Thiếu gia Phillip Nguyễn xuất hiện trên truyền hình Úc, xuyên suốt chuyến công du bạn gái Linh Rin luôn được đối xử tinh tế qua một chi tiết

Trên Instagram cá nhân, thiếu gia Phillip Nguyễn Nguyễn mới đây vừa chia sẻ đoạn video cho thấy mình xuất hiện trên truyền hình thương mại lớn nhất nhì của Úc.

Hình ảnh Phippip chia sẻ sau khi có buổi ký kết hợp đồng làm ăn với đối tác Úc

Theo đó, hình ảnh từ đoạn video được ghi lại tại buổi ký kết giữa tập đoàn IPPG và một tập đoàn nổi tiếng ở Úc. Phillip Nguyễn đồng thời cũng viết thêm vài dòng về sự kiện này:

"May not be as intricate as the one belt road initiative, but I envision the #commercecorridor to have an impact in bilateral trade between australia and vietnam and ASEAN neighbours. Between vietnam and australia alone, we are aiming for a $10 Billion trade corridor.

Last year when lockdown happened in vietnam, this was the pivot I undertook to diversify the portfolio of IPPG - Imex Pan Pacific Group and I am grateful for all the support I have received from all my partners".

Đây được xem là một trong những sự kiện quan trọng của Tập đoàn IPPG nhà thiếu gia Phillip Nguyễn. Ngoài những thành tựu nổi bật, xuất hiện tại sự kiện này cùng Phillip Nguyễn còn có bạn gái Linh Rin. Trong ảnh chụp chung cùng phía đối tác Úc, Phillip Nguyễn còn tinh tế để bạn gái đứng ở phía đối xứng mình, Linh Rin cực kỳ ra dáng một thiếu phu nhân tháp tùng chồng.

Buổi ký kết quan trọng của tập đoàn IPPG

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Linh Rin xuất ngoại công tác cùng người yêu. Hầu hết những dịp quan trọng, Phillip Nguyễn đều đích thân đưa cô đi cùng.

Linh Rin luôn xuất hiện cùng Phillip Nguyễn ở những sự kiên quan trọng

Linh Rin và Phillip Nguyễn lộ hint hẹn hò vào đầu tháng 8/2019. Sau khi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía truyền thông, trong ngày sinh nhật của Linh Rin, thiếu gia doanh nhân đã thành thật thú nhận: "You are the one who has made me realize that love should never be shy." (Tạm dịch: Em là người khiến anh nhận ra khi yêu đừng nên nhút nhát).Kèm theo đó anh cũng công khai loạt ảnh tình tứ với Linh Rin.

