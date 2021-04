Thịt bằm mà làm theo cách này cả người lớn lẫn trẻ con đều khen nức nở

Thịt bằm vốn là thực phẩm quen thuộc với căn bếp của mỗi gia đình. Có nhiều cách để chế biến thịt bằm nhưng với cách làm này thịt giữ nguyên được độ ngọt và thơm, nước sốt thịt thì sóng sánh. Bạn chỉ cần một tô cơm nóng hổi ăn kèm thịt bằm đã thấy ngon lắm rồi. Đây cũng là gợi ý tuyệt vời cho bạn trong những ngày bận rộn, một món ăn "all in one" quả thực rất cần thiết phải không?

Cách làm thịt bằm khoai tây ngon

1 Làm nước sốt Cho 2 thìa súp nước tương nhạt, 1 thìa súp nước tương đậm, 1 thìa súp dầu hào, một chút đường nâu, một ít ngũ vị hương, 1 thìa súp bột ngô, 120ml nước vào tô. Sau đó nhẹ nhàng khuấy đều lên. Cách làm thịt bằm khoai tây ngon

2 Sơ chế các loại nguyên liệu Băm nhỏ gừng, tỏi. Hành lá thái nhỏ. Khoai tây gọt vỏ, thái hạt lựu. Lưu ý bạn không nên cắt hạt lựu nhỏ quá vì khi đun khoai tây dễ bị nát. Sau đó rửa khoai tây nhiều lần để loại bỏ tinh bột thừa. Để khoai tây ráo bớt nước. Cách làm thịt bằm khoai tây ngon

3 Ướp thịt bằm Trộn gừng, tỏi băm với thịt, thêm 1 thìa súp rượu nấu ăn, 1 thìa súp nước tương nhạt, 1 thìa súp bột ngô, 1 thìa súp dầu ăn. Trộn đều rồi ướp thịt trong 10 phút. Cách làm thịt bằm khoai tây ngon

4 Nấu thịt bằm khoai tây Cho dầu ăn vào chảo, cho khoai tây vào chiên vàng thì vớt khoai ra. Lúc này đổ phần dầu ăn vừa chiên ra, cho tất cả hành đã cắt nhỏ vào phi thơm, tiếp đó cho thịt vào xào. Khi thịt hết hồng thì cho khoai tây vào đảo cùng. Sau đó đổ phần nước sốt vào, đảo đều cho nguyên liệu ngấm sốt. Đun nhỏ lửa cho tới khi sốt cạn bớt, sánh lại là được. Cách làm thịt bằm khoai tây ngon

Thành phẩm món thịt bằm khoai tây

Chuẩn bị sẵn một tô cơm nóng, múc phần thịt bằm khoai tây lên phía trên. Như vậy là bạn đã sẵn sàng một tô cơm ngon để thưởng thức rồi đấy! Nước sốt đậm đà, thịt mềm mà ngọt, khoai tây dẻo sánh càng ăn càng thấy mê!

Lưu ý:

Đối với món ăn này không nhất thiết là phải chọn thịt bằm có đủ nạc và mỡ vì với phần sốt đậm đà thì thịt nạc cũng không bị khô. Tuy nhiên, nếu lựa chọn thịt nạc vai hoặc thịt ba chỉ, khi xào thịt lên phần mỡ của thịt chảy ra sẽ giúp món ăn thêm béo và thơm hơn đấy. Tùy khẩu vị của gia đình bạn để linh hoạt lựa chọn nguyên liệu cho phù hợp nhé!

Phần rượu nấu ăn cũng quan trọng để giúp khử mùi cho thịt, thịt sẽ thơm và ngon hơn.

Khi xào thịt cần đổ hết dầu trong chảo ra vì phần dầu dính ở đáy chảo cũng đủ để giúp thịt không bị cháy rồi. Ban đầu khi mới cho thịt vào bạn nên để nhỏ lửa, đến khi đổ sốt vào thì mới cần tăng lửa lên nhé!

Chúc bạn thành công với cách làm thịt bằm khoai tây này nhé!