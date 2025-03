Ảnh: iStockphoto

Các nhà nghiên cứu cho rằng, với sự hiện diện rộng rãi của vi nhựa trong môi trường, việc loại bỏ hoàn toàn việc tiếp xúc, tiêu thụ là không thực tế. Một cách tiếp cận tốt hơn đó là giảm các nguồn hấp thụ vi nhựa phổ biến nhất. Theo đó, lời khuyên được đưa ra là hãy chuyển sang dùng nước đã được tinh lọc thay vì nước đóng chai. Cách làm này có thể cắt giảm tới 90% lượng hạt vi nhựa mà con người thường xuyên tiêu thụ mỗi năm. Các hạt vi nhựa tách ra khỏi bề mặt bên trong của chai và xâm nhập vào nước, đặc biệt là khi chai bị móp hoặc có sự thay đổi về nhiệt.

Mặc dù vậy, lời khuyên tưởng như đơn giản trên lại không hề dễ dàng áp dụng khi mà nước đóng chai đã quá phổ biến, quá tiện dụng trong đời sống.

Nước đóng chai được xem là nguồn phát thải nhựa và hạt vi nhựa (Ảnh:Getty/iStockphoto)

Ngoài ra, việc ngừng thói quen hâm nóng thực phẩm trong các loại hộp đựng bằng nhựa có thể là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm lượng tiêu thụ vi nhựa. Nấu thực phẩm trong hộp nhựa bằng lò vi sóng có thể giải phóng tới 4,22 triệu hạt vi nhựa trên mỗi cm vuông chỉ trong vài phút.

Giải pháp cho tình trạng này đó là hãy chọn các loại hộp đựng bền vững hơn, an toàn hơn như thủy tinh vừa có thể sử dụng nhiều lần, vừa an toàn và dễ vệ sinh. Bên cạnh đó hạn chế tiêu thụ thực phẩm đóng hộp và thực phẩm siêu chế biến cũng là điều được các chuyên gia khuyến nghị vì, thực phẩm chế biến kỹ, như gà viên, chứa lượng vi nhựa cao gấp 30 lần trên một gram so với ức gà.

Thống kê cho thấy các công ty trên thế giới thải ra gần 460 triệu tấn nhựa mỗi năm - con số này dự kiến sẽ tăng lên 1,1 tỷ tấn vào năm 2050. Vi nhựa đang thâm nhập ngày càng sâu vào đời sống, được phát hiện trong cả nhau thai, thận, phổi, gan, tinh hoàn và máu của con người, cùng nhiều cơ quan và mô khác, thậm chí cả não người. Các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tìm hiểu xem tác động thực sự của vi nhựa đối với sức khỏe đến mức nào đồng thời đặt ra các giới hạn cảnh báo về lượng vi nhựa mà cơ thể hấp thụ.