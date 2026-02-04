Tóm dính cặp sao Vbiz cùng về sau sự kiện: Nhan sắc vàng ròng cả đôi, ngắm quên sầu là có thật

Trâm Anh - Ma Ran Đô từng có dịp hợp tác trong dự án điện ảnh Tử Chiến Trên Không. Trên phim, hai nhân vật của họ không có quá nhiều phân cảnh tình cảm, thậm chí những khoảnh khắc tương tác thân mật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, từng ánh nhìn, từng lần kề vai sát cánh giữa cặp cảnh vệ và chiêu đãi viên cùng vào sinh ra tử lại đủ sức khiến khán giả phát cuồng. Chính sự tiết chế đó vô tình tạo nên sức hút rất riêng, khiến câu chuyện tình “gà bông” của cả hai được cư dân mạng nhiệt tình đẩy thuyền.

Trâm Anh - Ma Ran Đô trong phim

Sau khi phim đóng máy, Trâm Anh và Ma Ran Đô vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những buổi gặp gỡ, sự kiện liên quan đến phim, tương tác tự nhiên và thoải mái. Chính điều này càng khiến nhiều khán giả nuôi hy vọng cặp đôi sẽ phim giả tình thật. Khi phim đã hạ nhiệt, việc ship couple cũng không còn rầm rộ, loạt khoảnh khắc hai diễn viên cùng rời sự kiện, lên chung một chiếc xe gần đây lại trở thành chủ đề hot khiến mạng xã hội bùng nổ.

Ma Ran Đô - Trâm Anh song hành tại một sự kiện

Trâm Anh lên xe ra về...

Ma Ran Đô cũng theo sau

Bên dưới những hình ảnh được lan truyền, bình luận đẩy thuyền xuất hiện dày đặc. Nhiều người không ngần ngại dành lời khen cho visual của cả hai, cho rằng Trâm Anh và Ma Ran Đô đứng cạnh nhau đúng chất “vàng ròng cả đôi”, vừa đẹp vừa có vibe rất điện ảnh. Không ít ý kiến còn thừa nhận họ thích cặp này hơn hẳn những tin đồn trước đó xoay quanh Trâm Anh.

Tuy nhiên, cũng chính từ đây mà câu chuyện bắt đầu chia làm nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận cư dân mạng tỏ ra “rén” nhẹ khi nhắc lại việc Trâm Anh nhiều năm qua luôn vướng tin đồn hẹn hò với Trương Thế Vinh sau khi cả hai hợp tác chung trong một dự án. Dù chưa từng xác nhận mối quan hệ, nhưng tin đồn này từng kéo dài đủ lâu để khiến nhiều người tin rằng Trâm Anh đã có “chủ”. Vì vậy, việc cô bị gán ghép với Ma Ran Đô khiến không ít khán giả tiếc nuối, thậm chí tranh luận gay gắt. Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng khán giả nên hạn chế việc suy đoán quá đà, tránh gán ghép diễn viên chỉ dựa trên vài khoảnh khắc chung khung hình. Với họ, Trâm Anh và Ma Ran Đô đơn giản là những đồng nghiệp thân thiết, việc cùng về sau sự kiện không nói lên điều gì ngoài sự tiện đường. Tôn trọng đời tư nghệ sĩ, theo nhiều người, mới là cách ủng hộ văn minh nhất.

Hai người quá đẹp đôi nhưng nhiều khán giả không dám ship

Bỏ qua câu chuyện tình cảm, không thể phủ nhận sức hút riêng của Trâm Anh. Cô được biết đến rộng rãi từ năm 2018 khi tham gia The Face Vietnam, gây chú ý nhờ gương mặt có nhiều nét giống hot girl Tâm Tít và được lựa chọn về đội HLV Minh Hằng. Dù chỉ dừng chân ở ngôi vị Á quân, Trâm Anh vẫn là một trong những thí sinh thành công nhất mùa giải. Sau chương trình, cô hoạt động sôi nổi với vai trò người mẫu, tham gia nhiều gameshow trước khi lấn sân sang diễn xuất.

Ban đầu, Trâm Anh chỉ đảm nhận những vai phụ trong một số web drama. Đến năm 2021, cô mới thực sự tạo dấu ấn mạnh mẽ khi vào vai tiểu tam trong Cây Táo Nở Hoa. Kể từ đó, nữ diễn viên liên tục có bước tiến mới với các dự án điện ảnh như Tử Chiến Trên Không, Ai Thương Ai Mến…, dần được đánh giá là một trong những ngọc nữ thế hệ mới của điện ảnh Việt.

Trong khi đó, Ma Ran Đô, sinh năm 1997, cũng là gương mặt trẻ đang lên của màn ảnh. Trước khi gây chú ý với Tử Chiến Trên Không, Truy Tìm Long Diên Hương và Nụ Hôn Bạc Tỷ, anh từng đảm nhận vai nam chính trong loạt MV đình đám như Tình Nào Không Như Tình Đầu, Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn của Trung Quân hay Sau Lưng Anh Có Ai Kìa của Thiều Bảo Trâm. Ngoài ra, Ma Ran Đô còn góp mặt trong các dự án truyền hình như Đừng Khóc Anh Đây Mà và series Tiệm Ăn Của Quỷ, ghi điểm nhờ ngoại hình sáng và lối diễn xuất tự nhiên.