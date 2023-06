Một bộ phận của quả măng cụt không nên tùy tiện sử dụng vì dễ gây hại cho cơ thể

Mùa măng cụt thường bắt đầu vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 6, tuy nhiên tháng 6 được coi là thời điểm măng cụt chín rộ và ngon nhất.

Loại quả này có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới và được trồng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Quả măng cụt có nhiều lợi ích cho sức khỏe và có thể được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau.

Măng cụt là một nguồn tuyệt vời của chất xơ, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và duy trì sự khỏe mạnh cho hệ tiêu hóa. Chất xơ cũng giúp giảm cảm giác đói và kiểm soát cân nặng. Quả măng cụt cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do gốc tự do và nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch, ung thư và bệnh lão hóa.

Không nên tùy tiện sử dụng hạt măng cụt

Măng cụt dù là thứ quả ngon lành, bổ dưỡng nhưng hạt măng cụt là phần nên thận trọng khi sử dụng. Trong năm nay, măng cụt xanh được nhiều người yêu thích và sử dụng để làm gỏi.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội): Hạt măng cụt dù ở quả xanh hay quả chín đều không nên tùy tiện sử dụng. Vị lương y cho biết, hạt măng cụt dù được Đông y sử dụng trong một số bài thuốc, điển hình như bài thuốc hỗ trợ trị tiểu đường... nhưng cần bào chế trước khi dùng. Người bào chế hạt măng cụt phải là chuyên gia hiểu biết về y học cổ truyền, quá trình bào chế sẽ giúp các thành phần độc tố hóa khí bay hơi. Đồng thời đạt hiệu quả cao nhất trong hiệu quả chữa bệnh.

Bởi vậy, không được ăn sống hạt măng cụt vì có thể gây hại cho cơ thể.

Bên cạnh đó, loại hạt này thường trơn và lép, có thể gây nghẹn, hóc cho trẻ nhỏ. Nuốt hạt măng cụt cũng nguy hiểm như hạt nhãn, hạt vải... nếu đường ruột không thải được dị vật khiến cho nó nằm lâu bên trong có thể gây ra tắc ruột.

Trước đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc từng tiếp nhận trường hợp bị hóc hạt măng cụt gây tắc dạ dày. Nếu không phát hiện sớm, bệnh nhân có khả năng gây sốc mất nước, nhiễm trùng, nhiễm độc, có thể dẫn đến tử vong.

Lưu ý khi ăn măng cụt

- Măng cụt chứa thành phần đường khá cao vì vậy người béo phì, tiểu đường nên hạn chế ăn quả này.

- Quả măng cụt chứa một lượng nhất định kali. Những người mắc bệnh thận và đang trong quá trình kiểm soát lượng kali cần tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh chế độ ăn uống.

- Măng cụt dù rất tốt nhưng việc lạm dụng là không nên, dù là măng cụt xanh hay chín cũng đều không nên ăn nhiều. Chỉ nên sử dụng măng cụt khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Mỗi lần không nên ăn quá 1kg.

- Quả măng cụt chứa chất xơ phong phú, điều này có thể gây khó chịu hoặc tăng triệu chứng của người mắc bệnh hệ tiêu hóa như rối loạn ruột kích thích (IBS) hoặc bệnh Crohn. Trong trường hợp này, người bệnh nên hạn chế tiêu thụ hoặc tư vấn ý kiến từ chuyên gia dinh dưỡng.

- Một số người có thể bị dị ứng với quả măng cụt hoặc các thành phần trong nó. Nếu bạn có biểu hiện dị ứng như ngứa, da đỏ, nổi mẩn hoặc khó thở sau khi tiếp xúc hoặc ăn quả măng cụt, hãy ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.