Thi tuyển lớp 10 tại Hà Nội: Đề thi giữ nguyên cấu trúc

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trước khi đi đến quyết định giảm thời gian làm bài thi của thí sinh, đơn vị đã yêu cầu các trường lấy ý kiến giáo viên dạy lớp 9, phụ huynh, học sinh về 2 phương án điều chỉnh thời gian làm bài thi. Phương án 1 là thí sinh thi 4 môn trong 2 buổi sáng và giảm thời gian làm bài thi. Phương án 2 là thí sinh thi 4 môn trong 2 buổi sáng, nhưng thời gian làm bài của từng môn vẫn giữ như kế hoạch trước đó.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2019-2020 Ảnh: Quỳnh Anh

Ðề thi sẽ không đánh đố thí sinh







Bà Đặng Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Liệt (quận Hoàng Mai), nói rằng, các phụ huynh, học sinh chọn phương án giữ nguyên thời gian làm bài thi là vì các em lo sợ việc giảm thời gian thi sẽ thay đổi cấu trúc đề thi. Tuy nhiên, với việc giảm thời gian thi, Hà Nội sẽ tính toán để có đề thi phù hợp. Ví dụ, môn thi trắc nghiệm Ngoại ngữ và Lịch sử giảm 15 phút làm bài, đề thi cũng giảm 10 câu hỏi. Theo bà Hà, quyết định điều chỉnh thời gian làm bài thi gấp gáp nên Sở GD&ĐT sẽ không có đề thi đánh đố, làm khó học sinh.





Bà Đinh Thị Anh Đào, Hiệu trưởng Trường THCS Đan Phượng (huyện Đan Phượng), thông tin, đa số phụ huynh, học sinh chọn phương án giảm thời gian làm bài thi các môn. “Trong bối cảnh dịch bệnh, thời tiết nóng bức, thí sinh phải đeo khẩu trang làm bài thì việc giảm thời gian làm bài thi là thuận lợi cho thí sinh. Thời gian giảm, Sở cũng sẽ ra đề tinh gọn, phù hợp cho học sinh”, bà Đào nói.





Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: “Việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển lớp 10 năm nay cũng như điều chỉnh thời gian làm bài thi nhằm đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn trong bối cảnh dịch bệnh và giảm áp lực cho học sinh. Việc bố trí 2 môn thi trong 1 buổi sáng cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhà không phải đưa đón thí sinh nhiều lần, có thời gian quay về cơ quan làm việc, giảm tình trạng tập trung đông người ở ngoài khu vực thi”.