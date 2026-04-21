Bi kịch suy thận từ khao khát làm đẹp mù quáng

Ở tuổi 16, lứa tuổi thanh xuân rực rỡ, một thiếu nữ tại tỉnh Lampang, Thái Lan đã phải đánh đổi mạng sống chỉ vì mong muốn có được thân hình thon gọn hơn. Dù vốn dĩ không hề đến mức thừa cân, cô vẫn đặt mua một loại thuốc giảm cân dạng bột trên mạng với giá 500 Baht (khoảng hơn 400.000VNĐ). Loại bột này khi hòa tan trong nước sẽ chuyển sang dạng gel, hứa hẹn một vóc dáng hấp dẫn chỉ trong thời gian ngắn.

Sau khi sử dụng, cô gái trẻ bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường mà ban đầu người thân chỉ coi là tác dụng phụ nhẹ.

"Cả ngày không muốn ăn gì" là phản hồi đầu tiên của cô bé với mẹ mình. Tuy nhiên, sự im lặng của cơ thể không kéo dài lâu. Sau hơn một tháng duy trì thói quen chết người này, đôi chân của cô bắt đầu sưng phù. Đây là dấu hiệu điển hình của việc nội tạng đang bị tàn phá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, thiếu nữ này chủ quan và tiếp tục sử dụng loại thuốc giảm cân trôi nổi kia với niềm tin "khổ một chút rồi sẽ đẹp". Phải đến khi tình trạng chuyển nặng, người mẹ phát hiện và lập tức đưa con đi cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ đã không khỏi bàng hoàng và khiển trách gia đình khi tận mắt thấy loại thuốc giảm cân mà cô bé sử dụng. Còn kết quả chẩn đoán của cô gái thì chẳng khác nào một bản án tử: Suy thận cấp, nhiễm trùng máu và khởi phát bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE).

Dù đã được chuyển đến bệnh viện tuyến lớn hơn để nỗ lực cứu chữa, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cơ thể cô gái bị phù nề nặng, tăng vọt 13kg do tích nước và qua đời chỉ sau một tuần nhập viện.

Sát thủ giấu mặt trong những viên thuốc giảm cân

Dù chưa có kết luận cuối cùng về thành phần hóa học, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng thuốc giảm cân trôi nổi thường trộn các chất cấm nguy hiểm. Chúng gây ức chế thần kinh trung ương để triệt tiêu cảm giác thèm ăn, đồng thời ép cơ thể đào thải nước liên tục, dẫn đến suy kiệt tuần hoàn và có thể suy thận vĩnh viễn.

Trong trường hợp này, các chất độc hại đã kích thích hệ miễn dịch tự tấn công cơ thể, gây ra những biến chứng y khoa không thể đảo ngược.

Tang lễ của cô gái trẻ được tổ chức trong sự đau đớn và hối hận tột cùng của gia đình. Mẹ của nạn nhân đã lên tiếng cảnh báo gay gắt đến các bậc phụ huynh: Hãy kiểm soát chặt chẽ việc con cái sử dụng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Bà tin rằng những công ty sản xuất ra loại "thuốc độc" này biết rất rõ hậu quả nhưng vẫn bất chấp lợi nhuận để đánh tráo khái niệm làm đẹp bằng cái chết. Bà cũng nhận lỗi khi không ngăn cản con đến cùng, phát hiện ra những bất thường ở cô quá muộn.

Để tránh những bi kịch tương tự, bác sĩ điều trị của cô gái nhắc nhở người tiêu dùng cần dừng lại ngay lập tức nếu thấy các biểu hiện sau khi dùng thực phẩm chức năng giảm cân, ngay cả nếu có nguồn gốc rõ ràng hay đã được kiểm định:

- Mất ngủ, tim đập nhanh, bồn chồn lo lắng.

- Khô miệng, khát nước dữ dội nhưng cơ thể lại bị phù nề.

- Chán ăn tuyệt đối, buồn nôn hoặc mệt mỏi rã rời.

- Thay đổi màu sắc nước tiểu hoặc đau vùng thắt lưng (dấu hiệu suy thận).

- Rối loạn tiêu hóa hoặc sạm da, phát ban bất thường.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng nếu làm sai cách, giảm cân bất chấp thì cái giá phải trả sẽ là rất đắt. Thậm chí sẽ là cả tính mạng giống như thiếu nữ mới 16 tuổi trong câu chuyện kể trên.

Thay vì tin vào những quảng cáo "giảm cân thần tốc" hay lạm dụng thuốc/thực phẩm chức năng, hãy nhớ nguyên tắc giảm cân cốt lõi phải là ăn uống kết hợp với vận động. Chỉ sử dụng các sản phẩm hỗ trợ khi có sự tư vấn, chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Đừng để sự thiếu hiểu biết biến giấc mơ xinh đẹp thành một bản án tử hình!

Những dấu hiệu sớm của suy thận cần chú ý: - Đau mỏi thắt lưng: Cảm giác đau âm ỉ vùng sau lưng, mệt mỏi rã rời dù không khuân vác nặng. - Biến đổi nước tiểu: Xuất hiện bọt lâu tan (dấu hiệu protein niệu), nước tiểu đổi màu đậm như nước trà hoặc đi tiểu đêm quá nhiều lần. - Phù nề cơ thể: Sưng húp bọng mắt vào buổi sáng hoặc phù nề mắt cá chân, mu bàn chân sau một ngày làm việc. - Hơi thở có mùi: Cảm giác miệng có mùi kim loại hoặc mùi khai (do độc tố không được đào thải), kèm theo chán ăn, buồn nôn. - Da khô, ngứa ngáy: Thận suy yếu khiến độc tố tích tụ dưới da, gây ra các cơn ngứa điên cuồng và khô ráp bất thường. - Mất ngủ, khó tập trung: Độc tố tấn công hệ thần kinh gây trằn trọc, suy giảm trí nhớ và hoa mắt chóng mặt.

Nguồn và ảnh: Malaysiadiy, The Paper