Quá buồn khi biết phim Hàn kiệt tác vừa lặng lẽ chiếu hết: Mọi thứ đều hoàn hảo, hiếm thấy suốt 20 năm

Love Me vừa chính thức khép lại trong sự lặng lẽ, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả yêu phim. Tác phẩm phát sóng trên JTBC có mức rating vô cùng ảm đạm: tập mở màn đạt 2,155% - cũng là mức cao nhất suốt cả quá trình lên sóng, những tập sau trượt dốc và kết thúc với rating chỉ khoảng 1,6%, xếp tận thứ 17 trong số các phim cùng khung giờ.

Dù vậy, trái ngược hoàn toàn với thành tích rating, Love Me lại được đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc xuất sắc và chỉn chu hiếm thấy trong suốt 20 năm qua. Không ít khán giả cho rằng, đây là một kiệt tác nghệ thuật bị bỏ quên, một tác phẩm hoàn hảo từ kịch bản, diễn xuất, âm nhạc cho đến thẩm mỹ hình ảnh và cách kể chuyện của đạo diễn.

Bộ phim sở hữu nhịp điệu chậm rãi nhưng không hề gây nhàm chán, trái lại còn khiến người xem bị cuốn vào từng chi tiết nhỏ, vừa xem vừa suy ngẫm. Kịch bản được đánh giá rất đời, không tô hồng cuộc sống, không lý tưởng hóa cảm xúc và thẳng thắn cho thấy rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như con người mong muốn. Chính sự chân thực đó giúp các nhân vật trở nên sống động, gần gũi và có chiều sâu, với quá trình trưởng thành về mặt cảm xúc được khắc họa tinh tế.

Love Me không chỉ đơn thuần là một bộ phim tình cảm, mà còn khai thác rất tốt tình thân gia đình, nỗi cô đơn và những tổn thương âm ỉ mà đôi khi con người cố giấu kín. Cách bộ phim nói về sự cô độc được nhiều khán giả đánh giá là đặc biệt tinh tế - điều mà thông thường những tác phẩm điện ảnh trên màn ảnh rộng làm tốt hơn.

Về nội dung, phim xoay quanh Seo Jun Gyeong, một bác sĩ sản phụ khoa độc thân, có vẻ ngoài xinh đẹp và sự nghiệp ổn định. Nhìn từ bên ngoài, cô dường như sở hữu một cuộc sống hoàn hảo, nhưng thực chất lại là một con người vô cùng cô đơn. Seo Jun Gyeong mang trong mình một bí mật lớn: Cô đã rời bỏ gia đình suốt 7 năm sau một biến cố nghiêm trọng. Để che giấu quá khứ ấy, cô buộc phải sống mạnh mẽ, cứng rắn và luôn tỏ ra tự tin. Cuộc đời Seo Jun Gyeong bắt đầu thay đổi khi một người đàn ông xuất hiện, người duy nhất nhận ra và thấu hiểu nỗi cô đơn sâu thẳm trong cô.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực, với những cái tên quen thuộc như Seo Hyun Jin, Yoo Jae Myung, Yoon Se Ah. Trong đó, Seo Hyun Jin tiếp tục khẳng định đẳng cấp diễn xuất khi hóa thân thành Seo Jun Gyeong một cách tự nhiên, linh hoạt, không hề mang lại cảm giác đang diễn, mà khiến khán giả như thực sự chứng kiến một con người bằng xương bằng thịt. Vai diễn này được đánh giá không hề thua kém những màn thể hiện ấn tượng trước đó của cô trong Chiếc Rương hay Tại Sao Lại Là Oh Soo Jae?.

Dù rating thấp và không tạo được hiệu ứng đại chúng, Love Me vẫn được xem là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đây là kiểu tác phẩm không dành cho số đông thích xem nhanh, nhưng lại chạm sâu tới những khán giả yêu điện ảnh, yêu cảm xúc chân thật và những câu chuyện rất đời.

nguồn: Mydramalist, Nielsen Korea

Thu Phong