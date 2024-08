Thiếu gạo trầm trọng ở Nhật: Đi 7 cửa hàng mới mua được 5kg, mỗi người chỉ có thể mua một bao

Một cửa hàng bán buôn gạo ở tỉnh Niigata, một trong những vùng sản xuất gạo hàng đầu của Nhật Bản, thông thường sẽ có kho chứa khoảng 240 tấn gạo nhưng năm nay chỉ còn 10 tấn. Các siêu thị ở Tokyo thậm chí còn có bảng thông báo “Giới hạn mỗi người một bao gạo". Những bao gạo được đóng gói chỉ 5kg, 1kg, 2kg thậm chí là gói nhỏ dùng mỗi bữa.



Những kệ gạo trống rỗng

"Dù siêu thị hạn chế số lượng gạo mỗi người mua nhưng kệ hàng vẫn trống rỗng, siêu thị không có gạo. Chúng tôi đã rơi vào tình thế nghiêm trọng." - chủ siêu thị Aoi Toshihito Uchida cho biết. “Gạo đã bắt đầu thiếu hàng từ khoảng mùa xuân năm nay. Nhưng tôi cũng không ngờ nguồn hàng lại cạn kiệt đến thế này”.

Theo phóng viên YTV News ghi nhận, ngay trong quá trình phỏng vấn, gạo đã được chuyển đến nhưng chỉ có vỏn vẹn 6 túi với trọng lượng 5kg/túi. Và một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những khách hàng đã diễn ra...



"Tôi đã phải đi 7 cửa hàng mới mua được. Hiếm khi có bao đóng 10kg gạo lắm, thường là 5kg hoặc thậm chí là 1, 2kg gạo." - một khách hàng chia sẻ.

Và số lượng giới hạn cho mỗi khách hàng tại siêu thị là một bao. Sáu bao gạo vừa về tới đã được bán hết ngay lập tức.

Ảnh: YTV

Một phần nguyên nhân của tình trạng này chính là do thời tiết nắng nóng khiến sản lượng gạo của quốc gia này giảm sút nghiêm trọng. Cùng với đó, sự hồi sinh của ngành nhà hàng do lượng khách du lịch nội địa tăng cũng được cho là lý do.

Bộ Nông, Lâm và Thủy sản Nhật Bản cho biết, tình trạng thiếu gạo sẽ gây khó khăn đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những hộ có con nhỏ, học sinh tại những trường tiểu học và trung học cơ sở công lập...

Trước đó, Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về siêu động đất Máng Nankai. Trong thời gian này, nhu cầu mua cũng như tích trữ gạo của người dân cũng tăng lên khá nhiều. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, tình trạng thiếu gạo sẽ giảm dần khi bắt đầu vào mùa thu hoạch đầu tháng 8.

Ông Minamino - một người kinh doanh cho biết, "Chúng tôi sẽ chờ nhập đợt gạo mới vào tháng 8. Tuy nhiên, tôi cũng lo lắng rằng giá nhập sẽ tăng lên đáng kể."

Cùng với tình trạng thiếu gạo, Nhật Bản cũng đối diện với mối lo về chất lượng gạo giảm sút. Tại tỉnh Toyama, tỷ lệ gạo loại 1 là 50% - mức thấp nhất từ trước đến nay. Theo chính quyền địa phương, nếu nhiệt độ trung bình trong 20 ngày đầu sau khi nảy mầm vượt quá 27 độ C, gạo có xu hướng chuyển sang màu trắng đục và ảnh hưởng đến chất lượng.

Nguồn: Yahoo, YTV News