Mới đầu năm đã có phim Hàn lập kỷ lục rating cao nhất mọi thời đại: Nam chính là "trần nhà” diễn xuất 20 năm chưa từng thất bại

Không nằm ngoài dự đoán, The Judge Returns tiếp tục khẳng định vị thế bom tấn truyền hình hot nhất nhì Hàn Quốc hiện nay khi tập 9 lập kỷ lục rating mới. Theo dữ liệu do Nielsen Korea công bố, tập phim đạt 13,5% toàn quốc và 14,7% tại khu vực thủ đô, chính thức phá vỡ thành tích cao nhất trước đó của phim, đồng thời trở thành tác phẩm có rating cao nhất lịch sử Hàn Quốc khung giờ tối thứ Sáu. Có thời điểm, tập 9 The Judge Returns chạm mốc 17% theo giờ gian thực, một con số vô cùng ấn tượng.

Trong The Judge Returns, Ji Sung vào vai Lee Han Young, một thẩm phán từng bước đánh mất lý tưởng, chấp nhận thỏa hiệp và trở thành quân cờ trong tay công ty luật quyền lực Haenal. Từ một người tin vào công lý, Han Young trượt dài trong vòng xoáy danh vọng và lợi ích, để rồi tự biến mình thành “nô lệ” của chính hệ thống mà anh phụng sự. Bi kịch xảy đến khi anh bị cuốn vào một vụ án liên quan đến cái chết của mẹ ruột, sau đó còn bị đổ tội, rơi xuống đáy vực với thân phận kẻ phạm pháp.

Tưởng chừng cái chết oan nghiệt khép lại tất cả, nhưng đó lại là điểm khởi đầu cho một bước ngoặt định mệnh. Han Young tỉnh dậy trong quá khứ, quay về 10 năm trước, thời điểm anh vẫn là một thẩm phán độc lập, chưa bị quyền lực làm tha hóa. Được trao cơ hội làm lại, Han Young lựa chọn đối đầu với số phận, cắt đứt con đường cũ và từng bước phơi bày những thế lực thao túng công lý. Từ đây, hành trình trừng phạt cái ác và giành lại ý nghĩa đích thực của công bằng chính thức bắt đầu.

Về mặt diễn xuất, Ji Sung một lần nữa cho thấy vì sao anh được xem là “trần nhà” của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc suốt hơn 20 năm qua. Nam tài tử ghi điểm nhờ khả năng kiểm soát biểu cảm tinh tế, ánh mắt có chiều sâu cùng đài từ chắc và mạch lạc, thậm chí khiến nhiều khán giả gợi nhớ đến thời kỳ đỉnh cao của Kill Me, Heal Me. Ở Lee Han Young, Ji Sung không cần phô trương mà vẫn tạo ra sức nặng cảm xúc, đủ để người xem bị cuốn theo từng chuyển biến tâm lý của nhân vật.

Dĩ nhiên, cũng có ý kiến lo ngại Ji Sung đang lặp lại mô-típ quen thuộc từng thấy trong Defendant, Doctor John, The Devil Judge hay Adamas. Tuy nhiên, ở tác phẩm lần này, anh chứng minh đó không phải sự rập khuôn mà là bản lĩnh của một diễn viên dày dạn kinh nghiệm: biết tiết chế, biết biến hóa trong những khuôn khổ tưởng chừng quen thuộc. Ji Sung khắc họa Lee Han Young bằng nhiều lớp cảm xúc đối lập – lạnh lùng, mệt mỏi, day dứt rồi quyết liệt, được thể hiện trọn vẹn qua ánh mắt, nhịp thoại và thần thái. Chính phong độ ổn định cả về ngoại hình lẫn diễn xuất ấy đã giúp Ji Sung tiếp tục giữ vững danh xưng “ông hoàng màn ảnh nhỏ xứ Hàn”, trở thành điểm tựa vững chắc cho thành công vang dội của bộ phim.

Ngoài ra, những tương tác đời thường, vụng về nhưng chân thành giữa Han Young và vợ cũ Se Hee (Oh Se Young) đã tạo nên chemistry đáng yêu và dễ thương ngoài mong đợi. Ánh mắt, lời thoại và nhịp diễn ăn ý của Ji Sung và Oh Se Young khiến khán giả không khỏi “đẩy thuyền” nhiệt tình, đồng thời nuôi hy vọng rằng ở dòng thời gian mới, Han Young và Se Hee có thể hàn gắn, viết lại một cái kết khác cho cả tình yêu lẫn cuộc đời họ.

Một số bình luận của netizen:

- Gọi Ji Sung là trần nhà diễn xuất của phim Hàn được đó nhỉ, cứ xuất hiện là yên tâm chất lượng.

- Coi trailer đã biết hay rồi, không ngờ hay vượt mong đợi.

- Ji Sung diễn mà có cảm giác không cần gào thét hay bùng nổ lớn quá, chỉ cần ánh mắt là đủ.

- 20 năm rồi mà ổng vẫn giữ phong độ như vậy thì ai mà vượt qua nổi.

- Những vai kiểu thẩm phán, luật sư vào tay Ji Sung là 10 điểm.

- Có người bảo Ji Sung diễn một màu, nhưng nói thật nếu một màu mà màu nào cũng hay thế này thì xem cả đời vẫn cuốn

- Ổng là diễn viên phái thực lực rồi.

- Xem phim chỉ để xem Ji Sung nhập vai như nào thui.

Bạch Khởi