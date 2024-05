Thị trưởng Adams tuyên bố trong một thông cáo báo chí hôm 22/4 rằng hội nghị thượng đỉnh về chuột sẽ diễn ra vào ngày 18/9 và 19/9, quy tụ những người giỏi nhất trong lĩnh vực về chuột từ các thành phố Boston, New Orleans và Seattle nhằm giảm thiểu các vấn đề từ chuột - loài gặm nhấm đang gia tăng số lượng ở thành phố New York.



Ông Adams nói: "Người dân New York có thể không biết điều này về tôi, nhưng tôi ghét chuột và tôi tin rằng hầu hết cư dân thành phố của chúng tôi cũng vậy. Với số lượng chuột giảm gần 14% tại các Khu vực giảm thiểu chuột của thành phố qua từng năm, chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ, nhưng chúng tôi không dừng lại ở đó. Cách tốt nhất để đánh bại kẻ thù là hiểu rõ kẻ thù của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi tổ chức hội nghị thượng đỉnh về chuột này".

Ủy viên Sở Công viên và Giải trí thành phố New York (Công viên NYC) Sue Donoghue nói rằng thành phố New York đang "tập trung vào biện pháp sử dụng tia laser" để ngăn chặn và giảm thiểu số lượng chuột.

"Thành phố New York tập trung vào việc kiểm soát (số lượng) chuột và chúng tôi rất biết ơn Thị trưởng Adams và Đại học Cornell vì đã dẫn đầu hội nghị thượng đỉnh này nhằm thúc đẩy những biện pháp hay nhất, cho phép các thành phố trên khắp nước Mỹ hợp tác tìm cách ngăn chặn chuột", bà Donoghue nói.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams nói rằng ông "ghét chuột" (Ảnh: Getty Images)

Giám đốc Giảm thiểu loài gặm nhấm thành phố Kathleen Corradi nói rằng thành phố New York "tự hào" được tổ chức hội nghị này.

Việc ông Adams dẫn đầu Hội nghị thượng đỉnh chuột đô thị diễn ra sau khi ông tục chiến đấu với quần thể loài gặm nhấm tại thành phố New York.

Tháng 4, giới chức y tế thành phố New York đã đưa ra cảnh báo về thực trạng gia tăng bệnh tật do vi khuẩn lây truyền qua nước tiểu chuột sau khi có 24 trường hợp được báo cáo vào năm 2023, nhiều nhất so với bất kỳ năm nào. Theo các quan chức y tế thành phố, cho đến nay, 6 trường hợp mắc bệnh leptospirosis liên quan đến nước tiểu chuột đã được báo cáo ở New York.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, bệnh Leptospirosis có thể dẫn đến tổn thương thận, viêm màng não, suy gan, khó thở và trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây tử vong.

CDC cho biết những người vô gia cư, người sống trong các nhà tạm trú hoặc các cơ sở khác - nơi có nhiều nhóm người sống trong chật chội - có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, với các triệu chứng có thể bị nhầm lẫn với những bệnh lý khác.

Theo thống kê, từ năm 2001 đến năm 2023, quận Bronx thuộc thành phố New York ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh Leptospirosis nhất với 37 ca, trong khi quận Manhattan có 28 người. Sáu trường hợp tử vong do căn bệnh này đã được báo cáo trong cùng khoảng thời gian.