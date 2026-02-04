Trong số các phim Hàn lên sóng trong tháng 2, In Your Radiant Season đang là cái tên được khán giả trông đợi nhiều nhất. Và một trong những lý do giúp bộ phim nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý, đó là nội dung giàu cảm xúc cùng dàn diễn viên nữ có visual "đỉnh của chóp".

In Your Radiant Season xoay quanh câu chuyện của Sunwoo Chan, một họa sĩ hoạt hình làm việc tại studio hoạt hình ở Mỹ. Anh là người có vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy năng lượng tích cực, nhưng phía sau nụ cười ấy lại là một quá khứ đầy bí ẩn. Sau một tai nạn nghiêm trọng, Sunwoo Chan mất đi thính giác lẫn ký ức, cuộc sống hoàn toàn đảo lộn.

Lee Sung Kyung đảm nhận vai nữ chính Song Ha Ran.

Cô là chị cả trong ba chị em gái, những người cháu gái của Kim Nana, nhà thiết kế nổi tiếng bậc nhất cả nước và đang dẫn dắt Nana Atelier.

Song Ha Ran là nhà thiết kế chính tại Nana Atelier

Người xuất hiện và trở thành điểm tựa của anh là Song Ha Ran, một nhà thiết kế nổi tiếng, đồng thời là chị cả trong gia đình có ba chị em gái. Song Ha Ran sở hữu tài năng nghệ thuật thiên phú, tinh thần làm việc nghiêm túc và danh tiếng vững chắc trong ngành. Dù luôn cư xử hòa nhã với mọi người, cô lại cố tình giữ khoảng cách, không muốn tạo ra bất kỳ mối liên kết đặc biệt nào. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người mang đầy tổn thương đã mở ra một hành trình chữa lành nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Như đã nói, một trong những yếu tố khiến In Your Radiant Season được kỳ vọng cao chính là dàn diễn viên nữ đẹp đến nghẹt thở. Lee Sung Kyung đảm nhận vai nữ chính Song Ha Ran. Trong loạt ảnh được hé lộ, cô gây ấn tượng mạnh với khí chất sang trọng, chuyên nghiệp, đúng chuẩn cành vàng lá ngọc. Vốn là mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn, Lee Sung Kyung tiếp tục chứng minh sức hút visual lẫn phong thái không thể trộn lẫn của mình.

Bên cạnh nữ chính, tuyến nhân vật phụ cũng gây thiện cảm lớn. Han Ji Hyun, người từng gây sốt với vai tiểu thư trong Cuộc Chiến Thượng Lưu vào vai Song Ha Yeong, em gái thứ hai của Song Ha Ran. Nhân vật này mang tính cách tươi sáng, tinh nghịch, luôn nở nụ cười rạng rỡ, trở thành điểm sáng giúp xua đi bầu không khí nặng nề trong gia đình.

Em út Song Ha Dam lại mang màu sắc vừa đáng yêu, dễ mến, vừa ẩn chứa sự trưởng thành nội tâm được bồi đắp từ những tổn thương thầm kín. Với bà ngoại, cô là đứa cháu hoàn hảo. Với hai chị gái, cô là cô em út khiến người ta muốn bảo vệ. Vai diễn này do Oh Ye Ju đảm nhận, nữ diễn viên trẻ được mệnh danh là gà cưng trong công ty của Bi Rain, từng để lại dấu ấn với vai thế tử tần Chung Ha trong Dưới Bóng Trung Điện.