Thiên An có động thái gì giữa lúc bị đào lại loạt khoảnh khắc tình cảm bên Hồ Quang Hiếu?

Hồ Quang Hiếu trở thành tâm điểm của sự chú ý khi mới đây chia sẻ thông tin có bạn gái mới được 3 tháng. Giữa lúc dân tình tò mò danh tính của cô gái này, khoảnh khắc ngọt ngào thân mật của Thiên An - tình cũ của Jack và Hồ Quang Hiếu bất ngờ hot trở lại. Cả hai từng vướng nghi vấn tình cảm sau những đoạn clip quay chung cùng nhau vào tháng 3/2022.



Khi những khoảnh khắc bên nam ca sĩ bị đào lại, Thiên An đã có động thái mới trên mạng xã hội. Cụ thể, tình cũ của Jack đã đăng tải clip chia sẻ việc chuẩn bị sinh nhật cho bé Sol - con gái cưng. Nữ diễn viên đã tổ chức mừng tuổi mới cho con ở tại trường cùng với bạn bè, thầy cô.

"Sinh nhật của Sol tới rồi. Mẹ cũng đã chuẩn bị trước đó 1 tuần. Vì năm ngoái sinh nhật của Sol cũng chỉ vỏn vẹn 3-4 người thôi. Năm nay thì mình cũng không làm lớn, chỉ tổ chức ở trường cho Sol và các bạn cũng như cô giáo có thể tham dự với em. Em Sol cuối cùng cũng được 2 tuổi rồi", Thiên An cho hay. Nữ diễn viên chỉ chia sẻ khoảnh khắc tất bật chuẩn bị tổ chức mừng tuổi mới cho ái nữ, ngoài ra cô không lên tiếng về những vấn đề liên quan tới nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu.

Thiên An chia sẻ clip chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con gái

Ngoài ra, nữ diễn viên không lên tiếng gì thêm về những vấn đề liên quan tới Hồ Quang Hiếu

Được biết, nửa kia của giọng ca sinh năm 1986 là diễn viên và quen nhau thông qua một bữa tiệc. Hiện tại, Hồ Quang Hiếu vẫn giấu kín danh tính của bạn gái với công chúng. Nam ca sĩ cho biết đã dẫn bạn gái về ra mắt với gia đình: "Bạn gái là người giúp tôi yêu đời và trẻ trung hơn. Tôi từng trầm cảm, bế tắc vì biến cố gia đình. Tình yêu mới giúp tôi vượt qua nỗi buồn và trở lại với cuộc sống, làm nhạc. Tôi có dẫn bạn gái về nhà, đi ăn cùng gia đình. Tôi muốn mọi thứ chắc chắn mới công khai cho khán giả".



Thiên An và Hồ Quang Hiếu từng khiến dân tình nghi ngờ có mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, những khoảnh khắc đó chỉ là chuyện công việc khi cả hai kết hợp trong dự án âm nhạc. Hồ Quang Hiếu từng lên tiếng phủ nhận về chuyện tình cảm với nữ diễn viên: "Thiên An rất hòa đồng nên các cảnh quay diễn ra trọn vẹn, cảnh yêu thương cả hai diễn cũng đạt, hòa hợp mà không gặp trở ngại nào dù đây là lần đầu cả hai hợp tác. Thiên An còn nhỏ lắm, kém tôi 12 tuổi. Mọi người nói đẹp đôi là kiểu như chú - cháu đó hả. Hiện tôi và Thiên An vẫn vui vẻ, hòa đồng với nhau".

Hồ Quang Hiếu xác nhận đã có bạn gái được 3 tháng. Cả hai quen biết khi cùng tham gia một bữa tiệc

Hồ Quang Hiếu từng lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm với Thiên An và cho biết cả hai là mối quan hệ chú cháu

