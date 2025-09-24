Ngày 24/9, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị), cho biết đơn vị đã tiếp nhận 2 thợ lặn gặp nạn trong tình trạng tím tái, khó thở sau khi lặn biển. Trong đó, 1 bệnh nhân đã tử vong, người còn lại được chuyển ra Viện Y học biển Việt Nam (Hải Phòng) để điều trị bằng oxy cao áp, báo Thanh niên đưa tin.

Theo đó, vào chiều 22/9, 2 thợ lặn cùng trú tại xã Nam Trạch trở về sau chuyến lặn ở độ sâu 15 - 20 m. Khoảng hai giờ sau, cả hai xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, khó thở, cơ thể tím tái. Người nhà lập tức đưa hai thợ lặn đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để cấp cứu.

(Ảnh minh họa)

Bệnh nhân P.V.L (45 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng nổi vân tím toàn thân, thở gắng sức, phổi ran ẩm nhiều, đau bụng dữ dội. Mặc dù được đặt nội khí quản, thở máy và hồi sức tích cực, người này đã ngừng tuần hoàn và không qua khỏi

Bbệnh nhân P.V.Q (54 tuổi) có chỉ số SpO₂ xuống thấp (80%), tim đập nhanh, phổi có ran ẩm nhẹ. Sau khi được hỗ trợ thở máy, dùng thuốc vận mạch, bệnh nhân tạm ổn và được chuyển gấp ra Hải Phòng.

Các bác sĩ cho biết cả hai trường hợp đều bị bệnh giảm áp, tai biến thường gặp ở thợ lặn khi nổi lên quá nhanh khiến khí nitrogen trong máu và mô không kịp đào thải, hình thành bọt khí gây tắc mạch, thiếu oxy và tổn thương nhiều cơ quan. Trường hợp nhập viện muộn có thể dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, khuyến cáo sau khi lặn sâu, tốc độ nổi lên không quá 9,10 m/phút, tốt nhất dưới 6 m/phút; dừng ở độ sâu 3 đến 5 m trong 3 đến 5 phút trước khi ngoi hẳn lên mặt nước. Ngoài ra, người lặn nên tránh lặn sâu nhiều lần trong ngày; không đi máy bay trong vòng 12 đến 24 giờ sau lặn; tuyệt đối nhập viện ngay khi có biểu hiện bất thường.