Thích ăn xôi buổi sáng đến mấy thì những người này cũng nên từ bỏ kẻo rước thêm bệnh vào thân

Bệnh nhân bị đau dạ dày

Mặc dù xôi cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể bạn nhưng xôi lại không phải là thực phẩm thích hợp dành cho người bị đau dạ dày. Đặc biệt, ăn xôi vào buổi sáng càng khiến cho tình trạng tiêu hóa trở nên khó khăn hơn. Gạo nếp dù là thành phần lành tính nhưng khi chế biến thành xôi, đây lại là thực phẩm khó tiêu, dễ khiến tình trạng tăng acid dạ dày xảy ra, khiến người có các vấn đề về tiêu hóa dễ bị trào ngược, ợ hơi, ợ chua và khó chịu.

Những người béo phì

Những người mập thường do khả năng hấp thu chất dinh dưỡng từ thực phẩm tốt hơn so với những người gầy. Do đó, nếu muốn giảm cân, bạn cần hạn chế lượng tinh bột dung nạp vào cơ thể, nhất là trong những món ăn làm từ gạo, nếp như xôi hay cơm. Thay vào đó là thưởng thức những bữa ăn sáng nhẹ nhàng và thêm một cốc nước ấm để giúp no bụng và đủ năng lượng cho cả một ngày nhé.

Những người có cơ địa nóng

Ăn nhiều xôi là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra nóng trong người, khiến da dễ nổi mụn và mẩn đỏ hơn. Do đó, những người có cơ địa nóng thì không nên ăn xôi, nhất là vào ban sáng. Hoặc nếu muốn ăn, bạn thêm dùng kèm với các loại nước có tính mát như rau má, chanh hay trà để cân bằng nội tiết trong cơ thể nhé.

Người bị mẩn ngứa, mề đay

Những người bị mẩn ngứa, mề đay cũng không nên ăn xôi nếp buổi sáng vì có thể bị dị ứng thực phẩm. Với những món ăn chế biến từ đồ nếp giúp no lâu vì chứa rất nhiều calo. Hơn nữa đây được xem là thực phẩm an toàn, không chứa hóa chất độc hại như nhiều món ăn khác. Tuy vậy, theo các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn nhiều vào buổi sáng và không quá 2 lần/tuần.

Phụ nữ sau khi sinh con

Phụ nữ sinh mổ, bị rạch khi sinh con cũng nên tuyệt đối tránh ăn món xôi nếp, vì gạo nếp có tính nóng, dẻo, dễ gây sưng và mưng mủ cho vết mổ.

Người già, người mới ốm dậy và trẻ quá nhỏ

Trong gạo nếp có chất Amylopectin rất khó tiêu. Vì vậy người già, người mới ốm dậy và trẻ quá nhỏ không nên ăn xôi buổi sáng quá nhiều.

Phụ nữ có thai

Những phụ nữ có thai cũng hạn chế ăn xôi sáng, tuy xôi nếp có tác dụng trị các chứng hư lao, tiêu chảy, viêm loét dạ dày, tá tràng, thiểu năng tuần hoàn não ở phụ nữ có thai, chống lợm giọng và cảm giác buồn nôn khi thai nghén. Trong thành phần gạo nếp có chứa nhiều chất béo, dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, giúp no lâu.

Tuy nhiên, mẹ bầu trong quá trình mang thai thường dễ bị táo bón, nóng trong nên nếu ăn xôi sẽ dễ làm cho cơ thể bức bối, khó tiêu. Bên cạnh đó, phụ nữ khi mang thai ăn nhiều xôi dễ bị tiểu đường thai kỳ không tốt cho mẹ và bé.

Bệnh nhân hậu phẫu hoặc có vết thương hở

Nếp là loại gạo có tính nóng, dẻo, dễ gây sưng và mưng mủ cho vết mổ cũng như các vết thương chưa lành miệng. Do đó, bệnh nhân vừa mới phẫu thuật hoặc những ai có vết thương hở không nên ăn những loại thực phẩm từ gạo nếp như chè, xôi.

Tóm lại, bữa sáng lý tưởng cần có đủ các thành phần: chất đạm, chất xơ, vitamin và khoáng chất mới đủ cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Món xôi nếp ăn nhiều sẽ bị tăng cân vì có quá nhiều calo, còn có thể mắc một số bệnh lý. Vì vậy không nên ăn xôi nếp quá 2 lần/ tuần, và cũng không nên ăn quá nhiều vào buổi sáng.

Không ăn xôi khi được bọc trực tiếp vào giấy báo

Giấy báo bọc xôi được nhiều người bán xôi dùng vì rẻ tiền, phổ biến. Nhưng nguy hiểm là giấy báo có nhiều tạp chất, hóa chất tổng hợp, nhất là mực in giấy báo có thành phần chì rất nặng và nguy hiểm cho người ăn phải.

Mực in báo còn có nhiều nguyên tố gây hại như: ethanol, isopropanol, toluen,…đặc biệt là PCBs ( Polychlorinated Biphenyls). Tuy giấy báo khô đã bớt khả năng gây hại, nhưng chì và những độc tố, kim loại nặng có hại kia nếu con người hít phải, ăn phải sẽ nguy hiểm.

Ở nhiệt độ cao, chì càng phát tác độc và nguy hiểm hơn ở mức bình thường. Trong khi giấy báo bọc xôi rất phổ biến, và nguy cơ nhiễm độc chì nếu ăn xôi bọc giấy báo là rất cao.

Chất chì trong giấy báo bọc xôi không thể hòa tan trong nước, hay oxy hóa… nên nó sẽ tích lại trong gan, thận, biểu mô mỡ gây hại cho sức khỏe, có thể gây suy giảm trí nhớ, ù tai, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn…

Bên cạnh đó nguy cơ nhiễm khuẩn do giấy báo rất cao, bởi giấy báo từ khi ra lò, tới sạp bán, qua tay người đọc, rồi các bà đồng nát thu mua đổ về vựa phế liệu, mới tới tay các chủ hàng bán xôi… nên sẽ có rất nhiều vi khuẩn, bụi bẩn tấn công sức khỏe con người.