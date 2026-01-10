Thiên thần nội y Hàn Quốc giảm 15kg sau sinh, về dáng thon thả với hành trình ăn kiêng dễ thở

Việc lấy lại vóc dáng sau sinh luôn là thử thách lớn đối với nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người từng sở hữu hình thể nóng bỏng. Tuy nhiên, trường hợp của Haneul Lee - 1 mẫu ảnh được mệnh danh là "thiên thần nội y" Hàn Quốc lấy lại vóc dáng sau khi sinh con đã viral trong cộng đồng làm đẹp. Đáng chú ý, lộ trình giảm cân của cô khoa học, bền vững và đáng để nhiều người học hỏi. Sau khi vượt cạn, nữ người mẫu từng phải đối mặt với nỗi lo cân nặng tăng vọt, cơ thể mất đi đường cong săn chắc và nhiều vùng mỡ thừa quanh eo, đùi và bắp tay khiến cô thiếu tự tin.

Haneul Lee là 1 người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc từ năm 2018, với body sexy, gợi cảm nhưng gương mặt lại mang vẻ ngọt ngào, rạng rỡ. Hiện tại, dù đã là mẹ bỉm nhưng cô vẫn sở hữu gần 1 triệu người theo dõi trên Instagram. (Nguồn: Instagram)

Hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh của "thiên thần nội y" Hàn Quốc. (Nguồn: IGNV)

Thay vì nhấn mạnh vào chuyện giảm cân nhanh chóng, điều đầu tiên cô làm là tái thiết lại tâm lý đối với cơ thể sau sinh . Cô hiểu rằng hành trình lấy lại vóc dáng là một quá trình cần thời gian và kiên nhẫn, không thể “ép cân” trong vài tuần như trước. Điều này giúp cô tránh được tâm lý căng thẳng hay thất vọng – vốn là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ nản chí và từ bỏ.

Sau khi sinh khoảng vài tháng, cô bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn theo hướng lành mạnh và cân bằng hơn . Thay vì kiêng khem quá mức, cô tập trung xây dựng thực đơn giàu protein, rau xanh, trái cây và tinh bột từ ngũ cốc nguyên cám. Các bữa ăn được chia nhỏ và đều đặn, giúp duy trì năng lượng cho cả việc nuôi con lẫn tập luyện. Cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc uống đủ nước mỗi ngày , điều không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn giúp giảm cảm giác thèm ăn, giữ da dẻ mịn màng hơn.

(Nguồn: Instagram)

Song song với thay đổi ăn uống, người mẫu này bắt đầu áp dụng lịch tập luyện phù hợp với thể trạng sau sinh . Thời gian đầu, cô ưu tiên các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ nhanh, yoga và các động tác core cơ bản, nhằm phục hồi sức mạnh nền tảng cho vùng bụng và lưng dưới. Khi cơ thể ổn định hơn, cô tăng dần cường độ bằng các bài tập cardio nhẹ và kết hợp cùng bài tập trọng lượng cơ thể. Cách tập này không chỉ giúp đốt mỡ hiệu quả mà còn tăng cường sự dẻo dai, giảm nguy cơ chấn thương.

Yoga và các bài tập cadio nhẹ được nữ người mẫu áp dụng để lấy lại vóc dáng. (Nguồn: IGNV)

Một yếu tố khác được cô chia sẻ là việc nghe theo phản hồi của cơ thể thay vì chạy theo số cân cụ thể. Cô thường xuyên tự đo vòng eo, kiểm tra cảm giác cơ thể khi vận động và điều chỉnh lịch tập sao cho phù hợp nhất. Việc này giúp cô không bị ám ảnh bởi cân nặng trên cân, mà tập trung vào sự thay đổi tích cực của vóc dáng và sức khỏe.

(Nguồn: IGNV)

Sau nhiều tháng duy trì đều đặn các thói quen lành mạnh này, nữ người mẫu đã thành công giảm hơn gần 15 kg (từ 69kg sau sinh xuống 54kg) , đồng thời lấy lại được đường cong quen thuộc. Điều khiến nhiều người trầm trồ là cô không chỉ giảm cân mà vẫn giữ được làn da săn chắc nhờ việc chăm sóc cơ bắp đúng cách và duy trì thói quen dưỡng ẩm mỗi ngày, giúp Haneul Lee vẫn vô cùng trẻ đẹp, rạng rỡ như chưa hề trải qua cuộc sinh nở nào.