Nguy cơ bệnh truyền nhiễm luôn hiện hữu

Theo Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, việc di chuyển giữa các quốc gia ngày càng thuận tiện, song cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh truyền nhiễm từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Thực tế, một số quốc gia vẫn yêu cầu bắt buộc giấy chứng nhận tiêm chủng đối với các bệnh như sốt vàng da hoặc não mô cầu khi nhập cảnh.

Các chuyên gia nhận định, tiêm chủng không chỉ giúp bảo vệ cá nhân mà còn góp phần giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng, đồng thời hạn chế gián đoạn kế hoạch học tập, công tác hoặc du lịch do vấn đề sức khỏe.

Mỗi hành trình có những nguy cơ riêng, phụ thuộc vào điểm đến, thời gian lưu trú, mục đích chuyến đi và hoạt động dự kiến. Vì vậy, không có một "công thức chung" cho tất cả mọi người.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi tư vấn và tiêm chủng càng sớm càng tốt, lý tưởng là trước chuyến đi khoảng 4 tuần để cơ thể kịp tạo miễn dịch. Một số vắc xin cần thời gian phát huy hiệu quả, như vắc xin sốt vàng da chỉ có giá trị trên giấy chứng nhận quốc tế sau 10 ngày kể từ mũi tiêm đầu tiên. Nếu tiêm quá sát ngày khởi hành, người dân có thể gặp khó khăn khi làm thủ tục nhập cảnh.

Bên cạnh các vắc-xin phục vụ "du lịch", người dân cũng cần rà soát và bổ sung các vắc xin thường quy như sởi - quai bị - rubella, bạch hầu - ho gà - uốn ván, cúm, COVID-19, viêm gan B… nếu chưa tiêm đủ.

Lựa chọn vắc-xin phù hợp với từng hành trình

Tùy vào điểm đến và tình trạng sức khỏe, người đi nước ngoài sẽ được tư vấn các nhóm vắc xin khác nhau.

Nhóm vắc xin thường quy bao gồm sởi - quai bị - rubella, thủy đậu, bại liệt, cúm hoặc COVID-19 - những bệnh vẫn có nguy cơ lây nhiễm nếu miễn dịch chưa đầy đủ.

Nhóm vắc xin theo nguy cơ dịch tễ có thể gồm viêm gan A, viêm gan B, thương hàn, viêm não Nhật Bản, dại hoặc tả, thường được chỉ định khi đến khu vực có dịch lưu hành hoặc điều kiện vệ sinh hạn chế.

Ngoài ra, một số vắc xin gắn với yêu cầu nhập cảnh hoặc đặc thù hành trình như sốt vàng da hoặc não mô cầu, đặc biệt với các chuyến đi hành hương Hajj/Umrah.

Đối với phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc đang điều trị ức chế miễn dịch, việc thăm khám và sàng lọc trước tiêm là đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị gì trước khi đi tiêm?

Để việc tư vấn và tiêm chủng đạt hiệu quả tối ưu, người dân nên chuẩn bị đầy đủ thông tin trước khi đến cơ sở y tế.

Cụ thể, cần mang theo lịch trình dự kiến (quốc gia đến, điểm transit, thời gian lưu trú, mục đích chuyến đi), sổ tiêm chủng, hồ sơ bệnh lý, danh sách thuốc đang sử dụng và tiền sử dị ứng (nếu có).

Các chuyên gia khuyến cáo không nên tự ý lựa chọn vắc xin theo thông tin truyền miệng, bởi mỗi hành trình cần được tư vấn cá thể hóa. Ngay cả khi thời gian trước chuyến đi không còn nhiều, việc khám tư vấn vẫn rất cần thiết để có phương án phòng ngừa phù hợp.

"Tấm hộ chiếu sức khỏe" cho mỗi hành trình

Theo các bác sĩ, tiêm chủng không phải là thủ tục mang tính hình thức mà là biện pháp bảo vệ chủ động trước những nguy cơ có thật. Một mũi tiêm đúng chỉ định có thể giúp phòng tránh bệnh nặng, giảm nguy cơ lây nhiễm cho người thân khi trở về và đảm bảo hành trình không bị gián đoạn.

Người chuẩn bị đi học, đi làm hoặc du lịch nước ngoài cần chủ động kiểm tra kế hoạch tiêm chủng, đặc biệt khi đến vùng có dịch lưu hành, lưu trú dài ngày hoặc sinh hoạt trong cộng đồng địa phương.

Hiện nay, người dân có thể đăng ký tư vấn và tiêm chủng tại Bệnh viện Bạch Mai - địa chỉ uy tín, an toàn cho nhiều đối tượng, kể cả người có bệnh nền. Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn cá thể hóa và cấp giấy chứng nhận tiêm chủng theo yêu cầu, giúp người dân yên tâm trước mỗi hành trình quốc tế. Bạn có thể đến thẳng: Tầng 1, Tòa nhà F, số 78 Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội, hoặc Hotline: 0384.190.019 để được tư vấn, đặt lịch và tiêm phòng nhanh chóng.