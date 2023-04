Bạn gái Hồ Quang Hiếu là Thiên An - tình cũ của Jack?

Mới đây, Hồ Quang Hiếu xác nhận đang có bạn gái là một diễn viên trẻ, cả hai quen nhau trong một buổi tiệc và nam ca sĩ đang có dự định sẽ kết hôn trong năm. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ công khai người yêu sau khi tan vỡ với Bảo Anh. Thế nhưng Hồ Quang Hiếu không chia sẻ rõ về "danh tính" nửa kia khiến dân tình tò mò.

Hồ Quang Hiếu xác nhận có bạn gái nhưng chưa chia sẻ về danh tính nữ diễn viên trẻ này

Ngay lúc này, dân tình bất ngờ đào lại những hình ảnh thân mật của Thiên An và Hồ Quang Hiếu từng được lan truyền hồi tháng 3/2022. Thời điểm đó, Hồ Quang Hiếu và Thiên An thường xuyên cùng nhau quay clip TikTok, chụp ảnh tình tứ và còn lộ luôn khoảnh khắc diện đồ cô dâu chú rể. Thế nhưng đây chỉ là những hình ảnh khi cả hai phối hợp trong sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ.

Có thời gian Hồ Quang Hiếu và Thiên An rất thân thiết và lộ hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào

Bức "ảnh cưới" của Thiên An và Hồ Quang Hiếu từng gây xôn xao

Lúc rộ nghi vấn tình cảm với Thiên An, Hồ Quang Hiếu từng lên tiếng phủ nhận: "Thiên An rất yêu nghề, nhiệt tình và dễ thương. Dù cảnh quay có vất vả, nắng nóng... nhưng Thiên An vẫn thể hiện hết mình, không hề than vãn. Lúc gặp tôi, Thiên An có kể về việc lúc mới vào nghề bị dân mạng nhầm là em gái Hồ Quang Hiếu vì có nhiều nét tương đồng giống tôi. Thiên An rất hòa đồng nên các cảnh quay diễn ra trọn vẹn, cảnh yêu thương cả hai diễn cũng đạt, hòa hợp mà không gặp trở ngại nào dù đây là lần đầu cả hai hợp tác.

Thiên An còn nhỏ lắm, kém tôi 12 tuổi. Mọi người nói đẹp đôi là kiểu như chú - cháu đó hả. Hiện tôi và Thiên An vẫn vui vẻ, hòa đồng với nhau".

Hồ Quang Hiếu phủ nhận yêu Thiên An, cho biết cả hai chỉ là bạn diễn

Sau lần hợp tác quay MV này, Thiên An và Hồ Quang Hiếu cũng không còn nhắc đến đối phương.

Thiên An từng là "nàng thơ" của Jack trong các MV Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình và Hoa vô sắc. Tuy nhiên đến tháng 8/2021 thì Jack vướng vào bê bối bắt cá nhiều tay, lúc này Thiên An cũng công khai thông tin đã có con chung với nam ca sĩ. Dù sự nghiệp đang trên đà phát triển nhưng ồn ào này đã khiến Jack vắng bóng trong làng giải trí suốt thời gian dài. Hiện tại, Thiên An làm mẹ đơn thân để nuôi con gái nhỏ, cô cũng đã trở lại hoạt động nghệ thuật để có kinh tế chăm sóc ổn định cuộc sống.

Trong buổi phỏng vấn với chúng tôi hồi tháng 11/2021, khi được hỏi về chuyện tình cảm sau lùm xùm với Jack, Thiên An chia sẻ: "Tình yêu đối với tôi bây giờ khác nhiều. Ngày trước nhắc đến tình yêu thì tôi sẽ nghĩ đó là tình yêu trai gái còn bây giờ thì hầu như không có suy nghĩ nữa. Hiện tại, An đặt hoàn toàn 100% tình yêu vào con, công việc nên hầu như chẳng có giây phút nào dành riêng cho mình".

Thiên An và Jack hẹn hò kín tiếng sau đó tan vỡ khi đã có nhóc tỳ đầu lòng

Thiên An đang là mẹ đơn thân để chăm sóc con gái 2 tuổi

Ảnh: FBNV