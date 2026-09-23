Hôm nay là Thu Phân: 5 việc nên làm để đón năng lượng tốt, tránh 3 điều dễ hao tài

Theo hệ thống 24 tiết khí, Thu Phân là tiết khí thứ 16 trong năm, thường rơi vào khoảng ngày 22 hoặc 23/9 Dương lịch. Năm 2026, thời điểm Thu Phân tại Hà Nội là khoảng 7h05 sáng ngày 23/9. Đây cũng là thời điểm xảy ra thu phân thiên văn, khi Mặt Trời đi qua điểm phân, khiến thời lượng ngày và đêm trên toàn cầu tương đối cân bằng.

Tên gọi “Thu Phân” có thể hiểu là thời điểm giữa mùa thu. Sau mốc này, Bắc bán cầu tiếp tục bước sâu hơn vào mùa thu, ngày ngắn dần và đêm dài hơn. Trong đời sống truyền thống của các nước Đông Á, các tiết khí không chỉ được sử dụng để theo dõi sự thay đổi của thời tiết mà còn gắn với mùa vụ, sinh hoạt và những quan niệm dân gian về cách điều chỉnh cuộc sống theo thời điểm trong năm.

Với nhiều người, Thu Phân cũng là một dấu mốc khá đẹp để nhìn lại những gì đã diễn ra từ đầu năm. Sau mùa hè sôi động, đây là lúc nhịp sống dần chậm lại, công việc bước vào giai đoạn hoàn thiện và năm cũng bắt đầu đi vào những tháng cuối. Nếu muốn tận dụng thời điểm này như một dịp để sắp xếp lại cuộc sống, có thể bắt đầu từ những việc rất đơn giản.

5 việc nên làm trong tiết Thu Phân

1. Dọn dẹp nhà cửa, bỏ bớt những món đồ không còn sử dụng

Một trong những việc dễ thực hiện nhất khi bước sang một mùa mới là dọn lại không gian sống. Quần áo không mặc, giấy tờ cũ, đồ dùng đã hỏng hoặc những món đồ giữ lại chỉ vì “biết đâu sẽ cần” đều có thể được kiểm tra và phân loại. Một không gian gọn gàng giúp việc sinh hoạt thuận tiện hơn, đồng thời tạo cảm giác nhẹ nhàng khi bước vào giai đoạn cuối năm.

2. Kiểm tra lại tài chính và các khoản chi tiêu

Thu Phân cũng là thời điểm thích hợp để nhìn lại tiền bạc. Có thể kiểm tra các khoản tiết kiệm, hóa đơn, khoản vay, những khoản đăng ký định kỳ hoặc những chi phí nhỏ đang âm thầm tăng lên mỗi tháng. Thay vì chờ đến cuối năm mới tổng kết, việc rà soát từ tháng 9 giúp mỗi người chủ động hơn với kế hoạch tài chính những tháng còn lại.

3. Hoàn thành những việc đã trì hoãn

Nếu đầu năm đặt ra quá nhiều mục tiêu nhưng đến tháng 9 vẫn còn một số việc chưa hoàn thành, đây là lúc nên chọn ra những việc thực sự quan trọng để xử lý trước. Không nhất thiết phải cố làm tất cả cùng lúc. Chia nhỏ công việc, đặt thời hạn cụ thể và hoàn thành từng việc một sẽ thực tế hơn việc tiếp tục lập thêm một danh sách dài.

4. Quan tâm hơn đến giấc ngủ và sức khỏe

Thu Phân đánh dấu thời điểm thời tiết bắt đầu chuyển sang giai đoạn mát hơn ở nhiều khu vực, dù mức độ thay đổi khác nhau tùy nơi. Đây là lúc nên duy trì lịch ngủ đều đặn, uống đủ nước, ăn uống cân bằng và chú ý vận động. Với những người thường xuyên làm việc khuya hoặc sử dụng điện thoại đến sát giờ ngủ, điều chỉnh thói quen từ bây giờ sẽ có lợi hơn việc đợi đến cuối năm mới bắt đầu.

5. Dành thời gian cho gia đình và những mối quan hệ quan trọng

Sau một năm bận rộn, đôi khi điều cần sắp xếp lại không chỉ là nhà cửa hay tài chính mà còn là các mối quan hệ. Một bữa cơm cùng gia đình, một cuộc gọi cho người thân hoặc đơn giản là dành một buổi tối không công việc cũng là cách để cân bằng lại nhịp sống.

3 điều nên tránh để không “hao tài” trong thời điểm này

Thứ nhất, tránh mua sắm theo cảm xúc. Khi bước vào mùa mới, việc muốn thay đổi quần áo, đồ dùng hoặc không gian sống là điều dễ hiểu, nhưng không nên biến tâm lý “làm mới bản thân” thành những khoản chi không cần thiết. Trước khi mua, nên tự hỏi món đồ đó có thực sự cần hay chỉ đang được mua vì nhất thời thích.

Thứ hai, tránh cho vay hoặc đứng ra bảo lãnh một cách thiếu cân nhắc. Những vấn đề liên quan đến tiền bạc càng cần rõ ràng, đặc biệt với người thân hoặc bạn bè. Nếu một khoản tiền có thể ảnh hưởng đến ngân sách cá nhân, tốt nhất nên cân nhắc khả năng thu hồi và mức độ rủi ro trước khi quyết định.

Thứ ba, tránh đầu tư hoặc xuống tiền chỉ vì nghe người khác rủ rê. Những lời hứa về lợi nhuận nhanh, cơ hội “không thể bỏ lỡ” hay những khoản đầu tư chưa hiểu rõ luôn cần được kiểm tra kỹ. Không có thời điểm tiết khí nào có thể đảm bảo một quyết định tài chính sẽ sinh lời, vì vậy sự tỉnh táo vẫn quan trọng hơn bất kỳ “ngày đẹp” hay “vận may” nào.

Thu Phân không phải một ngày lễ lớn, nhưng lại là một dấu mốc thú vị trong vòng quay của tự nhiên. Khi ngày và đêm đạt trạng thái tương đối cân bằng, đây cũng có thể là dịp để mỗi người nhìn lại nhịp sống của chính mình: Thứ gì nên giữ, điều gì cần hoàn thành và khoản chi nào nên tiết chế.

Những quan niệm về năng lượng, tài lộc hay điều nên làm trong tiết khí chủ yếu thuộc về văn hóa và kinh nghiệm dân gian, không phải những quy luật có thể đảm bảo kết quả trong thực tế. Vì vậy, thay vì quá kỳ vọng vào một ngày đặc biệt, cách thiết thực nhất để đón Thu Phân là dọn lại không gian sống, kiểm soát tiền bạc, hoàn thành việc còn dang dở và dành thêm thời gian cho sức khỏe và những người quan trọng. Đó cũng là cách khá nhẹ nhàng để bước vào chặng cuối của năm với một tâm thế chủ động hơn.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo