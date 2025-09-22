Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe nhiều lời khuyên về sức khỏe, một số trong đó nghe có vẻ khó tin. Ví dụ, dân gian có câu rốn ẩn chứa bí mật về "sinh lão bệnh tử". Vậy tại sao lại nói như vậy? Liệu có căn cứ nào không?

Trong lý luận Trung y, rốn nằm ở vị trí quan trọng trên mạch Nhâm, được xem là trung tâm của kinh lạc và là nơi hội tụ của kinh khí. Rốn có chức năng điều khiển toàn bộ kinh lạc và huyết mạch trong cơ thể. Từ xưa đến nay, người ta rất coi trọng rốn, có câu nói "rốn là gốc rễ của ngũ tạng lục phủ, là nguồn gốc của nguyên khí" được lưu truyền.

Bên trong rốn thông với ngũ tạng lục phủ, bên ngoài là cửa ngõ cho phong hàn và các tà khí xâm nhập. Rốn có chức năng vận chuyển khí huyết đến khắp cơ thể, có tác dụng bồi bổ nguyên khí, kiện tỳ ích thận, hồi dương cứu cấp, điều hòa dạ dày ruột, thúc đẩy lưu thông khí huyết, tiêu trừ uất kết, thông điều trệ tắc và hoạt huyết điều kinh.

Theo quan điểm của y học hiện đại, vùng quanh rốn có nhiều đầu dây thần kinh, liên hệ mật thiết với các cơ quan nội tạng. Do đó, một số người cho rằng thông qua rốn có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của các cơ quan bên trong cơ thể.

Ngoài ra, hình dạng và màu sắc của rốn cũng có thể liên quan đến tình trạng sức khỏe. Ví dụ, màu da quanh rốn có đều hay không, hình dạng rốn có tròn trịa hay không… có thể phản ánh tình trạng sức khỏe bên trong cơ thể.

3 đặc điểm của rốn dự báo tuổi thọ

" Rốn to, tròn, sâu là tướng trường thọ ". Đây là mô tả về rốn của người có tướng trường thọ trong sách "Trẩn bệnh kỳ ngải". Rốn to, tròn, sâu cho thấy bạn có tiềm năng sống lâu. Theo quan điểm của Trung y, một cái rốn tốt cần có 3 đặc điểm: to (thận khí đầy đủ), tròn (tỳ vị khí đầy đủ), sâu (tâm khí đầy đủ). Đường kính rốn của người Trung Quốc thường nằm trong khoảng 0,8 cm đến 2 cm.

Rốn khỏe mạnh có màu hồng nhạt hoặc vàng nhạt, thể hiện tuần hoàn máu tốt. Tuy nhiên, nếu rốn có màu đen, có thể là dấu hiệu của tuần hoàn máu cục bộ kém. Nếu rốn có màu nhạt, có thể là dấu hiệu của thiếu máu hoặc suy dinh dưỡng. Vì vậy, nếu phát hiện màu sắc rốn có sự thay đổi bất thường, nên đi khám bác sĩ ngay.

Rốn sạch sẽ và không có mùi hôi cho thấy vi khuẩn phát triển ít, thường là dấu hiệu của cơ thể khỏe mạnh và hệ miễn dịch tốt. Giữ rốn sạch sẽ và khô ráo là rất quan trọng để ngăn ngừa nhiễm trùng và các vấn đề sức khỏe khác. Rốn ẩm ướt hoặc có mùi hôi có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Có nên ngoáy rốn không?

Nói chung, không nên ngoáy rốn.

Rốn là nơi ẩm ướt, dễ sinh sôi vi khuẩn và nấm. Ngoáy rốn có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm. Điều này có thể gây viêm da cục bộ, sưng đỏ, đau nhức, nặng hơn có thể dẫn đến mụn mủ hoặc viêm mô tế bào.

Ngoáy rốn có thể làm tổn thương các mô xung quanh rốn, gây trầy xước da hoặc chảy máu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của rốn mà còn có thể gây nhiễm trùng hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

Vùng quanh rốn có nhiều đầu dây thần kinh, liên hệ mật thiết với các cơ quan nội tạng. Do đó, ngoáy rốn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mặc dù không nên ngoáy rốn, nhưng giữ rốn sạch sẽ là rất quan trọng. Cách vệ sinh đúng là dùng tăm bông sạch thấm một ít nước ấm hoặc nước muối sinh lý, lau nhẹ nhàng quanh rốn. Chú ý không nên chà xát mạnh, tránh làm tổn thương da quanh rốn. Sau khi vệ sinh, dùng khăn sạch lau khô vùng quanh rốn, giữ cho rốn khô ráo.

Cách xoa bóp vùng quanh rốn để điều hòa cơ thể

Xoa bóp quanh rốn: Dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng quanh rốn theo chuyển động xoay tròn, tạo ra ma sát giữa các lớp mô dưới da. Động tác: Đặt 2 lòng bàn tay chồng lên nhau, lấy rốn làm trung tâm, xoa bóp theo chiều kim đồng hồ, tốc độ nhẹ nhàng, lực đều. Xoa bóp quanh rốn có tác dụng kích thích trực tiếp lên đường ruột, cải thiện nhu động ruột, thúc đẩy nhu động ruột, giảm đầy hơi và táo bón.

Đẩy ngực bụng: Dùng ngón tay, lòng bàn tay hoặc nắm đấm áp sát vào vùng điều trị, dùng lực vừa phải, đẩy theo đường thẳng một chiều. Động tác: Khi đẩy bụng, hai lòng bàn tay bắt đầu từ hai bên sườn, đẩy từ trên xuống dưới đến bụng dưới, dùng lực ở gốc bàn tay.

