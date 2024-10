Thịt bò cực bổ dưỡng nhưng lại nguy hiểm với người mắc những bệnh này

Người mắc bệnh gout có nên ăn thịt bò

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh gout. Thịt bò, với hàm lượng purin cao, là một trong những thực phẩm cần hạn chế đối với người bệnh gout. Purin khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành axit uric, chất gây ra các cơn gout cấp tính.

Khi nồng độ axit uric trong máu tăng cao, các tinh thể urate sẽ lắng đọng ở các khớp, gây ra các triệu chứng đau nhức, sưng tấy và hạn chế vận động. Việc hạn chế thịt bò và các loại thịt đỏ khác là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm nồng độ axit uric, ngăn ngừa các cơn gout tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Thịt bò không tốt cho một số đối tượng nhất định. Ảnh: Healthline

Người bị mỡ máu cao, mắc bệnh tim mạch

Thịt bò, đặc biệt là phần mỡ, chứa hàm lượng cholesterol và chất béo bão hòa cao. Khi tiêu thụ quá nhiều thịt bò mỡ, lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu sẽ tăng lên đáng kể. Cholesterol xấu đóng vai trò như một "kẻ thù" của mạch máu, nó tích tụ trên thành mạch, hình thành các mảng xơ vữa.

Các mảng xơ vữa này làm hẹp lòng mạch, cản trở lưu thông máu, từ đó tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch nguy hiểm như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Do đó, người bệnh mỡ máu cần hạn chế tối đa việc tiêu thụ thịt bò, đặc biệt là các phần thịt mỡ, để kiểm soát lượng cholesterol trong máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Người mắc bệnh về thận

Thịt bò là một nguồn cung cấp protein dồi dào, tuy nhiên, khi tiêu thụ quá mức, protein từ thịt bò sẽ tạo ra một lượng lớn chất thải nitơ, đòi hỏi thận phải làm việc vất vả để lọc và đào thải. Điều này đặt một áp lực lớn lên thận, đặc biệt đối với những người mắc bệnh thận hoặc suy thận.

Ngoài ra, thịt bò cũng chứa nhiều oxalat, một chất có thể kết hợp với canxi tạo thành tinh thể oxalate, là thành phần chính của sỏi thận. Việc tiêu thụ quá nhiều thịt bò sẽ làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận, gây ra các cơn đau dữ dội và có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Người mắc bệnh về thận không nên ăn thịt bò. Ảnh: Istock

Người tiêu hóa kém

Đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, người cao tuổi, trẻ em hoặc những người đang gặp các vấn đề về tiêu hóa như viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích, việc tiêu thụ thịt bò có thể gây ra các triệu chứng khó chịu. Thịt bò khó tiêu hóa, có thể làm tăng gánh nặng lên hệ tiêu hóa, gây ra các vấn đề như đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu và thậm chí là làm trầm trọng thêm các bệnh lý về đường tiêu hóa

Người bị u xơ cổ tử cung

Thịt bò, với hàm lượng estrogen cao, là một trong những thực phẩm cần hạn chế đối với người bệnh. Estrogen kích thích sự phát triển của các tế bào cơ trơn tử cung, từ đó làm tăng kích thước và số lượng các khối u xơ. Việc hạn chế thịt bò và các loại thực phẩm giàu estrogen khác là một trong những biện pháp quan trọng giúp kiểm soát sự phát triển của u xơ tử cung và giảm thiểu các triệu chứng khó chịu.

(Biên dịch)

Theo Eat This Not That và WebMD