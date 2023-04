New York, Mỹ đã tuyển được "thủ lĩnh diệt chuột"

Các đời thị trưởng ở thành phố đông dân nhất nước Mỹ là New York, ai cũng vật lộn với cuộc chiến chống chuột, nhưng tới thị trưởng hiện nay của thành phố thì cuộc chiến đó đã trở thành một trọng tâm. New York lần đầu tiên lập ra một vị trí chuyên trách mới: Giám đốc giảm nhẹ ảnh hưởng của chuột. Hôm qua, vị giám đốc đó đã ra mắt cùng danh hiệu không chính thức là 'Vua diệt chuột'.



Ông Eric Adams - Thị trưởng New York, Mỹ nói: "Sống ở thành phố này cùng với gia đình của chúng ta đã đủ đắt đỏ rồi, chúng ta không cần thêm những cư dân ngoại lai như chuột khủng bố chúng ta hàng ngày. Về nhà mở tủ bếp thì chuột nhảy bổ ra, có lúc tôi gặp những người mẹ cho xem ảnh con mình có vết chuột cắn, hay khi đang đi đường thì chuột chạy ngang qua chân. Những chuyện như thế làm chúng ta ám ảnh cả ngày".

Thế nên, giám đốc giảm nhẹ ảnh hưởng của chuột trên toàn thành phố mới tuyên bố rằng 'các bạn sẽ nhìn thấy tôi nhiều, chứ chuột thì sẽ thấy ít đi rất nhiều'.

Bà Kathleen Corradi - Giám đốc Giảm nhẹ ảnh hưởng của chuột, TP New York - Mỹ cho biết: "Các con chuột tha pizza có thể thích sống trong sự nổi tiếng, nhưng chuột và các điều kiện sống của chúng giờ đây không còn được chấp nhận ở thành phố New York. Tôi sẽ có cách tiếp cận khoa học và hệ thống, tập trung vào việc cắt nguồn thức ăn, nước và nơi trú ẩn của chuột, và đảm bảo rằng toàn bộ dân New York sẵn sàng chiến đấu".

Thị trưởng New York đã đăng quảng cáo tuyển dụng vị trí chuyên trách diệt chuột vào năm ngoái, với mức lương là 120 nghìn - 170 nghìn USD/năm (tức khoảng 2,8 tỷ đến gần 4 tỷ VNĐ).

Bà Corradi là người đã có kinh nghiệm. Trước đây, bà đã phụ trách việc chống chuột ở hệ thống trường công của thành phố. Số lượng chuột ở New York đến giờ không kiểm đếm được. Nghiên cứu từ năm 2014 thì ước lượng con số khoảng 2 triệu con, tức là bằng ¼ dân số New York.