đảo qua rồi cho sấu vào.

- Đổ phần nước luộc ngao vào nồi, đun sôi, nêm lại gia vị cho vừa miệng.

- Cho rau răm, hành hoa thái nhỏ nồi vào rồi tắt bếp, múc ra canh ra bát và thưởng thức.

Canh chua cá bớp

Nguyên liệu

- Cá bớp

- Dọc mùng

- Quả dưới

- Giá đỗ

- Đậu bắp

- Cà chua, me, rau ngổ, mùi tàu

- Tỏi, ớt, hành tím

- Gia vị

Cách làm

- Cá bớp cắt khoanh dày khoảng 1-1,5cm, sau đó làm sạch, để ráo.

- Dọc mùng tước vỏ, thái lát, bóp sơ với chút muối, rửa sạch và để ráo. Giá đỗ đem đi rửa sạch.

- Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, thái miếng, còn đậu bắp cắt đầu, đuôi và thái lát xéo thành hai.

- Cà chua rửa sạch, bổ múi. Rau ngổ và mùi tàu bỏ rễ, gốc, rửa sạch.

- Me ngâm với nước sôi khoảng 5 phút cho mềm, rồi cho qua rây lọc lấy phần thịt me. - Hành tím và tỏi bóc vỏ, rửa sạch, bằm nhỏ, còn ớt rửa sạch và cắt lát.

- Bắc chảo lên bếp, phi thơm tỏi rồi cho ra bát để riêng. Tỏi phi sẽ giúp khử mùi tanh.

- Cho tiếp hành tím vào phi thơm. Khi hành thơm vàng thì cho 2/3 cà chua vào xào kỹ.

- Đun sôi một nồi nước, cho cà chua vừa xào vào nồi, thêm chút muối, thịt me, đường phèn nêm nếm cho vừa ăn.

- Tiếp đó, cho cá bớp vào nấu chín. Khoảng 5 phút cá chín, thêm lần lượt các nguyên liệu gồm dứa, phần cà chua còn lại, dọc mùng, đậu bắp, giá. Đợi các nguyên liệu này chín, thêm 1/2 thìa nước mắm để món canh thơm hơn.

- Chuẩn bị 1 đĩa sâu lòng, cho vào đĩa 2 thìa nước mắm cùng vài lát ớt xắt. Khi canh chín, tắt bếp và vớt cá ra đĩa có chứa nước mắm. Sau đó, múc canh ra tô, rắc chút rau ngổ, mùi tàu cắt nhỏ lên trên, thêm vài lát ớt và tỏi phi.