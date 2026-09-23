Tối 22/9, Thân vương William và Kate Middleton xuất hiện tại buổi công chiếu thế giới bộ phim Digger ở London. Hai người là khách mời danh dự trên thảm đỏ của sự kiện, nơi quy tụ dàn diễn viên và nhiều tên tuổi nổi tiếng của Hollywood.

Đây cũng là một trong những lần xuất hiện trên thảm đỏ đáng chú ý của Kate trong năm nay. Vương phi xứ Wales lựa chọn một chiếc váy lụa chiffon xếp ly màu tím của Jenny Packham, thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2016. Thiết kế ban đầu trên sàn diễn có phần cut-out ở vai, nhưng phiên bản Kate mặc đã được chỉnh sửa kín đáo hơn. Phần cut-out phía sau vẫn được giữ lại, tạo điểm nhấn cho bộ váy.

Kate phối bộ váy với khuyên tai ngọc trai dáng dài và một chiếc vòng cổ thạch anh tím được cho là từng thuộc về Thái hậu Elizabeth. Trong khi đó, William cũng chọn trang phục có phần nổi bật hơn thường lệ với áo tuxedo hai hàng khuy bằng nhung.

Sự xuất hiện của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý giữa một thảm đỏ vốn quy tụ rất nhiều ngôi sao. Kate và William được Tom Cruise cùng đạo diễn Alejandro González Iñárritu chào đón khi tới sự kiện. Sau đó, Kate còn dừng lại trò chuyện với nam diễn viên kỳ cựu John Goodman.

Đây không phải lần đầu William và Kate gặp Tom Cruise tại một buổi công chiếu phim. Trước đó, vào tháng 5/2022, cặp đôi từng tham dự buổi ra mắt Top Gun: Maverick. Khi ấy, William và Tom Cruise có dịp trò chuyện về sở thích chung là hàng không.

Việc William xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh cũng không quá bất ngờ. Anh giữ vai trò Chủ tịch BAFTA từ năm 2010, kế nhiệm ông nội là Hoàng thân Philip, và từng tham dự nhiều buổi công chiếu phim với tư cách đại diện tổ chức này. Trước Digger, William và Kate từng có mặt tại buổi công chiếu No Time to Die vào năm 2021.

Bên cạnh vợ chồng William – Kate và Tom Cruise, thảm đỏ Digger còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng.

Salma Hayek, Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Jodie Turner-Smith, Hannah Waddingham và Sophie Wilde đều xuất hiện tại sự kiện. Đạo diễn Alejandro González Iñárritu cũng có mặt cùng vợ là María Eladia Hagerman.

Trong số đó, Sophie Wilde gây chú ý với thiết kế Dior Couture, Sandra Hüller diện Chanel, còn Jodie Turner-Smith lựa chọn trang phục Louis Vuitton kết hợp trang sức Mikimoto.

Digger là bộ phim mới của đạo diễn Alejandro González Iñárritu, với Tom Cruise đảm nhận vai chính Digger Rockwell, một tỷ phú dầu mỏ tìm cách chứng minh mình có thể trở thành người cứu thế giới trước khi một thảm họa do chính mình gây ra phá hủy mọi thứ. Phim thuộc thể loại hài đen và có sự tham gia của Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg và Jesse Plemons. Phim dự kiến ra mắt tại các rạp ở Mỹ vào ngày 2/10.

Với Kate, lần xuất hiện này cũng cho thấy một hình ảnh khá khác so với những hoạt động công vụ thường ngày. Không diện những bộ suit hay trang phục mang tính nghi lễ, cô xuất hiện trên thảm đỏ trong chiếc váy tím nổi bật, đứng cạnh William giữa dàn sao Hollywood.

Đặc biệt, việc Kate lựa chọn một thiết kế Jenny Packham từ bộ sưu tập năm 2016 thay vì một trang phục hoàn toàn mới tiếp tục cho thấy cách cô thường xuyên tái sử dụng những món đồ từng xuất hiện trong tủ đồ của mình. Chiếc vòng cổ thạch anh tím cổ điển càng khiến tổng thể trở nên nổi bật.

Một buổi tối có đủ Tom Cruise, Salma Hayek, Riz Ahmed và nhiều ngôi sao Hollywood, nhưng Kate Middleton vẫn nhanh chóng trở thành một trong những tâm điểm được chú ý nhất trên thảm đỏ London.

*Theo TC